Lucid Motors lança o Lucid Air, o sedã elétrico de luxo mais potente e eficiente o mundo

"A Lucid Motors está motivada para melhorar o carro elétrico e, ao fazê-lo, ajudar a mover todo o setor para a frente, a fim de acelerar a adoção da mobilidade sustentável. O objetivo dessa vontade inflexível de desenvolver o veículo elétrico mais avançado do mundo é beneficiar toda a humanidade com transporte sustentável, de emissão zero e também atrair novos clientes para o mundo dos veículos elétricos", disse o presidente-executivo e diretor de tecnologia da Lucid Motors, Peter Rawlinson. "Com o Lucid Air, criamos um carro aureolar para todo o setor, que mostra os avanços possíveis ao forçar os limites da tecnologia e elevar o desempenho do VE para novos níveis".

Usando o espaço para criar o Air

O Lucid Air é o resultado de uma abordagem revolucionária para o acondicionamento automotivo, chamado Conceito de Espaço do Lucid (Lucid Space Concept), que capitaliza a miniaturização do sistema de propulsão do veículo elétrico, desenvolvido internamente pela Lucid, para otimizar o espaço interior da cabine. O conceito é fundamental para a arquitetura da plataforma elétrica avançada do Lucid (LEAP – Lucid Electric Advanced Platform), sobre a qual o Lucid Air e os próximos veículos da Lucid serão produzidos. É uma abordagem holística, a partir do zero, de produção avançada de veículos elétricos, sem usar soluções "de prateleira", vistas com muita frequência em VEs de fabricantes de veículos mais antigos.

Por produzir, simultaneamente, motores elétricos menores, porém mais potentes, e melhorar substancialmente o acondicionamento de todo o sistema de propulsão elétrica, o Lucid pode aproveitar esse espaço para passageiros e para seu conforto. Isso amplia a filosofia de hipereficiência embutida em todas as facetas do Lucid Air, da energia à eficiência espacial, garantindo uma combinação sem precedentes de autonomia, praticidade, desempenho e luxo.

O Conceito de Espaço também contribui para as proporções sutilmente diferentes e modernas do Lucid Air, sem depender de qualquer referência de design automotivo tradicional e, em vez disso, disponibilizando um belo carro, que parece totalmente distintivo na estrada.

"Quando iniciamos essa jornada na Lucid Motors e o desenvolvimento de nosso primeiro veículo, o Lucid Air, nos recusamos a fazer concessões. Decidimos desde logo que iríamos perseguir cada faceta de desempenho, inovação e luxo", disse o vice-presidente de Design da Lucid Motors, Derek Jenkins. "O resultado é o de que estamos produzindo o melhor carro do mundo. Os números falam por si mesmos. E, mais que isso, fizemos tudo sem nunca sacrificar a beleza do Lucid Air, o que consideramos o primeiro exemplo de carro criado a partir do zero, para alavancar a liberdade total de design que uma arquitetura de veículo elétrico fornece".

Um estado inspirado

Pegando as deixas da Califórnia, o espírito do estado está embutido em todos os produtos da Lucid Motors e também nas experiências varejistas e digitais que a marca está criando. Como o nome implica, o Lucid é inspirado pela noção de ver as coisas de uma forma diferente e concretizar esses sonhos. Está resumido no slogan "Dream Ahead" (sonhar à frente) da marca, que também é a visão da empresa de rejeitar o status quo e sempre forçar os limites da tecnologia de carros elétricos.

"A marca Lucid foi criada com uma mentalidade progressista, pós-luxo, idealmente adequada para atender rapidamente as necessidades mutantes da maioria dos compradores progressistas. Estamos caminhando para um futuro em que os consumidores conscientes veem a sustentabilidade, o design avançado e a inovação técnica como igualmente importante que valores mais tradicionais do luxo no que se refere à qualidade e habilidade artesanal", disse Jenkins. "Consideramos que a Lucid está na linha de frente de uma mudança nas preferências dos consumidores em relação a novas marcas que oferecem relacionamentos diretos junto com produtos que trazem níveis inteiramente novos de tecnologia, desempenho e design".

Estabelecendo novos padrões em todos os níveis:

Desempenho e autonomia recordistas

Com até 1.080 cavalos de potência disponíveis em uma arquitetura de motores duplos, tração nas quatro rodas, o Lucid Air consegue atingir um quarto de milha por hora em apenas 9,9 segundos em uma base consistente e repetitiva. Até agora, é o único sedã elétrico capaz de percorrer um quarto de milha em menos de 10 segundos. A potência do Lucid Air é complementada por uma capacidade de autonomia estendida disponível que atinge uma autonomia estimada pela EPA de até 832 km com uma única carga.

VE com carregamento mais rápido do mundo

Quando chegar ao mercado, o Lucid Air também será o veículo elétrico de carregamento mais rápido já produzido, com capacidade de carregar a taxas de até 32 km por minuto, quando conectado a uma rede de carga rápida DC. Para os proprietários recarregarem seu Lucid Air em condições de mundo real na estrada, isso se traduz em 480 km de autonomia em apenas 20 minutos de carga.

