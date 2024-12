Loyalty Juggernaut Inc. kündigt rekordverdächtige Leistung von GRAVTY® an: Die branchenweit erste serverlose, KI-gestützte, Cloud-native Loyalitätsplattform

LAS VEGAS, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut Inc. (LJI), der Pionier der Cloud-nativen Loyalitäts-Technologie, kündigte auf der AWS re:Invent 2024 die neueste Version seiner Flaggschiff-Plattform GRAVTY® an. Dieses Update bietet eine noch nie dagewesene Skalierbarkeit und Reaktionsfähigkeit und unterstützt damit die weltweit größten und am schnellsten wachsenden Kundenbindungsprogramme.

GRAVTY® verfügt über eine Microservices-basierte, automatisch skalierende serverlose Architektur, die hohe Verfügbarkeit und außergewöhnliche Leistung gewährleistet und Spitzenlasten nahtlos bewältigt. Die Plattform verarbeitet über 100 Millionen Transaktionen pro Stunde, im Durchschnitt mehr als 30.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS), mit einer beeindruckend niedrigen durchschnittlichen Latenzzeit von unter 50 Millisekunden und setzt damit einen neuen Maßstab für hochvolumige Transaktionssysteme.

„Die serverlose Infrastruktur von GRAVTY® ist ein Meilenstein für Kundenbindungsprogramme, da sie ein neues Maß an operativer Flexibilität, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit bietet", sagte Kalpak Shah, Technologieleiter bei Loyalty Juggernaut. „Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, die größten Kundenbindungsprogramme und Ökosysteme zu unterstützen, Milliarden von Transaktionen pro Tag mit minimalen Latenzzeiten zu verarbeiten und Kundenprämien, Einlösungen und personalisierte Erlebnisse in Echtzeit zu liefern."

Durch den Einsatz von KI-gesteuerten Optimierungen und einem serverlosen Framework ist GRAVTY® die einzige KI-gestützte, dynamisch skalierbare Plattform in seiner Kategorie. Dieser Ansatz bietet Unternehmen jederzeit Spitzenleistungen und steigert zudem die Effizienz durch eine automatisierte Ressourcenzuweisung. Mit einer einzigartigen Kombination aus Hochverfügbarkeit, schneller Datenverarbeitung und Skalierung in Echtzeit ist GRAVTY® die Plattform der Wahl für Unternehmen, die in hochsensiblen Umgebungen sowohl Agilität als auch Ausfallsicherheit benötigen.

„AWS ist stolz darauf, die GRAVTY®-Plattform von Loyalty Juggernaut zu unterstützen, da sie neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für Loyalitäts-Ökosysteme setzt", sagte Josh Kahn, weltweiter technischer Leiter für Serverless bei AWS. „Durch die Nutzung der serverlosen Funktionen von AWS, einschließlich AWS Lambda, ECS Fargate, DynamoDB und RDS, hat GRAVTY® eine dynamische, leistungsstarke Architektur erreicht, die für die schnell wachsenden, datenintensiven Treueprogramme von heute optimiert ist."

Informationen zu Loyalty Juggernaut Inc.

Loyalty Juggernaut mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, ist ein führender Anbieter von unternehmensweiten Loyalty-Technologie-Lösungen. Mit seiner patentierten GRAVTY®-Plattform gestaltet das Unternehmen die Landschaft der Kundenbindungsprogramme durch fortschrittliche KI, serverlose Architektur und Cloud-native Funktionen neu. Als dreifacher Gewinner des Golden Loyalty Award für die beste Technologie-Innovation betreibt Loyalty Juggernaut Kundenbindungsprogramme und Ökosysteme für einige der weltweit bekanntesten Marken aus 12 Branchen, darunter FEMSA, Majid Al Futtaim, WestJet, Global Hotel Alliance, Deutsche Telekom, Emirates und Viva Aerobus.

