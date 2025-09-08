Lucid vytvára nový vzrušujúci príbeh značky s podporou oskarových nominantov Timothée Chalameta a režiséra Jamesa Mangolda
Sep 08, 2025, 14:13 ET
Dnes štartuje nová kampaň Lucid Gravity, začiatok viacročného partnerstva s Chalametom ako globálnym ambasádorom značky.
NEWARK, Kalifornia, 8. september 2025 /PRNewswire/ – Lucid Group, Inc. (NASDAQ: Výrobca najmodernejších elektrických vozidiel na svete (LCID) predstavil svoju najnovšiu kreatívnu kampaň pod názvom „Driven" s novým príbehom značky nabitým adrenalínom, v ktorom vystupuje ocenený herec Timothée Chalamet. Príbeh, ktorý režíroval renomovaný tvorca James Mangold z Minted Content a v ktorom účinkuje aj kaskadérsky tím z Mangoldovho trháku Ford vs. Ferrari z roku 2019, predvádza bezkonkurenčné schopnosti plne elektrického vozidla Lucid Gravity.
Nová kampaň pre Lucid Gravity predstavuje začiatok viacročného partnerstva značky s Chalametom a je možné si ju pozrieť v 30-sekundovom, 60-sekundovom aj predĺženom dvojminútovom režisérskom zostrihu. Ako vôbec prvý globálny ambasádor značky sa Chalamet objaví v nadchádzajúcich kampaniach, kreatívnom obsahu aj ďalších projektoch.
Príbeh značky sleduje cestu Chalameta ako ženícha a jeho nevesty, ktorú stvárnila Larsen Thompson, ako sa vydávajú na misiu „spoznávať svet". Keď sa dvojici pokazí motorka na prašnej púštnej ceste, vkradnú sa do odľahlého vládneho zariadenia, unesú tajné super-auto a vydajú sa ďalej do diaľok. Kampaň neprezentuje Lucid Gravity len ako dopravný prostriedok, ale ako zázračný objav – auto s tak bezprecedentnou kombináciou priestoru, rýchlosti a dojazdu, akoby pochádzalo z iného sveta.
Dvojminútový režisérsky zostrih spája spoločnú víziu Mangolda a spoločnosti Lucid, pri posúvaní hraníc tradičných partnerstiev a vytváraní vizuálneho zážitku, ktorý inšpiruje a zároveň oslavuje inovácie. Príbeh značky Lucid dopĺňa oceňovaný talent pred aj za kamerou a spája vozidlo bezkonkurenčnej všestrannosti s kaskadérskou jazdou Tannera Fousta, známeho profesionálneho vodiča. Príbeh dopĺňa unikátny aranžmán skladby „Burning" od skupiny Yeah Yeah Yeahs.
„Táto kampaň predstavuje vzrušujúci krok k novému druhu rozprávania príbehov pre Lucid," povedal Akerho „AK" Oghoghomeh, senior viceprezident pre marketing v Lucid Motors. „Spojenie Timothéeho a Jamesa nám poskytlo neuveriteľnú príležitosť preskúmať, ako môže filmové umenie vdýchnuť modelu Lucid Gravity život." Jamesova vízia zachytáva jeho všestrannosť, výkon a ovládateľnosť spôsobom, ktorý pozýva ľudí spoznávať značku inak; prostredníctvom príbehu, nielen špecifikácie."
V spote zohráva výraznú rolu aj model Lucid Gravity, s dôrazom na to, že ide o plne elektrické SUV, ktoré ponúka bezprecedentnú kombináciu flexibility, výkonu, dizajnu a všestranných schopností. Vďaka všestrannosti sofistikovaného SUV s tromi radmi sedadiel má Lucid Gravity výkon športového auta a dojazd, ktorý umožňuje odviezť až sedem cestujúcich a ich batožinu prakticky kamkoľvek.1 Je teda ideálnym spoločníkom na cesty pre každého, kto chce objavovať svet.
Timothée Chalamet bol dvakrát nominovaný na Oscara a nedávno získal svoju prvú cenu Screen Actors Guild Award za stvárnenie Boba Dylana vo filme A Complete Unknown (Bob Dylan: Úplne neznámy) z roku 2024, ktorý režíroval Mangold. Neskôr v tomto roku si zahrá vo filme Marty Supreme v réžii Josha Safdieho a budúci rok sa predstaví vo filme Duna: Tretia časť, v réžii Denisa Villeneuvea.
O skupine Lucid Group
Lucid (NASDAQ: LCID) je technologická spoločnosť so sídlom v Silicon Valley, ktorá sa zameriava na výrobu najmodernejších elektromobilov na svete. Oceňované modely Lucid Air a nový Lucid Gravity poskytujú najlepší výkon vo svojej triede, sofistikovaný dizajn, rozsiahly vnútorný priestor a bezkonkurenčnú energetickú účinnosť. Lucid obe vozidlá montuje vo svojej modernej, vertikálne integrovanej továrni v Arizone. Prostredníctvom špičkových technológií a inovácií posúva Lucid najmodernejšie technológie elektromobilov v prospech všetkých.
1 Odhadovaný dojazd EPA pre Lucid Gravity Grand Touring s kolesami 20"F/21"R a konfiguráciou ako 3-radové 7-miestne vozidlo je 437 míľ (700 km). Dojazd a výdrž batérie sa líšia podľa teploty, jazdných návykov, nabíjania a stavu batérie a skutočné výsledky sa budú líšiť.
