Los precios de la vivienda en Texas aumentaron en la mayoría de mercados en el 2025, a pesar de que el precio medio cayó 1.2%

La venta y disponibilidad de vivienda también aumentó en la mayoría de áreas metropolitanas, según un informe de Texas Realtors

AUSTIN, Texas, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El precio medio de la vivienda subió en la mayoría de áreas metropolitanas de Texas en el 2025, pero bajó en los cuatro mercados más grandes, lo cual condujo a una reducción de 1.2% en el precio medio de todo el Estado ($335,000) comparado con el año anterior, según el Informe del Resumen Anual de Bienes Raíces de Texas para el 2025, publicado por Texas Realtors. Los precios se elevaron en 14 áreas metropolitanas y disminuyeron en nueve mercados, mientras que dos áreas metropolitanas no mostraron cambios.

"Algunos mercados donde los precios aumentaron súbitamente hace algunos años ahora se han reducido un poco, y otras áreas que mostraron aumentos más lentos todavía se mantienen firmes," explicó Jennifer Wauhob, Presidenta de Texas Realtors. "Es de suma importancia conocer tu propio mercado y basar tus decisiones en información enfocada en un área geográfica reducida, o hiperlocal."

La venta de vivienda aumentó en general y en la mayoría de áreas metropolitanas

A nivel estatal, 335,390 viviendas fueron vendidas en el 2025, un aumento de 1.3% del año anterior.

El cierre de ventas subió en 18 mercados y bajó en ocho. Abilene tuvo el aumento más grande en ventas (26.4%), seguido por Midland (6.9%) y Amarillo (6.5%). Los únicos mercados que mostraron bajas mayores a 3% fueron Laredo (-7.3%), Odessa (-6.6%) y Eagle Pass (-6%).

Más vivienda estuvo disponible y por más tiempo en la mayoría de mercados

La cantidad de vivienda a la venta subió en todos los mercados menos Abilene, y aumentó a nivel del Estado por 23.1%. La mayoría de mercados también mostró aumentos en la cantidad de días que las viviendas permanecían en el mercado antes de venderse. El promedio estatal subió a 67 días, un aumento de una semana comparado con el 2024. Los meses de inventario, que miden cuánto tiempo tomaría vender las viviendas que actualmente se encuentran en el mercado al ritmo actual de ventas, también aumentó a nivel estatal por medio mes, a un promedio de 4.6 meses. Por lo general, de cuatro a cinco meses de inventario indica un mercado equilibrado entre la oferta y la demanda, según los analistas del Centro de Investigaciones de Bienes Raíces de Texas. Los meses de inventario aumentaron en 21 áreas metropolitanas y se redujeron en cinco.

El informe ampliado incluye gráficas comparativas de las estadísticas de las áreas metropolitanas y más

El Informe del Resumen Anual de Bienes Raíces de Texas para el 2025 ahora incluye nuevas gráficas que permiten ver fácilmente cómo se comparan las áreas metropolitanas entre sí, y obtener una visión más completa de las tendencias a lo largo de todo el Estado. Además, el informe también amplía la línea de tiempo de algunas gráficas de las áreas metropolitanas a cinco años y agrega tres nuevas gráficas con datos del Estado de diez años, ofreciendo un contexto más amplio para las cifras de este año.

"Tú no decides qué tanto abrigarte con tu vestimenta en función del clima a nivel nacional o estatal. Aunque hayas escuchado que 'el mercado' está haciendo esto o lo otro, esta información no necesariamente es la correcta para el área donde tú vives," dijo Wauhob. "Tu agente de Texas Realtors cuenta con la experiencia e información necesaria para ayudarte a aprovechar de mejor manera las oportunidades que tu situación única te brindan."

Acerca del Informe del Resumen Anual de Bienes Raíces en Texas

La información contenida en el Informe del Resumen Anual de Bienes Raíces en Texas es proporcionada por Data Relevance Project, una colaboración entre asociaciones de bienes raíces locales y Texas REALTORS® de todo el Estado, con análisis de Texas Real Estate Research Center. El informe proporciona datos anuales de ventas de bienes raíces en todo el Estado y para 26 áreas estadísticas metropolitanas de Texas.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 145,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización profesional que representa todos los aspectos del sector inmobiliario de Texas. Somos los defensores de REALTORS® y de los derechos de la propiedad privada en Texas.

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David Gibbs

Hahn Agency

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FUENTE Texas Realtors