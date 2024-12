Loyalty Juggernaut Inc. annonce la performance record de GRAVTY® : la première plateforme de fidélisation sans serveur, alimentée par l'IA et cloud-native du secteur

LAS VEGAS, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut Inc. (LJI), le pionnier de la technologie de fidélisation cloud-native, a annoncé à AWS re:Invent 2024 la dernière version de sa plateforme phare, GRAVTY®. Cette mise à jour offre une évolutivité et une réactivité sans précédent, permettant aux programmes de fidélisation les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde de fonctionner.

GRAVTY® est dotée d'une architecture sans serveur basée sur des microservices et à mise à l'échelle automatique qui garantit une haute disponibilité et des performances exceptionnelles, gérant de manière transparente les pics de charge. La plateforme traite plus de 100 millions de transactions par heure, soit une moyenne de plus de 30 000 transactions par seconde (TPS), avec un temps de latence moyen inférieur à 50 millisecondes, ce qui constitue une nouvelle référence pour les systèmes de transactions à haut volume.

« L'infrastructure sans serveur de GRAVTY® change la donne pour les programmes de fidélisation, offrant un nouveau niveau d'agilité opérationnelle, de rentabilité et d'évolutivité », a déclaré Kalpak Shah, directeur de la technologie chez Loyalty Juggernaut. « Notre plateforme est conçue pour soutenir les plus grands programmes et écosystèmes de fidélisation, traitant des milliards de transactions par jour avec un temps de latence minimal, offrant des récompenses en temps réel aux clients et des échanges et expériences personnalisées à grande échelle. »

Employant des optimisations pilotées par l'IA et un cadre sans serveur, GRAVTY® se présente comme la seule plateforme dynamiquement évolutive et alimentée par l'IA dans sa catégorie. Cette approche permet aux organisations de bénéficier de performances optimales à tout moment et d'améliorer l'efficacité grâce à l'allocation de ressources automatisée. Grâce à une combinaison unique de haute disponibilité, de traitement rapide des données et de mise à l'échelle en temps réel, GRAVTY® est la plateforme de choix pour les entreprises qui ont besoin d'agilité et de résilience dans des environnements à forts enjeux.

« AWS est fier de soutenir la plateforme GRAVTY® de Loyalty Juggernaut, qui établit de nouvelles références en matière de performance, d'évolutivité et de fiabilité pour les écosystèmes de fidélisation », a déclaré Josh Kahn, responsable technique mondial pour les solutions sans serveur chez AWS. « En tirant parti des capacités sans serveur d'AWS , notamment AWS Lambda, ECS Fargate, DynamoDB et RDS, GRAVTY® a obtenu une architecture dynamique et très performante optimisée pour les programmes de fidélisation d'aujourd'hui, qui connaissent une croissance rapide et sont gourmands en données. »

À propos de Loyalty Juggernaut Inc.

Basé à Palo Alto, en Californie, Loyalty Juggernaut est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques de fidélisation de qualité professionnelle. Avec sa plateforme brevetée GRAVTY®, l'entreprise remodèle le paysage des programmes de fidélisation grâce à l'IA avancée, à une architecture sans serveur et à des capacités cloud-natives. Triple lauréat du Golden Loyalty Award pour la meilleure innovation technologique, Loyalty Juggernaut gère des programmes et des écosystèmes de fidélisation pour certaines des marques les plus reconnues au monde dans 12 secteurs, notamment FEMSA, Majid Al Futtaim, WestJet, Global Hotel Alliance, Deutsche Telekom, Emirates et Viva Aerobus.