Pacotes de baterias de VE testados em corridas

A Lucid Motors se baseou em 10 anos de experiência e mais de 3,2 milhões de km de teste no mundo real para criar um pacote de baterias de autonomia estendida de 113kWh compacto, desenvolvido internamente. Desenvolvida ainda mais no principal campeonato de corrida de carros elétricos do mundo, a tecnologia da bateria testada em corridas da Lucid se sobressai com um sistema de gerenciamento da bateria (BMS – Battery Management System) personalizado, acondicionamento engenhoso de células e densidade de energia de classe mundial.

Acondicionamento interior de primeira classe e maior porta-malas

Com a filosofia de Conceito de Espaço exclusiva da Lucid, o Lucid Air tem um interior de classe de luxo bem grande, ao mesmo tempo que mantém uma pegada ágil para carro sedã. Essa abordagem também resulta no maior porta-malas de qualquer carro elétrico até hoje e recursos de armazenamento e dois níveis incríveis nos compartimentos dianteiro e traseiro.

O carro de luxo mais aerodinâmico do mundo

O Lucid Air é o carro de luxo mais eficiente aerodinamicamente do mundo, com testes realizados no avançado túnel de vento com esteira rolante (rolling-road) da Windshear verificando um coeficiente de arrasto de 0,21.

Mostradores de vidro avançados na cabine combinados com controles físicos táteis

O interior do Lucid Air reflete uma revolução da próxima geração de mostradores em forma livre, que são elegantemente integrados na arquitetura do design da cabine, proporcionando uma maneira bonita e perfeita de interagir com o software do veículo e com a interface do usuário centrada no ser humano. Na frente do motorista, há um mostrador Glass Cockpit de 5K curvado, de 34 polegadas, que "flutua" acima de painel de instrumentos, contribuindo com a sensação leve e arejada do interior. Além disso, um Painel do Piloto (Pilot Panel) central retrátil fica ao alcance do toque do motorista e do passageiro, para se ter um controle maior dos sistemas e funções do veículo. Para complementar os mostradores digitais, existem diversos controles físicos fresados de precisão, altamente sensíveis ao toque, incluindo turbinas reforçadas para as funções do volante, um botão de controle do volume e switches de alternância de liga metálica para ajustar as opções climáticas.

O próximo nível em ADAS

O sistema de assistência ao motorista avançado (ADAS – advanced driver-assistance system) do Lucid Air, o Lucid DreamDrive, é uma plataforma inigualável, que combina a mais abrangente suíte de sensores do mercado com um sistema de monitoramento do motorista (DMS – Driver Monitoring System) de vanguarda, tudo padrão no Lucid Air Dream Edition. É o primeiro sistema de sua espécie a oferecer 32 sensores, visão de cobertura, radar e ultra-acústica, além do primeiro LIDAR em alta resolução padrão em um veículo elétrico, tudo funcionando junto com o sistema de gestão de distribuição (DMS) padrão e mapeamento geocercado em HD, para fornecer o método mais seguro possível a tecnologias de assistência ao motorista de nível 2 e nível 3.

Tecnologia de iluminação mais avançada do mundo

Os faróis do Lucid Air têm um sistema realmente revolucionário de microarranjo de lentes (Micro Lens Array) composto por, literalmente, milhares de "canais de luz". Toda desenvolvida internamente, essa tecnologia fornece o sistema de iluminação mais claro, preciso e avançado existente. Mudança digital da direção da luz é possível ao se comutar digitalmente os canais de luz em direções diferentes, revolucionando a visibilidade e aumentando a segurança.

Voz da Alexa integrada nativamente no Lucid Air

A Lucid colaborou com a Amazon para implementar o sistema avançado Alexa Built-In diretamente no Lucid Air. Isso possibilita ao motorista e aos passageiros desfrutar a experiência completa do Alexa em movimento – incluindo navegação, telefonemas, mídia de streaming, controle inteligente de casa e adição de itens ao carrinho de compra ou à lista de coisas a fazer – tudo enquanto o motorista mantém os olhos na estrada e as mãos no volante. A implementação do Alexa pela Lucid também fornece um conjunto ampliado de recursos localizados de controle do veículo para o Lucid Air, incluindo AVAC, tudo com um simples comando de voz. Quando um motorista usa o Alexa, também há um suporte visual para comandos, através do mostrador Glass Cockpit do Lucid Air. Com o tempo, o conjunto de recursos disponíveis continuará a crescer, através de atualizações do Over-the-Air (OTA) embutido no Lucid.

