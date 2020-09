Lucid Motors przedstawia Lucid Air - najpotężniejszy i najbardziej wydajny na świecie luksusowy elektryczny sedan

Wykorzystanie przestrzeni dla większej swobody użytkowania

Projekt Lucid Air jest wynikiem zastosowania rewolucyjnego podejścia Lucid Space Concept w obszarze motoryzacji, w ramach którego wykorzystano zminiaturyzowany elektryczny układ napędowy stworzony przez firmę Lucid dla zoptymalizowania przestrzeni w kabinie. Koncepcja ta stanowi trzon architektury zaawansowanej platformy elektrycznej Lucid (ang. Lucid Electric Advanced Platform, LEAP), w oparciu o którą tworzony będzie Lucid Air i przyszłe pojazdy firmy. Jest to całościowe i bardzo nowatorskie podejście w zakresie budowy pojazdów elektrycznych, które odrzuca typowe rozwiązania tak często spotykane w samochodach elektrycznych pochodzących od popularnych producentów samochodów.

Tworzenie coraz mniejszych, a jednocześnie potężniejszych silników elektrycznych, a także drastyczna optymalizacja upakowania elementów elektrycznego układu napędowego pozwala wykorzystać zaoszczędzoną w ten sposób przestrzeń, aby poprawić komfort pasażerów. Jest to odzwierciedleniem filozofii hiperwydajności, którą można dostrzec w każdym elemencie projektu Lucid Air, począwszy od zużycia energii a skończywszy na wydajności przestrzennej. Wszystko to składa się na bezprecedensowe połączenie zasięgu, funkcjonalności, wydajności i luksusu.

Lucid Space Concept zakłada również zastosowanie w projekcie Lucid Air nieco innych i bardziej nowoczesnych proporcji, które nie bazują na tradycyjnych zasadach projektów motoryzacyjnych, lecz pozwalają stworzyć piękny samochód, którego sylwetka będzie znacząco wyróżniać się na drodze.

„Rozpoczynając przygodę w Lucid Motors i tworząc nasz pierwszy pojazd Lucid Air, odrzuciliśmy kompromisowe rozwiązania. Już na wczesnym etapie postanowiliśmy dopracować nasz projekt w każdym aspekcie wydajności, innowacji i luksusu - powiedział Derek Jenkins, wiceprezes ds. projektu w Lucid Motors. - W rezultacie stworzyliśmy najlepszy samochód świata, a liczby mówią same za siebie. W dodatku nie odbyło się to kosztem wyglądu. Lucid Air będzie stanowić pierwszy przykład samochodu stworzonego w całości z nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem swobody projektowania, jaką zapewnia architektura pojazdów elektrycznych".

Stan inspiracji

Wywodząc się z Kalifornii, firma Lucid Motors oddaje atmosferę tego miejsca nie tylko we wszystkich swoich produktach, ale także w doświadczeniach sprzedażowych i cyfrowych. Jak sama nazwa wskazuje, firmę inspiruje idea postrzegania rzeczy inaczej i urzeczywistniania marzeń. Znajduje to odzwierciedlenie w jej sloganie, który brzmi: „Marzenia przyszłości" („Dream Ahead"). Wizją firmy jest odrzucanie tego, co zastane i nieustanne przesuwanie granic technologii pojazdów elektrycznych.

„Marka Lucid została stworzona przez osoby o postępowym i post-luksusowym sposobie myślenia, co idealnie wpisuje się w proces gwałtownie zmieniających się potrzeb najbardziej postępowych nabywców. Myślami wybiegamy w przyszłość, w której świadomi konsumenci będą oczekiwać - obok tradycyjnych wartości cechujących luksusowe produkty, takich jak jakość i wykonanie - także zrównoważonych rozwiązań, zaawansowanego projektu i innowacji - dodał Jenkins. - Uważamy, że firma Lucid przewodzi zmianom preferencji konsumentów w kierunku nowych marek, które zapewniają bezpośrednie relacje i produkty o zupełnie nowym poziomie technologii, wydajności i projektu".

