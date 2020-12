Los fanáticos de los obsequios de VELO disfrutarán de una exclusiva presentación en vivo de Dimitri Vegas & Like Mike como regalo anticipado de Navidad

La transmisión en vivo se realizará después del lanzamiento del nuevo álbum navideño de DVLM, "Home Alone" (on The Night before Christmas)

Fecha del lanzamiento del álbum: 27 de noviembre

Fecha de la transmisión en vivo: 6 de diciembre

LONDRES, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- VELO, marca líder de bolsas de nicotina, obsequia a sus fanáticos una presentación en vivo de los DJ superestrellas a nivel mundial Dimitri Vegas & Like Mike (DVLM) como regalo anticipado de Navidad.

Votados como los DJ número uno del mundo por DJMag en 2019, Dimitri Vegas & Like Mike se convirtieron en embajadores de la marca VELO en julio, y siguen su increíble alianza con una exclusiva transmisión en vivo en diciembre. DVLM han tenido un año ajetreado debido a la creación de su nuevo álbum, "Home Alone" (on The Night before Christmas), que incluye un brillante conjunto de interpretaciones para todos los gustos musicales.

Lanzado por el famoso sello discográfico Smash the House, el álbum incluye una selección de temas favoritos de Navidad con algunos cambios propios de la temporada. Desde la nueva versión de "The Nutcracker" de Coone, el álbum favorito del sello, así como las presentaciones de los jefes de la discográfica Dimitri Vegas & Like Mike junto a Steve Aoki como "3 Are Legend", y otros artistas como Armin Van Buuren, R3HAB y Brennan Heart, hay algo para todos los gustos. Liderando con los temas "Run Away" y "Bring That Beat" que tuvieron un millón de visitas y atrajeron el apoyo de descomunales colegas como Justin Martin, MAKJ y Firebeatz, los Bassjackers regresan para inyectarle un poco más de ritmo a "Jingle Bells", convirtiéndolo en un himno único y totalmente alternativo para musicalizar sus fiestas. Otros de los típicos temas navideños que se han reversionado incluyen "Last Christmas", interpretado por Sylver y Dino Warriors, e "It's beginning to look a lot like Christmas".

El DJ y jefe de la discográfica Dimitri Vegas expresó: "Hemos realmente extrañado las presentaciones en vivo, por eso estamos ansiosos de ofrecerles a todos una presentación en vivo como regalo anticipado de Navidad, porque todos lo necesitamos después de este año. Encenderá las fiestas de todo el mundo, ¡estamos muy ansiosos!"

Paul Lageweg, director de Nuevas Categorías de BAT,, afirmó: "Dimitri Vegas & Like Mike personifican a la perfección el espíritu de VELO: vivir la vida sin límites. Sabemos que el año 2020 ha sido complejo para todos; por ese motivo, estamos fascinados de poder obsequiarles a nuestros consumidores de todo el mundo una sorpresa navideña para que disfruten en sus casas".

La presentación en vivo de DVLM se transmitirá exclusivamente en los canales de YouTube de VELO y DVLM el 6 de diciembre a las 6 p.m. (GMT) como regalo anticipado de Navidad para los fanáticos de todo el mundo. Véala aquí VELO GLOBAL - YouTube

VELO es una marca de bolsas de nicotina que ofrece a los consumidores una alternativa moderna a otros productos de nicotina. VELO se puede disfrutar en cualquier momento y lugar simplemente al colocar una bolsa de nicotina debajo del labio. VELO está disponible en varios sabores que se adaptan a todos los estados de ánimo: Ruby Berry, Urban Vibe, Polar Mint, Tropic Breeze, Ice Cool y Freeze.

Acerca de VELO

VELO es un producto bucal moderno que les brinda a los fumadores adultos y a los consumidores de nicotina una manera interesante y cómoda de consumir nicotina mientras están fuera de casa.

Disponible en varios sabores e intensidades, la bolsa de nicotina VELO ofrece una manera distinta de consumir nicotina. Los productos VELO son de color blanco y hechos con ingredientes de alta calidad, como agua, sabores, endulzantes, nicotina de grado farmacéutico y materiales a base de plantas.

VELO es el líder del mercado en la categoría de productos bucales modernos.

https://uk.velo.com/

FUENTE VELO

