Lucinity lancerer Human AI-drevne FinCrime-operationer og udnævner ny administrerende direktør til næste kapitel

REYKJAVÍK, Island, 10. december 2025 /PRNewswire/ -- Lucinity, Human AI-virksomheden til forebyggelse af finansiel kriminalitet, offentliggjorde i dag lanceringen af Human AI Powered FinCrime Operations, en administreret tjeneste, der gør det muligt for finansielle institutioner sikkert at anvende AI-drevne FinCrime-operationer uden forstyrrelser. Virksomheden annoncerede også ansættelsen af Daniel Pálmason som administrerende direktør, hvor grundlægger Guðmundur Kristjánsson (GK) skifter til Executive Chairman.

Finansielle institutioner på tværs af Europa står over for stigende advarselsmængder, højere dokumentationskrav og voksende regulatoriske forventninger. Mens mange ønsker fordelene ved AI, kæmper de fleste med at implementere det på grund af ældre systemer, styringsmæssige begrænsninger og operationel risiko.

Lucinitys nye tjeneste løser dette ved at påtage sig arbejdsbelastningen med FinCrime-undersøgelser under SLA, mens institutioner bevarer fuld kontrol over governance, politikker, tærskler, eskalering og SAR-beslutninger. Human AI automatiserer de repetitive analytiske trin, indsamler bevis, opsummerer oplysninger, udarbejder fortællinger, mens erfarne efterforskere fuldfører arbejdet i henhold til bankens standarder. Modellen øger kapacitet, konsistens og transparens uden at kræve omplattformering eller intern transformation.

"Banker ønsker AI i princippet, men de fleste kan ikke implementere det i praksis," sagde Kristjánsson, grundlægger og Executive Chairman. "Human AI Operations bygger denne bro. Vi påtager os den operationelle belastning, og vores kunder bevarer kontrollen. Det er næste skridt i vores mission om at Make Money Good."

Lederskabsovergang

Ny administrerende direktør Daniel Pálmason fungerede tidligere som Lucinitys Chief Operating Officer og var Lucinitys første kunde som Chief Compliance Officer og MLRO på Kvika Bank.

"Jeg troede på Lucinity længe før jeg kom til virksomheden," sagde Pálmason. "FinCrime-teams bruger for meget tid på gentaget arbejde. Human AI Operations giver institutioner en sikker, transparent måde at drage fordel af AI på uden at miste tilsyn eller styring."

GK vil fortsætte med at vejlede Lucinitys langsigtede vision, innovation og strategiske partnerskaber som Executive Chairman.

Styrket bestyrelse og nordisk momentum

Lucinity har udvidet sin bestyrelse med Kristian Nygaard Johansen og Bragi Fjalldal, sammen med støtte fra Eric fra byFounders. Bestyrelsen bringer dyb erfaring med at skalere nordiske finans- og teknologivirksomheder.

"Der er klar efterspørgsel fra nordiske institutioner for en sikker og transparent måde at implementere AI i FinCrime-operationer," sagde Kristian. "Regionens regulatoriske miljø favoriserer forklarbarhed og stærk styring, og Lucinitys Human AI-model passer denne mentalitet."

Først i Norden

Human AI Powered FinCrime Operations lanceres først i Norden, en region karakteriseret ved transparens, menneskeligt tilsyn og ansvarlig AI-adoption. Lucinity vil fortsætte med at investere i sin bredere Human AI-platform, herunder Luci AI Agent, Case Manager og Transaction Monitoring, samtidig med at den udvider operationelle kapaciteter over tid.

Om Lucinity

Lucinity er Human AI-virksomheden, der gør forebyggelse af finansiel kriminalitet hurtigere, smartere og mere menneskelig. Bygget på Island og betroet på tværs af Norden og Europa, kombinerer Lucinity forklarbar AI med operationel excellence for at hjælpe institutioner med at øge kapaciteten og styrke tilsynet uden at give kontrollen fra sig.

