Lucinity verstärkt das nordamerikanische Team mit Ernennung eines Head of Sales

Branchenveteran Aaron Stroud schließt sich dem globalen Unternehmen an, um die Nachfrage nach innovativen AML-Lösungen zu bedienen

REYKJAVIK, Island und LONDON, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Lucinity, ein Unternehmen für Geldwäschebekämpfung (anti-money laundering, AML) und Compliance-Software, hat Aaron Stroud zum Leiter seines nordamerikanischen Teams ernannt.

Die Ernennung von Aaron Stroud ist ein wichtiger Schritt für Lucinity beim weiteren Ausbau seiner globalen Präsenz. Dies wird der steigenden Nachfrage vom nordamerikanischen Markt nach den innovativen und robusten Compliance-Lösungen von Lucinity zugutekommen. Die Lucinity-Plattform hilft, die Produktivität von Compliance-Teams zu verbessern und das Mitarbeiterengagement zu steigern.

Aaron Stroud verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Risiko und Finanzkriminalität. Er war für eine Reihe von wachstumsstarken Technologieunternehmen tätig und hat sich zu einer vertrauenswürdigen Ressource für AML-Compliance-Fachleute in den USA und Kanada entwickelt.

Guðmundur Kristjánsson (GK), CEO und Gründer von Lucinity, kommentiert: „Wir sind begeistert, dass Aaron sich Lucinity angeschlossen hat, um unseren amerikanischen Geschäftsbereich zu leiten. Seine Präsenz auf dem Markt ist entscheidend, um unser Potenzial zu realisieren und die wachsende Nachfrage in der Region zu bedienen."

Über seine neue Rolle sagte Aaron Stroud: „In den letzten zehn Jahren haben Compliance-Leader in den Vereinigten Staaten darüber gesprochen, das Erscheinungsbild von AML mit KI zu verändern, doch es hat sich wenig getan. Ich äußerst gespannt, was die erweiterte Intelligence-Plattform von Lucinity angeht, die eine Harmonie zwischen KI und menschlicher Intuition schafft. Banken und FinTechs werden in der Lage sein, relevante Risiken zu identifizieren, Kosten unter Kontrolle zu bringen, Innovationsziele zu übertreffen und ihren AML-Teams eine bedeutungsvollere Arbeitserfahrung zu bieten. Ich kann es kaum erwarten, Lucinity für die großartigen Menschen und Unternehmen, die ich kenne, nutzbar zu machen."

Diese Ankündigung erfolgt nach der kürzlichen Ernennung von Hjörtur Líndal Stefánsson zum Chief Technology Officer (CTO), der von Amazon zum Unternehmen kommt.

Über Lucinity

Lucinity ist eine SaaS-Plattform für Geldwäschebekämpfung (anti-money laundering, AML) mit der Mission, Produktivitäts- und Effizienzprobleme im Compliance-Prozess zu lösen und so die Integrität von Geldern zu gewährleisten („Make Money Good™).

Lucinity löst Alarmmüdigkeit und Skalierungsprobleme für Finanzinstitute durch erweiterte Intelligenz, die speziell entwickelte KI mit menschlichen Erkenntnissen und Fachwissen kombiniert.

Durch den Einsatz von erklärbarer KI stärkt die Software die Compliance-Produktivität, während das System aus jeder Interaktion dazulernt und sich unbegrenzt weiter verbessert. Lucinity reduziert außerdem falschpositive Ergebnisse und spart Zeit mit einer auf menschliche Benutzer ausgerichteten Oberfläche und speziell für Effizienz entwickelten Workflows. Die speziell entwickelte Compliance-Benutzeroberfläche und Visualisierungen der Software ermöglichen es den Anwendern, skalierbare, schlanke und kostengünstige Compliance zu erstellen.

FinCrime-Fachleute können mit einer kostenlosen Demo-Umgebung auf https://www.lucinity.com/signup erleben, wie die umfassende AML-Compliance-Lösung von Lucinity ihnen hilft, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.

Das Unternehmen ist weltweit tätig und hat seinen Hauptsitz in Island. Lucinity bedient Kunden von Tier-1-US-Banken bis hin zu FinTechs und Zahlungsunternehmen auf der ganzen Welt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lucinity.com.