Nowe standardy na wszystkich płaszczyznach:

Rekordowa wydajność i zasięg

Lucid Air wyposażony w podwójny silnik o mocy do 1080 koni mechanicznych i napęd na cztery koła będzie osiągać ćwierć mili w zaledwie 9,9 sekundy w powtarzanych warunkach. Na chwilę obecną jest to jedyny elektryczny sedan zdolny osiągnąć ćwierć mili w czasie poniżej 10 sekund. Wyjątkową moc Lucid Air potwierdzają także rozszerzone parametry zasięgu, które pozwalają na osiągnięcie szacunkowego zasięgu EPA na poziomie 517 mil przy jednym ładowaniu.

Pojazd elektryczny o najkrótszym czasie ładowania na świecie

Po pojawieniu się w sprzedaży Lucid Air będzie też odznaczać się najkrótszym czasem ładowania spośród wszystkich pojazdów elektrycznych, jakie kiedykolwiek wypuszczono na rynek. W przypadku podłączenia do sieci szybkiego ładowania wskaźnik ładowania wyniesie nawet 20 mil/min. Dla właścicieli ładujących swój pojazd Lucid Air w standardowych warunkach na drodze przełoży się to na możliwość przejechania 300 mil po zaledwie 20 minutach ładowania.

Akumulatory do pojazdów elektrycznych sprawdzone w warunkach rajdowych

Lucid Motors opiera się na 10 latach doświadczenia i ponad 20 milionach mil testowania produktów w warunkach rzeczywistych opracowania autorskiego kompaktowego akumulatora 113kWh o wydłużonym czasie działania . Produkt dopracowano podczas wiodących mistrzostw rajdowych z udziałem pojazdów elektrycznych, a technologia akumulatorowa sprawdzona w warunkach rajdowych została udoskonalona z zastosowaniem systemu zarządzania akumulatorem (BSM - Battery Management System), zmyślną obudową ogniw i światowej klasy parametrami gęstości energii.

Najwyższej klasy wnętrze i największa maska samochodu

Z filozofią Space Concept opracowaną przez Lucid, samochód Lucid Air oferuje pełnowymiarowe luksusowe wnętrze przy równoczesnym zachowaniu charakteru zwinnego sportowego sedana. Podejście to pozwoliło na zaprojektowanie największej maski samochodu elektrycznego do chwili obecnej i zapewnienie niesamowitego dwupoziomowego miejsca do przechowywania zarówno w przedniej jak i tylnej części pojazdu.

Najbardziej aerodynamiczne luksusowe auto na świecie

Lucid Air jest najbardziej aerodynamicznym luksusowym autem na świecie , co potwierdziły wyniki testów przeprowadzonych w Windshear, zaawansowanym tunelu aerodynamicznym imitującym warunki na drodze, potwierdzając wartość współczynnika oporu powietrza na poziomie 0,21.

Zaawansowany technologicznie szklany wyświetlacz pokładowy połączony z dotykowym sterowaniem

Wnętrze samochodu Licid Air odzwierciedla rewolucję w zakresie sposobu eleganckiej integracji wyświetlaczy nowej generacji w wystrój wnętrza samochodu, zapewniając piękną i płynną metodę interakcji z oprogramowaniem pokładowym i interfejs użytkownika ukierunkowany na potrzeby człowieka. Kierowca ma przed sobą 34-calowy zakrzywiony wyświetlacz pokładowy 5K, który „unosi się" nad tablicą rozdzielczą, co pozwoliło na uzyskanie lekkiego i przestronnego charakteru wnętrza. Ponadto wysuwany centralny panel pilota znajduje się w zasięgu kierowcy i pasażera, zapewniając bardziej dogłębną kontrolę układów i funkcji pojazdu. W celu uzupełnienia cyfrowego wyświetlacza, zapewniono również kilka dotykowych, precyzyjnie dopracowanych tradycyjnych przycisków, w tym sterowanie funkcjami kierownicy, ustawienie głośności dźwięku i przełączniki dwupozycyjne do ustawienia poziomu klimatyzacji.

