Lucid Motors fait son entrée sur le Nasdaq par le biais d'une fusion avec Churchill Capital Corp IV

« La mission de Lucid est de véritablement industrialiser en masse les voitures électriques et les systèmes de transmission électrique grâce au développement de la technologie la plus avancée imaginable », a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur technique de Lucid Group. « Lucid Air représente la prochaine génération de VE et crée de nouvelles normes en matière de confort intérieur, d'autonomie, d'efficacité et de puissance. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos livraisons prévues pour les deux prochaines années, et nous avons hâte de ravir nos clients du monde entier avec les meilleurs véhicules électriques jamais créés. »

Rawlinson a ajouté : « Merci à mes collègues à travers le pays, de notre siège social en Californie à notre usine en Arizona, pour leurs efforts exceptionnels et leur volonté de remettre en question ce qui est possible chaque jour. Je suis fier des fondements essentiels de Lucid, qui reposent sur la curiosité, la détermination et de solides principes d'ingénierie. »

Michael S. Klein, président-directeur général de Churchill Capital Corp IV, avant le regroupement d'entreprises, a déclaré : « Lucid possède une technologie de pointe, une demande claire pour ses produits et est sur la bonne voie pour livrer aux clients des voitures génératrices de revenus au cours du second semestre de cette année. Nous sommes ravis de soutenir la transition de Lucid vers une société publique et confiants dans sa capacité à répondre aux besoins non satisfaits de l'industrie automobile, qui évolue vers l'électrification à un rythme rapide et à l'échelle mondiale »

L'entreprise entame la prochaine phase de sa croissance en commercialisant le Lucid Air et en se développant rapidement afin d'atteindre son objectif d'offrir une large gamme de produits alimentés par la technologie de propulsion électrique exclusive de l'entreprise. Lucid a récemment dépassé les 11 000 réservations payées pour Lucid Air, y compris l'édition Dream entièrement réservée, l'édition Grand Touring, et les versions Touring et Pure. La société produit actuellement Lucid Air dans son usine en Arizona et procède à des contrôles de validation de la qualité avant de procéder aux livraisons aux clients.

L'équipe de direction de Lucid possède des dizaines d'années d'expérience dans diverses entreprises automobiles et technologiques. Son nouveau conseil d'administration offre également une expertise diversifiée et se compose de :

, PDG et directeur technique, Lucid Group Andrew Liveris , président du conseil d'administration, anciennement président et PDG de The Dow Chemical Company

, président du conseil d'administration, anciennement président et PDG de The Dow Chemical Company Turqi Alnowaiser, gouverneur adjoint et chef de la division des investissements internationaux, Fonds d'investissement public du Royaume d'Arabie saoudite

, président-directeur général, Invictus iCAR Janet S. Wong , Partenaire (retraitée), KPMG LLP

À propos du groupe Lucid

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption de l'énergie durable en créant les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, Lucid Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie dont le design est inspiré de la Californie et qui repose sur une technologie éprouvée. Offrant un espace intérieur luxueux dans une empreinte extérieure de taille moyenne, certains modèles de Lucid Air devraient pouvoir atteindre une autonomie de plus de 800 km selon l'EPA Les livraisons de Lucid Air, qui seront produites dans la nouvelle usine de Lucid à Casa Grande, en Arizona, devraient commencer dans la seconde moitié de 2021.

