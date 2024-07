LOTTE BIOLOGICS slávnostne začína výstavbu areálu Songdo Bio Campus

Pri tejto slávnostnej príležitosti sa zišlo okolo 300 vážených hostí, medzi ktorými boli predseda LOTTE Group Dong-Bin Shin, starosta mesta Incheon Jeong-Bok Yoo, člen Národného zhromaždenia Il-Young Jung v zastúpení okresu Incheon Yeonsu, prvý námestník ministra obchodu, priemyslu a energetiky Kyung-Sung Kang, druhý námestník ministra zdravotníctva a sociálnych vecí Min-Soo Park a komisár slobodnej ekonomickej zóny Incheon Won-Seok Yoon. Svoju gratuláciu vyjadril aj premiér Duck-Soo Han prostredníctvom video odkazu.

LOTTE Group aktuálne rozširuje svoje podnikanie zamerané na štyri témy: „Bio & Wellness", „Mobilita", „Udržateľnosť" a „Nové platformy pre život". Areál Songdo Bio Campus, základný kameň sektora Bio & Wellness, predstavuje investíciu približne 4,6 bilióna wonov. Toto špičkové zariadenie s rozlohou pôsobivých 202 285,2 metrov štvorcových má obsahovať tri špičkové výrobné závody doplnené základnými pomocnými budovami.

Spoločnosť LOTTE Engineering & Construction bude viesť návrh, obstarávanie a výstavbu prvého závodu, pričom bude prezentovať integrovaný prístup skupiny k tomuto transformačnému projektu. Plánuje sa, že každý závod bude mať výrobnú kapacitu 120 000 litrov, čo predstavuje v celom areáli celkovo 360 000 litrov. Rozsah tohto úsilia ďalej zdôrazňuje jeho plánovaný ekonomický vplyv vo výške 7,6 bilióna wonov a vytvorenie 37 000 súvisiacich pracovných miest, čo ilustruje záväzok spoločnosti LOTTE BIOLOGIC k priemyselnému pokroku a sociálno-ekonomickému rastu.

Predseda LOTTE, Dong-Bin Shin, na stretnutí vyjadril víziu, ktorá presahuje firemný rast: „Cesta spoločnosti LOTTE BIOLOGICS, ktorá sa začína tu v Songdo, je pripravená stať sa nielen budúcim motorom rastu pre skupinu LOTTE, ale aj pretvoriť prostredie odvetvia kórejskej biotechnológie. Neustále sa snažíme výrazne prispievať k úspešnému založeniu bioklastra Songdo, čím sa Kórea posunie do popredia globálnej biotechnologickej arény."

Tento postoj ešte zopakoval a umocnil premiér Duck-Soo Han vo svojom video príhovore. S vedomím silnejúcej globálnej konkurencie na biotechnologickom trhu uviedol: „Očakáva sa, že odvážna investícia skupiny LOTTE výrazne zvýši konkurencieschopnosť kórejského biofarmaceutického priemyslu." Predseda vlády ďalej načrtol podporný postoj vlády a zaviazal sa „aktívne napomáhať investíciám súkromného sektora v hodnote 36,3 bilióna wonov, plánovaným do roku 2040, ktoré sú sústredené okolo nedávno určeného komplexu špecializovaného národného pokročilého strategického priemyslu pre biotechnológie".

Generálny riaditeľ LOTTE BIOLOGICS Richard W. Lee vo svojom príhovore ponúkol svoj vlastný pohľad: „Rád by som vyjadril úprimnú vďaku vládnym agentúram a inštitucionálnym predstaviteľom, ktorí nám poskytli neoceniteľnú podporu pri účasti na tejto významnej príležitosti." Následne predstavil ambicióznu trajektóriu spoločnosti a vyhlásil: „LOTTE BIOLOGICS sa zaviazala zaradiť sa medzi globálnych TOP 10 bio-CDMO spoločností do roku 2030. Prostredníctvom tohto rastu sa snažíme slúžiť ako hnacia sila, ktorá posunie Kóreu do popredia globálnej bioekonomiky, čím sa naša krajina stane v tomto kritickom sektore vedúcou silou."

O spoločnosti LOTTE BIOLOGICS

Spoločnosť LOTTE BIOLOGICS bola založená v roku 2022 a sídli v juhokórejskom Soule. Spoločnosť LOTTE BIOLOGICS vstúpila do farmaceutického priemyslu ako spoločnosť CDMO akvizíciou výrobného závodu biologics Syracuse spoločnosti Bristol Myers Squibb.

Závod v Syrakúzach ponúka služby výroby liečivých látok s celkovou kapacitou 35 000 l výrobného bioreaktora (7 x 5 000 l bioreaktorov) s využitím bioreaktorov z nehrdzavejúcej ocele, analytických laboratórií na testovanie kontroly kvality a skladových zariadení. Pracovisko je plne funkčné podľa GMP s klinickými a komerčnými funkciami. K dnešnému dňu získalo pracovisko viac ako 60 schválení na celom svete od FDA, EMA, PMDA a MFDS. Okrem toho je spoločnosť strategicky pripravená vytvoriť komplexnú všestrannú platformu na pre služby CDMO, ktorá do svojho obchodného portfólia začlení služby konjugátov protilátok (ADC) a liekových produktov (DP) prostredníctvom rozšírenia zariadenia.

Do roku 2030 plánuje LOTTE BIOLOGICS postaviť 3 veľké závody v Južnej Kórei. Každý závod bude mať 8 bioreaktorov z nehrdzavejúcej ocele s kapacitou 15 000 l pre veľké komerčné prevádzky spolu s viacerými 2 000 l bioreaktormi na jedno použitie, aby vyhovovali klinickým potrebám. Začiatok výstavby sa očakáva v roku 2023. Dohromady budú mať závody celkový výrobný objem v kapacite bioreaktora minimálne 360 000 l.

