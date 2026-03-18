Lowe's lanza una suscripción de mantenimiento del hogar gestionada por asociados a nivel nacional denominada HomeCare+

La nueva suscripción incluye siete servicios esenciales de mantenimiento del hogar en dos visitas anuales por $99 al año y ofrece un servicio a domicilio conveniente a cargo de los empleados de Lowe's,

reconocibles por sus chalecos rojos MOORESVILLE, Carolina del Norte, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Lowe's presentó una nueva oferta de suscripción anual impulsada por sus socios para los miembros del programa de fidelización MyLowe's Rewards, denominado HomeCare+. Por solo $99 al año, Lowe's ofrecerá siete servicios a domicilio que facilitarán a los propietarios la gestión de tareas de mantenimiento básicas de forma regular, tanto si disponen de poco tiempo como si necesitan la experiencia de un empleado de Lowe's, reconocible por su chaleco rojo. El programa estará disponible en más del 75% de los hogares de todo el país.

"El objetivo de HomeCare+ es simplificar las mejoras del hogar y facilitarles la vida a nuestros clientes", señaló Jen Wilson, vicepresidenta sénior y directora de Marketing de Lowe's. "Al combinar una suscripción sencilla y asequible con lo que verdaderamente distingue a Lowe's, la experiencia de nuestros empleados de chaleco rojo, conseguiremos fidelizar aún más a nuestros clientes. Y ahora que la IA está asumiendo un rol cada vez más protagónico en la vida de las personas y, en última instancia, en sus hogares, aprovechar el poder de la conexión humana posiciona de manera única a Lowe's como la marca más útil en el sector de mejoras del hogar".

La suscripción incluye dos visitas a domicilio al año, en las que el personal de tiendas locales de Lowe's presta hasta siete servicios básicos de mantenimiento del hogar en cada cita. Los suscriptores pueden concertar citas con facilidad a través de la tienda o en Lowes.com y elegir hasta siete servicios por visita*, entre los que se incluyen:

Limpieza de conductos de secadoras eléctricas

Cambio del filtro de aire del sistema de climatización

Cambio del filtro de agua de la nevera

Purga del calentador de agua eléctrico

Lubricación de la puerta del garaje

Cambio de la batería de los detectores de humo y monóxido de carbono

Cambio de bombillas

HomeCare+ aprovecha el creciente ecosistema de fidelización de Lowe's y amplía el valor del programa MyLowe's Rewards más allá de una simple transacción. Diseñado para apoyar a los clientes en todas las etapas de la vida, desde quienes compran su primera vivienda y tienen hijos pequeños hasta baby boomers que desean seguir viviendo en su hogar mientras envejecen, MyLowe's Rewards ofrece ventajas, experiencias y servicios personalizados que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Programas como Lowe's Kids Club dan a conocer la marca a las familias mediante actividades prácticas, mientras que ofertas como HomeCare+ traducen ese valor en apoyo práctico y continuo en el hogar.

"Sabemos que el mantenimiento del hogar puede resultar abrumador, tanto para un nuevo propietario, como para un padre o madre con poco tiempo libre o simplemente para alguien a quien no le gusta realizar reparaciones domésticas", comentó Amanda Bailey, vicepresidenta de Marketing y Fidelización de clientes de Lowe's. "Con frecuencia, nuestros clientes nos comentan que las pequeñas tareas domésticas se convierten rápidamente en una larga lista de pendientes. HomeCare+ es el resultado de escuchar atentamente lo que más importa a nuestros clientes para cumplir la promesa de nuestra marca".

Además, los miembros de MyLowe's Rewards inscritos en HomeCare+ obtienen más beneficios:

Ahorre 5% en una selección de artículos necesarios para prestar servicios, como cambios de filtros de climatización, bombillas, baterías y filtros de agua de neveras ∧

Consiga la membresía Gold de manera automática, el nivel más alto del programa gratuito MyLowe's Rewards1; disfrute de ventajas como 1.5 puntos por cada dólar de compras elegibles,2 envío rápido y gratuito, incluido el envío el mismo día para pedidos de $25 o más elegibles,3 ofertas y regalos exclusivos para socios.4

Las tarjetas de regalo HomeCare+ estarán disponibles a fines de este año y ofrecerán una forma única y significativa de felicitar y apoyar a los nuevos propietarios, a los vecinos más queridos, a las familias ocupadas y a los padres de tercera edad al ofrecerles ayuda práctica en el hogar.

Para obtener más información, consultar la disponibilidad y suscribirse, visite Lowes.com/homecareplus.

*Disponible solo en determinadas localidades. Puede darse de baja en cualquier momento. Tarifa no reembolsable. Condiciones y restricciones del servicio en Lowes.com/HomeCareTerms. Sujeto a cambios.

∧ La oferta se aplica a Compras elegibles de baterías para detectores de humo y de monóxido de carbono, filtros de aire de sistemas de climatización, filtros de agua de neveras y bombillas a precio completo, una vez aplicados todos los demás descuentos correspondientes. La oferta no es válida para compras anteriores ni se puede combinar con ningún otro descuento (por ejemplo, el 5% de descuento en la factura todos los días, descuentos para militares y garantía del precio más bajo: igualamos el precio de Lowe's). Sujeto a cambios.

1 El programa MyLowe's Rewards está sujeto a términos y condiciones. Visite Lowes.com/Terms para obtener más información. Sujeto a cambios.

2 500 puntos = $5 de dinero en MyLowe's. Se aplican exclusiones, restricciones y otras condiciones. Más información. Sujeto a cambios.

3 La entrega el mismo día se aplica a artículos en existencia elegibles de un peso máximo de 60 libras por artículo y un peso total del pedido de hasta 300 libras y dimensiones máximas de 48 pulgadas x 36 pulgadas x 21 pulgadas. Si realiza el pedido antes de las 2:00 p. m., este se entregará antes de las 8:00 p. m., siempre que haya existencias. El envío gratuito no está disponible en Alaska, Hawái y Territorios de los EE. UU. Tarifa adicional por envío urgente y materiales peligrosos. Visite Lowes.com/ShippingTerms para obtener más información.

4 Los regalos para miembros varían y pueden estar sujetos a condiciones y restricciones adicionales.

Acerca de Lowe's

Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) es una empresa FORTUNE® 100 de productos para mejoras del hogar que realiza aproximadamente 16 millones de transacciones por semana, con un total de ventas en el ejercicio fiscal 2025 de más de 86 mil millones de dólares. Lowe's cuenta con aproximadamente 300,000 empleados y gestiona más de 1,700 tiendas de productos para el hogar, 530 sucursales y 130 centros de distribución. Lowe's tiene su sede en Mooresville (Carolina del Norte) y apoya a las comunidades a las que atiende a través de programas centrados en la promoción de viviendas seguras y asequibles, la mejora de los espacios comunitarios, la asistencia para el desarrollo de la próxima generación de expertos en oficios cualificados y la ayuda en caso de catástrofe a las comunidades necesitadas. Para obtener más información, visite Lowes.com.

Contacto para los medios

MJ Wilson

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/26010/LOWES_COMPANIES_INC_LOGO.jpg

FUENTE Lowe's Companies, Inc.