Wyższy poziom ADAS

Zaawansowany system wsparcia kierowcy (Advanced Driver-Assistance System - ADAS), LucidDreamDrive, jest pierwszą tego typu platformą łączącą najbardziej wszechstronny zestaw czujników na rynku z przełomowym systemem monitorowania kierowcy (DMS), która znajduje się w standardowym wyposażeniu Lucid Air Dream Edition. Jest to pierwszy system wyposażony w 32 czujniki, obejmujące systemy wizyjne, radar, ultradźwięki oraz urządzenie LIDAR o wysokiej rozdzielczości po raz pierwszy wykorzystane w standardowym wyposażeniu pojazdów elektrycznych. Systemy te współpracują ze standardowym systemem DMS i mapą HD wykorzystującą geo-fencing w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego podejścia do technologii wsparcia kierowców poziomu 2 i 3.

Najbardziej zaawansowana technologia oświetlenia na świecie

Przednie oświetlenie Lucid Air jest prawdziwie rewolucyjnym układem mikrosoczewek składającym się z dosłownie tysięcy „kanałów świetlnych". Opracowana w całości w obiektach Lucid, technologia ta dostarcza najbardziej jasny, precyzyjny i zaawansowany system oświetlenia, jaki kiedykolwiek został wprowadzony na rynek. Cyfrowe sterowanie kierunkiem oświetlenia jest możliwe poprzez przełączenie kanałów świetlnych w różnych kierunkach, rewolucjonizując widoczność i poprawiając bezpieczeństwo.

Alexa Voice natywnie zintegrowany z Lucid Air

Lucid współpracował z Amazon w obszarze wprowadzenia wbudowanej funkcji Alexa bezpośrednio do samochodu Lucid Air. Daje to kierowcy i pasażerom możliwość pełnego wykorzystania Alexy podczas podróży, w tym nawigację, połączenia telefoniczne, media, systemy inteligentnego domu, dodawanie pozycji do listy zakupów lub zadań do wykonania, a wszystko to można robić bez odrywania rąk od kierownicy i kontrolując sytuację na drodze. Alexa wdrożona w pojazdach Lucid również zapewnia szeroki zestaw zlokalizowanych funkcji sterowania pojazdem Lucid Air, w tym HVAC, wszystkie z prostymi poleceniami głosowymi. Gdy kierowca korzysta z Alexy, otrzyma również wsparcie wizualne dla poleceń za pośrednictwem wyświetlacza Lucid Air. Z czasem, dostępny zestaw funkcji będzie systematycznie powiększany za pośrednictwem wbudowanych aktualizacji Lucid, Over-the-Air (OTA).

Marzenie staje się rzeczywistością

Cztery modele samochodu Lucid Air będą początkowo dostępne w Ameryce Północnej. Są to:

Air, punkt wyjścia dla całej serii, będzie dostępny w 2022 r., w cenie rozpoczynającej się od 80000 USD (72 500 USD po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej obowiązującej w USA );*

(72 po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej obowiązującej w );* Bogato wyposażony model Air Touring, będzie dostępny pod koniec 2021 r., w cenie rozpoczynającej się od 95 000 USD (87 500 USD po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej obowiązującej w USA );*

(87 po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej obowiązującej w );* Model Air Grand Touring z pełnym wyposażeniem, będzie dostępny w połowie 2021 r., w cenie rozpoczynającej się od 139000 USD ( 131500 USD po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej obowiązującej w USA );*

( po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej obowiązującej w );* Limitowana edycja Air Dream Edition, dostępna na wiosnę 2021 r. w cenie 169000 USD (161 000 USD po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej obowiązującej w USA );*

Dream Edition

Model Lucid Air Dream Edition będzie charakteryzował się jedyną w swoim rodzaju kombinacją atrybutów Lucid i technologii, łącząc w sobie niesamowitą wydajność i wyjątkowy zasięg. Ten luksusowy elektryczny sedan o mocy 1080 KM będzie dostępny w wersjach wykończenia Stellar White (gwieździsta biel), Infinite Black (głęboka czerń) i Eureka Gold (złoty), przy czym ta ostatnia opcja została przeznaczona wyłącznie do pojazdów Dream Edition. Każdy kolor uzupełniony jest tematycznym wystrojem wnętrza w stylu „Santa Monica", obejmującym skórę licową Nappa firmy Bridge of Weir i posrebrzane akcenty z drzewa eukaliptusowego. Model Dream Edition będzie również wyposażony w unikatowy zestaw 21-calowych kół „AcroDream", co zostanie podkreślone specjalnym oznakowaniem i wzorem, który jest potwierdzeniem pozycji tego modelu Lucid Air jako auta z limitowanej edycji.

