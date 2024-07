LOTTE BIOLOGICS rozpoczyna budowę kompleksu Songdo Bio Campus

W spotkaniu wzięło udział około 300 gości, w tym prezes Grupy LOTTE Dong-Bin Shin, burmistrz Incheon Jeong-Bok Yoo, członek Zgromadzenia Narodowego Il-Young Jung reprezentujący okręg Incheon Yeonsu, pierwszy wiceminister handlu, przemysłu i energii Kyung-Sung Kang, drugi wiceminister zdrowia i opieki społecznej Min-Soo Park oraz komisarz Wolnej Strefy Ekonomicznej Incheon Won-Seok Yoon. Za pośrednictwem wiadomości multimedialnej swoje gratulacje przekazał również premier Duck-Soo Han.

Obecnie Grupa LOTTE koncentruje swoją działalność na czterech obszarach tematycznych: „Bio i Wellness", „Mobilność", „Zrównoważony rozwój" oraz „Platformy nowoczesnego życia". Kompleks Songdo Bio Campus, kluczowy element sektora Bio i Wellness, to inwestycja o wartości około 4,6 biliona wonów. Ten najnowocześniejszy obiekt o imponującej powierzchni 202 285,2 metrów kwadratowych ma pomieścić trzy najnowocześniejsze zakłady produkcyjne wraz z niezbędnymi budynkami pomocniczymi.

Dział inżynieryjny i budowlany LOTTE stanie na czele procesu projektowania, zaopatrzenia i budowy pierwszego zakładu, prezentując zintegrowane podejście grupy do tego transformacyjnego projektu. Planowana zdolność produkcyjna każdego obiektu wynosi 120 tys. litrów, co łącznie daje 360 tys. litrów w całym kampusie. Rozmach tego przedsięwzięcia dodatkowo podkreśla jego przewidywany wpływ ekonomiczny w wysokości 7,6 biliona wonów i utworzenie 37 tys. miejsc pracy. Fakt ten ilustruje dążenie LOTTE BIOLOGICS zarówno do postępu przemysłowego, jak i wzrostu społeczno-gospodarczego.

Przemawiając do zgromadzonych, prezes LOTTE Dong-Bin Shin zaprezentował wizję, która wykracza poza rozwój firmy: „Rozpoczynająca się tutaj w Songdo podróż LOTTE BIOLOGICS ma szansę nie tylko stać się motorem przyszłego wzrostu całej Grupy, ale także zmienić krajobraz koreańskiego przemysłu biotechnologicznego. Naszym niezachwianym zobowiązaniem jest znaczące wsparcie pomyślnego utworzenia klastra biotechnologicznego w Songdo, co pozwoli Korei wysunąć się na czoło międzynarodowej sceny biotechnologicznej".

Pogląd ten został potwierdzony i zaakcentowany przez premiera Duck-Soo Hana w jego wystąpieniu opublikowanym w formie wideo. Uznając zaostrzającą się globalną konkurencję na rynku biotechnologicznym, stwierdził: „Oczekuje się, że odważna inwestycja Grupy LOTTE znacznie podniesie konkurencyjność koreańskiego przemysłu biofarmaceutycznego". Kontynuując swoją wypowiedź, premier podkreślił wspierające stanowisko rządu, zobowiązując się do „aktywnego promowania inwestycji sektora prywatnego o wartości 36,3 biliona wonów planowanych do 2040 r., skupionych wokół niedawno wyznaczonego Narodowego Kompleksu Specjalistycznego Zaawansowanego Przemysłu Strategicznego dla Biotechnologii".

Prezes LOTTE BIOLOGICS - Richard W. Lee, w przemówieniu wyraził własne stanowisko: „Chciałbym serdecznie podziękować agencjom rządowym i przedstawicielom instytucji, którzy zaoferowali nieocenione wsparcie w doprowadzeniu nas do tej doniosłej chwili". Następnie podkreślił ambitną strategię rozwoju spółki, stwierdzając, że: „LOTTE BIOLOGICS dąży do tego, aby do 2030 r. stać się jednym z 10 największych bio-CDMO na świecie. Założonym celem jest, aby dzięki osiągniętemu wzrostowi Korea znalazła się w czołówce światowej biogospodarki, ustanawiając tym samym nasz kraj liderem w tym niezmiernie ważnym sektorze".

Spółka LOTTE BIOLOGICS została założona w 2022 r., a jej siedziba znajduje się w Seulu w Korei Południowej. Wraz z przejęciem zakładu produkcji leków biologicznych w Syracuse należącego do Bristol Myers Squibb, rozpoczęła działalność w branży farmaceutycznej jako jednostka CDMO.

Zakład w Syracuse umożliwia produkcję substancji leczniczych w bioreaktorach produkcyjnych o łącznej pojemności 35 tys. litrów (7 bioreaktorów o pojemności 5 tys. litrów), wykorzystujących zbiorniki ze stali nierdzewnej, laboratoria analityczne, laboratoria kontroli jakości i magazyny. Obiekt jest w pełni przystosowany do wymogów GMP i posiada możliwości zarówno kliniczne, jak i komercyjne. Na dzień dzisiejszy uzyskano ponad 60 zatwierdzeń na całym świecie od FDA, EMA, PMDA i MFDS. Co więcej, poprzez rozbudowę zakładu, spółka jest również strategicznie przygotowana do stworzenia kompleksowej platformy dla usług CDMO, włączając do swojego portfela biznesowego usługi z zakresu koniugatów przeciwciał (ADC) i produktów leczniczych (DP).

Do 2030 r. koncern LOTTE BIOLOGICS planuje wybudować 3 potężne zakłady w Korei Południowej. Każdy z nich będzie wyposażony w 8 bioreaktorów ze stali nierdzewnej o pojemności 15 tys. litrów, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej na szeroką skalę, a także w liczne bioreaktory jednorazowego użytku o pojemności 2 tys. litrów, odpowiadające potrzebom klinicznym. Przełom ma nastąpić w 2023 r. W sumie zakłady będą dysponowały całkowitą pojemnością produkcyjną bioreaktorów wynoszącą co najmniej 360 tys.

