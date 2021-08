Lucas Bols lance les cocktails Bols « Ready to Enjoy »

Les cocktails Bols Ready to Enjoy seront disponibles en tubes à cocktail Bols uniques de 200 ml, un emballage durable conçu pour préserver un goût et une qualité exceptionnels, et deux grandes bouteilles, de 375 ml et 700 ml. Ces produits révolutionnaires créent une nouvelle gamme super-premium dans la catégorie des cocktails prêts à servir, qui connaît une croissance rapide. Cette gamme a poursuivi sa croissance en 2021 après avoir enregistré une croissance mondiale de 43 % en 2020 1 .

Chaque cocktail Bols Ready to Enjoy propose un mélange de spiritueux et de liqueurs Bols de qualité supérieure, avec des saveurs 100 % naturelles et sans conservateurs. La magie de chaque mélange réside dans des siècles d'artisanat, des années de recherches et de développement minutieux et d'inspiration par les barmans du monde entier. Cet automne, les consommateurs sont invités à recréer la magie des cocktails à la maison avec les cocktails Bols Magic 5 :

Bols Margarita Azul : Acidulé et rafraîchissant 14,9 % alc/vol

Bols Espresso Martini : Riche et doux 14,9 % alc/vol

Bols Red Light Negroni : Aigre-doux et complexe 21,9 % alc/vol

Bols Very Old Fashioned : Aromatique et intense 30 % alc/vol

Bols Pornstar Martini : Exotique et frais 14,9 % alc/vol

Huub van Doorne, PDG de Lucas Bols : « Lucas Bols veut inspirer les consommateurs en leur apportant la magie des cocktails chez eux. Avec nos cocktails Ready to Enjoy, fabriqués avec nos célèbres liqueurs, vodka et genièvre Bols, nous exploitons la catégorie des cocktails prêts à servir, qui connaît une croissance rapide. Nous avons priorisé la qualité supérieure, la commodité et l'emballage durable pour révolutionner l'expérience du cocktail à la maison. Nos tubes à cocktail Bols illustrent notre position de leader dans le développement du marché mondial des cocktails. »

La bouteille tube Bols Ready to Enjoy de 200 ml sera lancée à l'automne 2021 aux États-Unis (6,99 $) et dans le pays d'origine de Bols, les Pays-Bas (5,99 €). Les bouteilles de 375 ml seront disponibles exclusivement aux États-Unis (12,99 $) et les bouteilles de 700 ml seront disponibles aux Pays-Bas (19,99 €). Les cocktails Bols Ready to Enjoy seront disponibles dans les commerces de détail, les hôtels et les restaurants et pour simplifier davantage le divertissement à domicile, ils seront également disponibles sur la bols.com boutique en ligne pour la livraison à domicile aux États-Unis et aux Pays-Bas. Les cocktails Bols Ready to Enjoy seront lancés sur d'autres marchés peu de temps après.

À propos de Lucas Bols

Lucas Bols est la plus ancienne marque de spiritueux distillés au monde et l'une des plus anciennes entreprises néerlandaises encore en activité. Forte de son patrimoine âgé de plus de 445 ans datant de 1575, l'entreprise maîtrise l'art de la distillation, du mélange et mariage de liqueurs, de genièvre, de gin et de vodka. Lucas Bols possède un portefeuille de plus de 20 marques premium et super-premium de différents spiritueux utilisés dans les bars à cocktails du monde entier. Ses ventes couvrent plus de 110 pays dans le monde entier. Lucas Bols est coté sur Euronext Amsterdam (BOLS) depuis le 4 février 2015.

Lucas Bols occupe la première place des gammes de liqueurs dans le monde (hors États-Unis), et est le premier acteur mondial dans la catégorie du genièvre. Un grand nombre des autres produits de Lucas Bols se positionnent en tant que leaders sur le marché ou dans leur catégorie. De plus, Lucas Bols est un acteur de premier plan dans la communauté des barmans. Grâce à la House of Bols Cocktail & Genever Experience et à la plus grande école de barman d'Europe, la Bols Bartending Academy, l'entreprise offre inspiration et éducation aux barmans et aux consommateurs.

1 Source : IWSR

