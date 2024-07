LOTTE BIOLOGICS inaugure le campus Songdo Bio

L'événement a attiré une assemblée distinguée d'environ 300 invités, dont le président du groupe LOTTE, Dong-Bin Shin, le maire d'Incheon, Jeong-Bok Yoo, le membre de l'Assemblée nationale, Il-Young Jung, représentant le district d'Incheon Yeonsu, le premier vice-ministre du commerce, de l'industrie et de l'énergie, Kyung-Sung Kang, le deuxième vice-ministre de la santé et du bien-être, Min-Soo Park, et le commissaire de la zone économique franche d'Incheon, Won-Seok Yoon. Le Premier ministre Duck-Soo Han a également transmis ses félicitations par message vidéo.

LOTTE Group développe actuellement ses activités autour de quatre thèmes : « Bio et Bien-être », « Mobilité », « Durabilité » et « Plateformes de vie innovantes ». Le campus de Songdo Bio, centre principal du créneau Bio et Bien-être, représente un investissement d'environ 4,6 billions de wons. Cette installation ultramoderne, d'une superficie impressionnante de 202 285,2 mètres carrés, devrait abriter trois usines de production de pointe ainsi que des bâtiments auxiliaires essentiels.

LOTTE Engineering & Construction sera le fer de lance de la conception, de l'approvisionnement et de la construction de la première usine, démontrant ainsi l'approche intégrée du groupe pour ce projet de transformation. Chaque usine devrait avoir une capacité de production de 120 000 litres, soit un total de 360 000 litres pour l'ensemble du campus. L'ampleur de cette entreprise est encore plus soulignée par son impact économique prévu de 7,6 billions de won et la création de 37 000 emplois connexes, ce qui illustre l'engagement de LOTTE BIOLOGICS en faveur du progrès industriel et de la croissance socio-économique.

S'adressant à l'assemblée, le président de LOTTE, Dong-Bin Shin, a formulé une vision qui va au-delà de la croissance de l'entreprise : « L'aventure de LOTTE BIOLOGICS, qui commence ici à Songdo, est prête non seulement à devenir un futur moteur de croissance pour le groupe LOTTE, mais aussi à remodeler le paysage de l'industrie biotechnologique coréenne. Notre engagement indéfectible est de contribuer de manière significative à l'établissement réussi du pôle biologique de Songdo, propulsant ainsi la Corée au premier rang de l'arène biotechnologique mondiale ».

Ce sentiment a été repris et amplifié par le Premier ministre Duck-Soo Han dans son discours vidéo. Conscient de l'intensification de la concurrence mondiale sur le marché de la biotechnologie, il a déclaré : « L'investissement audacieux du groupe LOTTE devrait renforcer considérablement la compétitivité de l'industrie biopharmaceutique coréenne ». Le Premier ministre a ensuite exposé la position de soutien du gouvernement, s'engageant à « faciliter activement les investissements du secteur privé, d'un montant de 36 300 billions de won, prévus d'ici à 2040, centrés sur le complexe spécialisé de l'industrie stratégique nationale de pointe pour la biotechnologie, récemment désigné ».

Richard W. Lee, PDG de LOTTE BIOLOGICS, a fait part de sa propre perspective dans son allocution : « Je voudrais exprimer ma sincère gratitude aux agences gouvernementales et aux représentants des institutions qui nous ont apporté un soutien inestimable pour nous permettre d'arriver à cette cérémonie majeure. » Il a ensuite exposé la trajectoire ambitieuse de l'entreprise en déclarant : « LOTTE BIOLOGICS s'est engagée à devenir une bio-CDMO figurant parmi les 10 premières au monde d'ici à 2030. Grâce à cette croissance, nous aspirons à servir de force motrice pour propulser la Corée à l'avant-garde de la bioéconomie mondiale, faisant de notre pays une force de premier plan dans ce secteur critique ».

À propos de LOTTE BIOLOGICS

LOTTE BIOLOGICS a été créée en 2022 et son siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. LOTTE BIOLOGICS est entrée dans l'industrie pharmaceutique en tant que société CDMO avec l'acquisition du site de fabrication de produits biologiques de Bristol Myers Squibb à Syracuse.

Le site de Syracuse offre des services de fabrication de substances médicamenteuses avec une capacité totale de 35 000 litres de bioréacteurs de production (7 bioréacteurs de 5 000 litres) utilisant des bioréacteurs en acier inoxydable, des laboratoires d'analyse et de contrôle qualité et des entrepôts. Le site est entièrement opérationnel en conformité aux BPF et dispose de capacités cliniques et commerciales. À ce jour, le site a reçu plus de 60 approbations dans le monde entier de la part de la FDA, de l'EMA, de la PMDA et du MFDS. En outre, l'entreprise est stratégiquement prête à établir une plateforme complète de services CDMO, en incorporant des services de conjugués anticorps-médicaments (ADC) et de produits pharmaceutiques (DP) dans son portefeuille d'activités par le biais de l'expansion de ses installations.

D'ici à 2030, LOTTE BIOLOGICS prévoit de construire trois grandes usines en Corée du Sud. Chaque usine disposera de 8 bioréacteurs en acier inoxydable d'une capacité de 15 000 litres pour les opérations commerciales à grande échelle, ainsi que de plusieurs bioréacteurs à usage unique de 2 000 litres pour répondre aux besoins cliniques. Le premier coup de pioche devrait être donné en 2023. Au total, les usines auront un volume de production de 360 000 litres ou plus en capacité de bioréacteur.

Pour plus d'informations sur LOTTE BIOLOGICS, veuillez consulter le site : www.lottebiologics.com