Um sonho se torna realidade

O Lucid Air será disponibilizado inicialmente na América do Norte, em quatro variações de modelos:

O Air, ponto de partida da linha, estará disponível em 2022, a um preço inicial abaixo de $ 80.000 ( $ 72.500 após o crédito fiscal federal dos EUA)*;

( após o crédito fiscal federal dos EUA)*; O Air Touring, modelo bem equipado, disponível no final de 2021, a partir de $ 95.000 ( $ 87.500 após o crédito fiscal federal dos EUA)*;

( após o crédito fiscal federal dos EUA)*; O Air Grand Touring, totalmente equipado, disponível em meados de 2021, a partir de $ 139.000 ( $ 131.500 após o crédito fiscal federal dos EUA)*;

( após o crédito fiscal federal dos EUA)*; O Air Dream Edition, com tudo incluído e volume limitado, disponível na primavera de 2021, por $ 169.000 ( $ 161.500 após o crédito fiscal federal dos EUA)*.

Dream Edition

O Lucid Air Dream Edition trará uma combinação única dos atributos e tecnologias da Lucid, ao combinar desempenho incrível com autonomia excepcional. O veículo elétrico sedã de luxo de 1.080hp será disponibilizado em branco estelar (Stellar White), preto infinito (Infinite Black) ou com um acabamento em ouro heureca (Eureka Gold) exclusivo do Dream Edition. Cada cor virá com um pacote de acabamento no interior com o tema "Santa Mônica" exclusivo, incluindo couro Bridge of Weir de grão Nappa completo em todo o interior e tonalidades prateadas da madeira do eucalipto. O Dream Edition também terá um design único da roda de 21 polegadas "AeroDream" e será destacado por emblema e adorno especiais, que marcam a posição como uma edição aureolar de produção limitada do Lucid Air.

Edições do Touring e Grand Touring

O coração da linha do Lucid Air estará nos modelos Air Touring e Air Grand Touring, que têm 620hp e 800hp respectivamente. O Air Grand Touring terá uma autonomia recentemente estimada pela EPA de até 832 km. Informações completas sobre as configurações disponíveis e os modelos Air podem ser encontradas no website da Lucid Motors.

Disponibilidade

Reservas já estão disponíveis para clientes nos EUA e Canadá, bem como em outros países selecionados na Europa e no Oriente Médio. Quem estiver inspirado pode fazer a reserva do Lucid Air com um depósito de US$ 1.000 restituível ou do Dream Edition, de produção limitada, com um depósito de US$ 7.500 restituível. O sedã de luxo também estará disponível nos 20 estúdios e centros de serviço da Lucid que serão abertos, segundo os planos, na América do Norte no fim de 2021. A datas de entrega na Europa e Oriente Médio, preços e informações sobre os centros de venda e de serviços serão anunciados futuramente.

A produção na fábrica da Lucid Motors em Casa Grande, Arizona, começará nos próximos meses, com entregas do Lucid Air aos clientes da América do Norte começando na primavera de 2021.

Visão geral da linha do Lucid Air 2021

Mais versões do Lucid Air e novos modelos da Lucid serão compartilhados no futuro, com as seguintes especificações para os atuais modelos planejados para os modelos Lucid Air:

Modelo Preço (USD) Autonomia est. p/ EPA (até) CV Desempenho (est.) Carregamento (até) Disponível em

Base Menos crédito fiscal



0-60 (seg) 1/4 de milha (seg)/ velocidade (mph) Velocidade máxima (mph) Carga rápida DC/ km por hora Pico da velocidade de carga

Air Abaixo de $ 80.000 $ 72.500 TBA TBA TBA TBA TBA 480/20 minutos 1.931 km/h 2022 Air Touring $ 95.000 $87.500* 406** 620 3,2 11,4 / 123 155 480 /20 minutos 1.931 km/h 4o TRI 2021 Air Grand Touring $ 139.000 $131.500* 517** 800 3 10,8 / 133 168 480 /20 minutos 1.931 km/h 2o TRI 2021 Air Dream Edition $ 169.000 $161.500* 465 (rodas de 21" AeroDream); 503 (rodas de19") 1.080 2,5 9,.9 / 144 168 480 /20 minutos 1.931 km/h 2o TRI 2021 * redução possível de $ 7.500 em crédito fiscal federal dos EUA

** com pacote de roda/pneu de 19" AeroRange



Sobre a Lucid Motors

A missão da Lucid é inspirar a adoção do transporte sustentável por criar os veículos elétricos mais cativantes, centrados na experiência humana. O primeiro carro da empresa, o Lucid Air, é um sedã de luxo moderno, com um design inspirado na Califórnia, baseado em tecnologia testada em corridas. Com espaço interior luxuoso e uma pegada exterior de tamanho médio, o Air será capaz de atingir uma autonomia estimada pela EPA de mais de 800 km e 0-97 km/h em menos de 2,5 segundos. As entregas aos clientes do Lucid Air, que será produzido na nova fábrica da Lucid em Casa Grande, Arizona, começarão na primavera de 2021.

Contato com a mídia

Andrew Hussey

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251691/Lucid_Motors_Lucid_Air.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251692/Lucid_Motors_Cabin_Architecture.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251693/Lucid_Motors_Luxury_Sedan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg

FONTE Lucid Motors

Related Links

http://www.lucidmotors.com



SOURCE Lucid Motors