Dos reconocimientos adicionales elevan el total de premios IIHS TSP+ de Kia para el 2026 a cuatro modelos

IRVINE, Calif., 24 de marzo de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los SUV eléctricos de tres filas Kia K4 y Kia EV9 del 2026 han obtenido la máxima calificación de seguridad del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), la distinción TOP SAFETY PICK+ (TSP+) del 2026. Con estos reconocimientos, Kia cuenta ahora con cuatro modelos con la calificación TSP+ del 2026, sumándose a los ya reconocidos Kia Sorento (fabricados después de septiembre del 2025) y Sportage (fabricados después de mayo del 2025). Los premios se aplican únicamente a los modelos para el mercado estadounidense.

LOS KIA K4 y EV9 DE 2026 OBTIENEN EL PREMIO TOP SAFETY PICK+ DE LA IIHS DEL 2026

K4 del 2026

EV9 del 2026

Sorento del 2026 (modelos fabricados después de septiembre del 2025)

Sportage del 2026 (modelos fabricados después de mayo del 2025)

"La seguridad no es una característica aislada. Es un pilar fundamental de todos nuestros vehículos", afirmó SeungKyu (Sean) Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Norteamérica y Kia América. "Ampliar nuestro reconocimiento del IIHS a más modelos refleja nuestra prioridad en la protección, a medida que los estándares de seguridad de la agencia siguen evolucionando".

Para el 2026, el IIHS ha reforzado aún más sus criterios de prueba para enfatizar la protección de los pasajeros de los asientos traseros y mejorar el rendimiento en la prevención de colisiones. Los protocolos de prueba actualizados incluyen requisitos más rigurosos para la seguridad de los pasajeros traseros en colisiones frontales con solapamiento moderado, así como estándares de rendimiento mejorados para la prevención de atropellos a peatones y sistemas de prevención de colisiones entre vehículos a alta velocidad.

Con un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP)[1] inicial de $22,290, el Kia K4 combina características de seguridad avanzadas con una excelente relación calidad-precio, ofreciendo un atractivo punto de entrada a la gama de Kia. Los sistemas avanzados de asistencia al conductor2 de serie incluyen el asistente de mantenimiento de carril3 (LKA) y prevención de colisiones frontales4 (FCA), que está diseñado para ayudar a detectar y prevenir colisiones en determinadas circunstancias y detectar vehículos, peatones y ciclistas delante del vehículo mientras se conduce (FCA-CPC), así como vehículos que se aproximan al girar a la izquierda en una intersección (FCA-JT).

El galardonado SUV eléctrico EV9 de tres filas sigue impresionando con su gran cantidad de comodidades modernas y sistemas avanzados de asistencia al conductor, incluido el Asistente de conducción en carretera de serie 25 (HDA-2), lo que puede ayudar a mantener una distancia predeterminada con respecto a otros vehículos detectados delante y puede mantener el coche centrado dentro de las marcas de carril detectadas en ciertas autopistas.

Kia América – sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo según TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV ensamblados con orgullo en Estados Unidos*.

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* Algunas versiones de los SUV totalmente eléctricos EV6 y EV9 de tres filas de asientos de 2025, Sportage (excluye modelos HEV y PHEV), Sorento (excluye modelos HEV y PHEV) y Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y mundial.

1 MSRP excludes destination and handling charges, taxes, title, license, options, and dealer charges. Actual price are set by dealer and may vary.

1 Los premios se aplican únicamente a modelos estadounidenses.

2 Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

3 Cuando está activado, el asistente de mantenimiento de carril no sustituye a una conducción segura y puede que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

4 Cuando está activado, el asistente de prevención de colisiones frontales no sustituye a una conducción segura y puede que no detecte todos los objetos que se encuentren delante del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y con precaución.

5 Cuando está activado, el asistente de conducción en carretera no sustituye la conducción segura, puede que no detecte todos los objetos que rodean el vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

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FUENTE Kia America