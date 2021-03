Los propietarios o arrendatarios elegibles de determinados vehículos GM que estuvieron sujetos a ciertos recall (llamados a revisión) deben presentar su reclamación antes del 20 de abril de 2021

SEATTLE, 30 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration/

El administrador del acuerdo de demanda colectiva informa que la corte del distrito federal aprobó una demanda colectiva por causa de reclamaciones de pérdida económica por parte de personas que compraron o rentaron vehículos de GM que fueron llamados a revisión en 2014. Los recall (llamados a revisión) involucraron el sistema de ignición (encendido), el giro de la llave, la dirección asistida eléctrica y/o el cableado eléctrico del airbag lateral. Los abogados demandantes alegan que los consumidores pagaron en exceso cuando compraron o rentaron esos vehículos. General Motors LLC ("New GM"), Motors Liquidation Company GUC Trust ("GUC Trust") y Motors Liquidation Company Avoidance Action Trust ("AAT") niegan esas alegaciones. Los abogados demandantes, GUC Trust, New GM y AAT han llegado a un acuerdo para evitar el riesgo y el costo de litigios adicionales. El acuerdo no incluye la exención de reclamaciones por daños personales, muerte por negligencia o daño físico.

La demanda colectiva incluye a todas las personas (personas naturales, empresas y organizaciones) que, en cualquier momento desde o previo al anuncio de recall efectuado por GM en 2014, fue propietaria, compró o rentó un vehículo sujeto a cualquiera de los llamados a revisión en los Estados Unidos o sus territorios y/o posesiones. Los negocios de renta diaria de flotas, las entidades gubernamentales y otras personas determinadas no se incluyen en la demanda.

Visite www.GMIgnitionSwitchEconomicSettlement.com para revisar si su vehículo GM está cubierto por el acuerdo y si usted es elegible para presentar una reclamación. Todas las reclamaciones deben enviarse vía online o por correo postal antes del 20 de abril de 2021.

El fondo del acuerdo es de $121.1 millones. Los montos del pago para los miembros de la demanda colectiva que cumplan los requisitos dependen de qué recall correspondió a su vehículo, los costos de la implementación del acuerdo y la cantidad de miembros elegibles que presenten reclamaciones.

Para obtener más información, llame al 1-877-545-0241 o visite www.GMIgnitionSwitchEconomicSettlement.com.

FUENTE JND Legal Administration