Modele z edycji Touring i Grand Touring

Sercem serii aut Lucid Air będą modele Air Touring i Air Grand Touring, które oferują odpowiednio moc 620 i 800 KM. Model Air Grand Touring będzie charakteryzował się zasięgiem do 517 mil, co odpowiada szacunkowej wartości ostatnio ogłoszonej w rankingu EPA. Szczegółowe dane dotyczące dostępnych konfiguracji i wszystkich modeli Air są dostępne na stronie Lucid Motors .

Dostępność

Zamówienia mogą obecnie składać klienci z USA i Kanady, oraz z wybranych krajów w Europie i na Bliskim Wschodzie . Osoby, których zainspirowały te informacje, mogą zarezerwować Lucid Air wpłacając 1000 USD zwrotnej kaucji lub auto z limitowanej edycji Dream Edition, wpłacając 7500 USD zwrotnej kaucji. Ten ekskluzywny sedan będzie również dostępny za pośrednictwem 20 salonów i centrów obsługi Lucid , których otwarcie w Ameryce Północnej zaplanowano na koniec 2021 r. Daty dostawy, wyceny i informacje o salonach i centrach obsługi dla klientów z Europy i Bliskiego Wschodu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Produkcja w zakładzie Lucid Motors w Casa Grande, w stanie Arizona, rozpocznie się w nadchodzących miesiącach, przy czym dostawy pojazdów Lucid Air do klientów w Ameryce Północnej rozpoczną się na wiosnę 2021 r.

Seria Lucid Air 2021 w pigułce

Informacje o dodatkowych wersjach samochodu Lucid Air i nowych modeli Lucid zostaną udostępnione w przyszłości, przy czym specyfikacje aktualnie planowanych modeli Lucid Air są następujące:

Model Cena (USD) Szacunkowy zasięg EPA

(maks.) KM Osiągi (szacunkowe) Ładowanie (do) Dostępność

Podstawa Minus ulga podatkowa



0-60 (sec) 1/4 mili (sek.)/ predkość (mph) maksymalna prędkość (mph) mil/czas Szybkie ładowanie DC Szczytowa prędkość ładowania

Air poniżej $80,000 $72,500 Dane dostępne w terminie późniejszym Dane dostępne w terminie późniejszym Dane dostępne w terminie późniejszym Dane dostępne w terminie późniejszym Dane dostępne w terminie późniejszym 300 mil/20 minut 1200 mph 2022 Air Touring $95,000 $87,500* 406** 620 3,2 11.4 / 123 155 300/20 minut 1200 mph 2021 Air Grand Touring $139,000 $131,500* 517** 800 3 10.8 / 133 168 300/20 minut 1200 mph 2 kw. 2021 Air Dream Edition $169,000 $161,500* 465 (21" Koła AeroDream); 503 (Koła 19" ) 1 080 2,5 9.9 / 144 168 300/20 minut 1200 mph 2 kw. 2021 *Uwzględniając potencjalną federalną ulgę podatkową W USA w wys. 7500 $ **Z zestawem kół/opon AeroRange

Lucid Motors

Misją Lucid jest inspiracja do zastosowania zrównoważonych środków transportu poprzez tworzenie najbardziej zachwycających pojazdów elektrycznych, ukierunkowanych na wrażenia, jakich dozna ich użytkownik. Pierwszy samochód zaprojektowany przez firmę Lucid Air jest najnowocześniejszym luksusowym sedanem inspirowanym stylem kalifornijskim, w którym zastosowano technologię sprawdzoną w warunkach rajdowych. Z luksusowym wnętrzem samochody i linią nadwozia charakterystyczną dla aut o średnich rozmiarach, Air charakteryzuje się szacunkowym zasięgiem EPA ponad 500 mil i rozpędza się od 0 do 60 mil w poniżej 2,5 sekundy. Klienci otrzymają auta Lucid Air, które będą produkowane w nowym zakładzie Lucid w Casa Grande w Arizonie, na wiosnę 2021 r.

