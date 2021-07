Produtos de desenho digital da Huion apoiam a criação do prêmio para seletiva do Oscar de melhor curta de animação do Palm Springs International Shortfest, Step into the River

PALM SPRINGS, Califórnia, 30 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Palm Springs International ShortFest de 2021, maior evento para curtas-metragens na América do Norte e um evento de premiação para seletiva do Oscar, Bafta e Goya, anunciou, em 28 de junho, seus vencedores do prêmio, escolhidos por uma bancada de jurados. Um curta-metragem de animação, Step into the River (China/França), patrocinado pela Huion e dirigido por Weijia Ma, ganhou o prêmio de melhor curta de animação no festival. Após o prêmio Silver Hugo do Festival Internacional de Cinema de Chicago, esse é outro prêmio internacional conquistado por Step into the River.