Lufkin Industries neemt Noord-Amerikaanse Rod Lift Business over van Schlumberger nv

Breidt wereldwijd platform Rod Lift Solutions uit

MISSOURI CITY, Texas, 2 november 2020 /PRNewswire/ -- Lufkin Industries ("Lufkin"), een portefeuillebedrijf van KPS Capital Partners, LP ("KPS"), kondigde vandaag aan dat het de overname van de Noord-Amerikaanse Land Rod Lift Business (de "Rod Lift Business" of de "Business") van Schlumberger nv ("Schlumberger") heeft afgerond (NYSE: SLB).

Michael Psaros, medeoprichter en Co-Managing Partner van KPS, zei: "We zijn verheugd met de combinatie van Lufkin en Schlumbergers Rod Lift Business. Samen hebben ze een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van betrouwbaarheid, superieure technologie, innovatie, klantenservice en wereldwijde vertegenwoordiging. KPS-partner Ryan Baker, die gebruik maakt van de aanzienlijke kapitaalbronnen en het wereldwijde platform van KPS, leidt met succes een team dat Lufkin opbouwt door de overname van complementaire bedrijven, technologieën en producten die de upstreamsector van de energiemarkt bedienen. KPS zet zich in om het Lufkin-platform uit te breiden ondanks de ongekende volatiliteit in de energiesector, wat de klanten van Lufkin en Schlumbergers Rod Lift Business ten goede zal komen."

Andy Cordova, voorzitter van Lufkin, zei: "De echte winnaars in deze combinatie zijn de klanten van Lufkin en Schlumbergers Rod Lift Business. Onze klanten zullen nu toegang hebben tot de vele sterke punten van beide bedrijven, omdat we de allerbeste technologie, productieprocessen en wereldwijde vertegenwoordiging combineren. We zullen ons blijven richten op het leveren van kwaliteit en op leveringen en klantenservice van wereldklasse op ons hele platform, door de combinatie van deze bedrijven en ook daarbuiten."

Simmons Energy, een divisie van Piper Sandler & Co., trad op als adviseur en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en Dentons traden op als juridisch adviseur van Lufkin en zijn filialen. PPHB LP trad op als adviseur en Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP trad op als juridisch adviseur van Schlumberger.

Over Schlumberger Rod Lift Business

De Rod Lift Business van Schlumberger is een belangrijke aanbieder van stangenpompproducten en -diensten in Noord-Amerika (onshore) met merken als Don-Nan, Shores Lift Solutions, KBA Engineering, Platinum Pumpjack Services en RLC Rod Lift Consulting. Het bedrijf biedt zijn klanten een volledig productaanbod met inbegrip van boorputpompen en -accessoires, straalpompeenheden, zuigerstangen en gasveerproducten. De Rod Lift Business heeft een aanzienlijke productie- en distributiecapaciteit en heeft een gedifferentieerd technologieaanbod ontwikkeld, waaronder de eigen PumpTrak-software. Het bedrijf heeft een uitgebreide vertegenwoordiging in alle belangrijke olieproducerende regio's in Noord-Amerika (onshore), inclusief het Permian Basin waar Don-Nan al bijna 60 jaar actief is. Voor meer informatie over Schlumbergers Rod Lift Business, bezoek www.don-nan.com of www.slb.com/completions/artificial-lift/sucker-rod-pumps.

Over Lufkin Industries

Lufkin, met hoofdkantoor in Missouri City, Texas, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van stangenpompproducten, -technologieën, -diensten en -oplossingen, inclusief geautomatiseerde besturings- en optimalisatieapparatuur en -software voor stangenpompapparatuur voor de olie- en gasindustrie. Met meer dan 100 jaar industrieel leiderschap produceert Lufkin een complete lijn van oppervlaktepompen, downhole-zuigerstangpompen en automatiseringssystemen in zes productie- en assemblagefabrieken over de hele wereld. Lufkin heeft een uitgebreid wereldwijd servicenetwerk dat in de hele olieproducerende wereld actief is.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is, via haar gelieerde beheersmaatschappijen, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met meer dan $11,5 miljard aan beheerd vermogen (per 30 juni 2020). Al meer dan twee decennia lang werken de partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van een aanzienlijke vermogenstoename door het uitvoeren van aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in uiteenlopende sectoren, waaronder basismaterialen, merkartikelen voor de consument, gezondheids- en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van haar portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op de financiële slagkracht. De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben een totale jaaromzet van ongeveer 7,7 miljard dollar, runnen 168 productiefaciliteiten in 27 landen en hebben ongeveer 32.000 werknemers, rechtstreeks en via samenwerkingsverbanden over de hele wereld (per 30 juni 2020, pro forma voor recente aanwinsten). De beleggingsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS zijn in detail beschreven op www.kpsfund.com.

