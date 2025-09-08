Lucid объединяет усилия с номинантами на премию «Оскар» -- актером Тимоти Шаламе и режиссером Джеймсом Мэнголдом -- в новой захватывающей истории бренда

Новая кампания Lucid Gravity знаменует собой начало многолетнего партнерства бренда с Тимоти Шаламе и имеет 30-секундную, 60-секундную и удлиненную двухминутную режиссерскую версию. Как первый мировой амбассадор бренда, Шаламе будет участвовать в предстоящих кампаниях, креативном контенте и многом другом.

В истории бренда рассказывается о путешествии Шаламе в роли жениха со своей невестой в исполнении Ларсен Томпсон (Larsen Thompson), в которое они отправляются с целью «посмотреть мир». Когда их мотоцикл ломается на пустынной пыльной дороге, пара проникает на отдаленный правительственный объект, похищает секретный суперкар и едет на нем навстречу горизонту. Кампания позиционирует Lucid Gravity не просто как транспортное средство, а как чудесное открытие — автомобиль с таким беспрецедентным сочетанием просторного салона, скорости и запаса хода, что единственное объяснение, которое можно этому найти — он не из этого мира.

Двухминутная режиссерская версия представляет общее видение Мэнголда и Lucid по мере того, как они раздвигают границы традиционных партнерских отношений для создания визуального опыта, который одновременно и вдохновляет и чествует инновации. Дополняя звездный состав как в объективе камеры, так и за ней, история Lucid сочетает в себе автомобиль непревзойденной универсальности с каскадерским вождением Таннера Фауста (Tanner Foust), известного профессионального водителя. В кадре также звучит композиция «Burning» в уникальной аранжировке и в исполнении Yeah Yeah Yeahs.

«Эта кампания знаменует собой захватывающий шаг в сторителлинг нового типа для Lucid», — сказал Акерхо «АК» Огогомех (Akerho "AK" Oghoghomeh), старший вице-президент по маркетингу Lucid Motors. «Союз Тимоти и Джеймса подарил нам невероятную возможность узнать, как искусство кинематографа способно «оживить» Lucid Gravity. Видение Джеймса показывает универсальность, производительность и управляемость электрокара таким образом, что пробуждает у людей желание иначе воспринимать бренд; через историю, а не просто технические характеристики».

Lucid Gravity также занимает центральное место в кадре, в котором подчеркивается полностью электрический характер кроссовера, а также беспрецедентное сочетание адаптивности, производительности, дизайна и универсальных возможностей. Благодаря адаптивности сложного трехрядного кроссовера Lucid Gravity обладает производительностью спортивного автомобиля и запасом хода, позволяющим перевозить до семи пассажиров вместе с их багажом практически в любое место.1 Это делает автомобиль идеальным спутником для тех, кто стремится исследовать мир.

Шаламе был номинирован на две премии «Оскар» и недавно получил свою первую премию Гильдии киноактеров за роль Боба Дилана (Bob Dylan) в фильме 2024 года «Боб Дилан: никому не известный», режиссером которого стал Мэнголд. Позже в этом году на экраны выйдет фильм «Марти Суприм» с его участием, режиссером которого является Джош Сэфди (Josh Safdie). В следующем же году он сыграет главную роль в фильме «Дюна: Часть третья, режиссер Дени Вильнёв (Denis Villeneuve).

О компании Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) — технологическая компания из Кремниевой долины, ориентированная на создание самых передовых электромобилей в мире. Отмеченные наградами Lucid Air и новая Lucid Gravity обеспечивают лучшую в своем классе производительность, имеют изысканный дизайн, просторный салон и непревзойденную энергоэффективность. Lucid собирает оба автомобиля на своем современном вертикально интегрированном заводе в Аризоне. Благодаря ведущим в отрасли технологиям и инновациям Lucid продвигает самые современные технологии электромобилей на благо всех.

1 Оценка запаса хода EPA для Lucid Gravity Grand Touring при комплектации колесами 20"F/21"R в конфигурации 3-х рядного 7-местного автомобиля составляет 437 миль. Запас хода и мощность аккумулятора зависят от температуры, стиля вождения, зарядки и состояния аккумулятора, и фактические результаты будут отличаться.

Контакты по связям с инвесторами

[email protected]

Контакты для СМИ

[email protected]

[email protected]

Товарные знаки

В данном сообщении упоминаются товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования и авторские права Lucid Group, Inc. и ее дочерних компаний и других компаний, которые являются собственностью их соответствующих владельцев.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763897/Driven_Gravity.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763898/Driven_Gravity_Lightbar.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763899/Driven_Gravity_Chase.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763900/Driven_Film_Stil.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2764042/Driven_Film_Fixing.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2764253/Driven_Film_Still_Cockpit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/5488522/LucidMotors_Logo.jpg