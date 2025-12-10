Lucinity lanserar Human AI-drivna FinCrime-operationer och utser ny VD för nästa kapitel

REYKJAVÍK, Island, 10 december, 2025 /PRNewswire/ -- Lucinity, Human AI-företaget för bekämpning av finansiell brottslighet, tillkännagav idag lanseringen av Human AI Powered FinCrime Operations, en hanterad tjänst som gör det möjligt för finansiella institutioner att införa AI-drivna FinCrime-operationer säkert och utan störningar. Företaget tillkännagav också utnämningen av Daniel Pálmason som Chief Executive Officer, med grundaren Guðmundur Kristjánsson (GK) som övergår till Executive Chairman.

Gudmundur Kristjansson and Daniel Palmason

Finansiella institutioner i Europa står inför stigande varningsvolymer, tyngre dokumentationskrav och växande myndighetskrav. Medan många vill ha fördelarna med AI kan de flesta inte införa det på grund av äldre system, styrningsbegränsningar och operativ risk.

Lucinitys nya tjänst löser detta gap genom att ta på sig FinCrime-utredningsarbetet enligt SLA, medan institutioner behåller full kontroll över styrning, policyer, tröskelvärden, eskaleringar och SAR-beslut. Human AI automatiserar de repetitiva analytiska stegen, samlar in bevis, sammanfattar information, utarbetar narrativ, medan erfarna utredare slutför arbetet enligt bankens standarder. Modellen ökar kapacitet, konsistens och transparens utan att kräva omplattformning eller intern transformation.

"Banker vill ha AI i princip, men de flesta kan inte införa det i praktiken," sa Kristjánsson, grundare och Executive Chairman. "Human AI Operations överbryggar det gapet. Vi tar på oss den operativa bördan och våra kunder behåller kontrollen. Det är nästa steg i vår mission att Make Money Good"

Ledarskapsförändring

Ny VD Daniel Pálmason tjänstgjorde tidigare som Lucinitys Chief Operating Officer och var Lucinitys första kund som Chief Compliance Officer och MLRO på Kvika Bank.

"Jag trodde på Lucinity långt innan jag gick med i företaget," sa Pálmason. "FinCrime-team lägger för mycket tid på repetitivt arbete. Human AI Operations ger institutioner ett säkert, transparent sätt att dra nytta av AI utan att förlora övervakning eller styrning."

GK kommer att fortsätta att vägleda Lucinitys långsiktiga vision, innovation och strategiska partnerskap som Executive Chairman.

Förstärkt styrelse och nordisk momentum

Lucinity har utökat sin styrelse med Kristian Nygaard Johansen och Bragi Fjalldal, tillsammans med stöd från Eric från byFounders. Styrelsen för med sig djup erfarenhet av att skala nordiska finansiella och teknikföretag.

"Det finns tydlig efterfrågan från nordiska institutioner för ett säkert och transparent sätt att införa AI i FinCrime-operationer," sa Kristian. "Regionens regleringsmiljö gynnar förklarbarhet och stark styrning, och Lucinitys Human AI-modell passar den mentaliteten."

Först i Norden

Human AI Powered FinCrime Operations lanseras först i Norden, en region präglad av transparens, mänsklig tillsyn och ansvarsfull AI-adoption. Lucinity kommer att fortsätta investera i sin bredare Human AI-plattform, inklusive Luci AI Agent, Case Manager och Transaction Monitoring, samtidigt som den utökar operativa möjligheter över tid.

Om Lucinity

Lucinity är Human AI-företaget som gör bekämpning av finansiell brottslighet snabbare, smartare och mer mänsklig. Grundat på Island och betrott över Norden och Europa, Lucinity blandar transparent AI med operativ excellens för att hjälpa institutioner att öka kapaciteten och stärka övervakningen utan att ge upp kontrollen.

Lucinity. We Make Money Good.

