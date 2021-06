- Los productos de dibujo digital de Huion apoyan la creación del premio al mejor corto animado que califica al Oscar del Palm Springs International Shortfest, Step into the River

PALM SPRINGS, California, 30 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El evento más grande de cortometrajes de toda Norteamérica, un evento designado para calificar a los premios Oscar, Baftas y Goyas, el 2021 Palm Springs International ShortFest, ha dado a conocer a los ganadores de los premios con jurado el 28 de junio. Un cortometraje de animación, Step into the River (China / Francia), patrocinado por Huion y dirigido por Weijia Ma, ganó el premio al mejor cortometraje de animación del festival. Tras el Premio Silver Hugo del Festival Internacional de Cine de Chicago, este es otro premio internacional conseguido por Step into the River.