Lucid объединяет усилия с номинантами на премию «Оскар» -- актером Тимоти Шаламе и режиссером Джеймсом Мэнголдом -- в новой захватывающей истории бренда

Lucid Group

Sep 08, 2025, 14:39 ET

Сегодня стартует новая рекламная кампания Lucid Gravity, первая в многолетнем партнерстве с Тимоти Шаламе (Timothée Chalamet) в качестве мирового амбассадора бренда

НЬЮАРК, Калифорния, 8 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), производитель самых передовых электромобилей в мире, дебютировал со своей последней креативной рекламной кампанией «Driven», рассказав новую историю бренда, наполненную адреналином, с участием именитого актера Тимоти Шаламе. Режиссером кампании стал прославленный Джеймс Мэнголд (James Mangold) из Minted Content. В ней также участвует команда каскадеров из блокбастера Мэнголда 2019 года Ford v Ferrari. В истории продемонстрированы непревзойденные возможности полностью электрического автомобиля Lucid Gravity.

Lucid Gravity undergoes testing at a remote government facility in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”
Lucid Gravity awakens as it is discovered at a remote government facility in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”
The Groom and his bride, portrayed by Timothée Chalamet and Larsen Thompson, respectively, hijack a Lucid Gravity, and rides on towards the horizon in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”
The Groom and his bride, portrayed by Timothée Chalamet and Larsen Thompson, respectively, stumble upon a Lucid Gravity at a remote government facility in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”
The Groom, portrayed by Timothée Chalamet, attempts to fix his motorcycle in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”
The Groom, portrayed by Timothée Chalamet, sits inside the cockpit of Lucid Gravity in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”
Новая кампания Lucid Gravity знаменует собой начало многолетнего партнерства бренда с Тимоти Шаламе и имеет 30-секундную, 60-секундную и удлиненную двухминутную режиссерскую версию. Как первый мировой амбассадор бренда, Шаламе будет участвовать в предстоящих кампаниях, креативном контенте и многом другом.

В истории бренда рассказывается о путешествии Шаламе в роли жениха со своей невестой в исполнении Ларсен Томпсон (Larsen Thompson), в которое они отправляются с целью «посмотреть мир». Когда их мотоцикл ломается на пустынной пыльной дороге, пара проникает на отдаленный правительственный объект, похищает секретный суперкар и едет на нем навстречу горизонту. Кампания позиционирует Lucid Gravity не просто как транспортное средство, а как чудесное открытие — автомобиль с таким беспрецедентным сочетанием просторного салона, скорости и запаса хода, что единственное объяснение, которое можно этому найти — он не из этого мира.

Двухминутная режиссерская версия представляет общее видение Мэнголда и Lucid по мере того, как они раздвигают границы традиционных партнерских отношений для создания визуального опыта, который одновременно и вдохновляет и чествует инновации. Дополняя звездный состав как в объективе камеры, так и за ней, история Lucid сочетает в себе автомобиль непревзойденной универсальности с каскадерским вождением Таннера Фауста (Tanner Foust), известного профессионального водителя. В кадре также звучит композиция «Burning» в уникальной аранжировке и в исполнении Yeah Yeah Yeahs.

«Эта кампания знаменует собой захватывающий шаг в сторителлинг нового типа для Lucid», — сказал Акерхо «АК» Огогомех (Akerho "AK" Oghoghomeh), старший вице-президент по маркетингу Lucid Motors. «Союз Тимоти и Джеймса подарил нам невероятную возможность узнать, как искусство кинематографа способно «оживить» Lucid Gravity. Видение Джеймса показывает универсальность, производительность и управляемость электрокара таким образом, что пробуждает у людей желание иначе воспринимать бренд; через историю, а не просто технические характеристики».

Lucid Gravity также занимает центральное место в кадре, в котором подчеркивается полностью электрический характер кроссовера, а также беспрецедентное сочетание адаптивности, производительности, дизайна и универсальных возможностей. Благодаря адаптивности сложного трехрядного кроссовера Lucid Gravity обладает производительностью спортивного автомобиля и запасом хода, позволяющим перевозить до семи пассажиров вместе с их багажом практически в любое место.1 Это делает автомобиль идеальным спутником для тех, кто стремится исследовать мир.

Шаламе был номинирован на две премии «Оскар» и недавно получил свою первую премию Гильдии киноактеров за роль Боба Дилана (Bob Dylan) в фильме 2024 года «Боб Дилан: никому не известный», режиссером которого стал Мэнголд. Позже в этом году на экраны выйдет фильм «Марти Суприм» с его участием, режиссером которого является Джош Сэфди (Josh Safdie). В следующем же году он сыграет главную роль в фильме «Дюна: Часть третья, режиссер Дени Вильнёв (Denis Villeneuve).

О компании Lucid Group
Lucid (NASDAQ: LCID) — технологическая компания из Кремниевой долины, ориентированная на создание самых передовых электромобилей в мире. Отмеченные наградами Lucid Air и новая Lucid Gravity обеспечивают лучшую в своем классе производительность, имеют изысканный дизайн, просторный салон и непревзойденную энергоэффективность. Lucid собирает оба автомобиля на своем современном вертикально интегрированном заводе в Аризоне. Благодаря ведущим в отрасли технологиям и инновациям Lucid продвигает самые современные технологии электромобилей на благо всех. 

1 Оценка запаса хода EPA для Lucid Gravity Grand Touring при комплектации колесами 20"F/21"R в конфигурации 3-х рядного 7-местного автомобиля составляет 437 миль. Запас хода и мощность аккумулятора зависят от температуры, стиля вождения, зарядки и состояния аккумулятора, и фактические результаты будут отличаться.

Контакты по связям с инвесторами
[email protected]

Контакты для СМИ
[email protected]
[email protected]

Товарные знаки
В данном сообщении упоминаются товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования и авторские права Lucid Group, Inc. и ее дочерних компаний и других компаний, которые являются собственностью их соответствующих владельцев.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763897/Driven_Gravity.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763898/Driven_Gravity_Lightbar.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763899/Driven_Gravity_Chase.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2763900/Driven_Film_Stil.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2764042/Driven_Film_Fixing.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2764253/Driven_Film_Still_Cockpit.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/5488522/LucidMotors_Logo.jpg

