Luka Dončić gründet die Luka Dončić-Stiftung, die sich für die Verbesserung des Jugendsports einsetzt

Stiftung veröffentlicht umfassenden Bericht "Inside Youth Basketball" und "Total Hoops Approach" zur Wiederbelebung des Basketballs und des Jugendsports auf der ganzen Welt

Der von Dončić geleitete Jugendsport-Führungsrat soll Führungskräfte zusammenbringen, um die Jugendsportlandschaft zu verändern

DALLAS, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Dallas Mavericks-Guard, Kapitän der slowenischen Herren-Nationalmannschaft und Philanthrop Luka Dončić wird am Weltbasketballtag, Samstag, 21. Dezember, offiziell die Luka Dončić Foundation ins Leben rufen. Die Stiftung wird sich darauf konzentrieren, dafür zu sorgen, dass der Jugendsport das Leben von Kindern auf der ganzen Welt bereichert und ihnen Freude bereitet.

Als jemand, der aus erster Hand erfahren hat, welche tiefgreifenden Auswirkungen der Jugendsport auf die Kindheit haben kann, setzt sich Dončić leidenschaftlich dafür ein, dass künftige Generationen die gleichen Möglichkeiten haben, die Freude und die transformative Kraft des Sports zu erleben.

Im Vorfeld gab die Stiftung eine umfassende Studie über den Jugendbasketball in den Vereinigten Staaten und Europa (insbesondere in der Balkanregion) in Auftrag - zwei Orte, die einige der besten Basketballspieler der Welt hervorgebracht haben. Während die Studie die einzigartigen Stärken der Basketball-Systeme in beiden Regionen aufzeigte, stellte sie auch fest, dass Freude, Kreativität und Entdeckungsgeist aus dem Spiel gedrängt werden. Junge Sportler verlassen den Sport mit einer alarmierenden Rate: 70 Prozent hören bis zum Alter von 13 Jahren auf, so die American Academy of Pediatrics. Als Reaktion auf diese Krise führt die Luka Dončić Foundation den "Total Hoops Approach" ein - einen Fahrplan mit mutigen Lösungen zur Umgestaltung des Jugendbasketballs, um sicherzustellen, dass er zugänglich ist, Spaß macht und sich auf die positive Entwicklung von Kindern konzentriert.

"Basketball ist vom ersten Tag an die Freude meines Lebens gewesen. Ich fühle heute noch dieselben Dinge wie damals, als ich jung war. Wenn ich auf dem Platz stehe und Spaß habe, fühlt es sich an, als würde der Ball zu mir zurücklächeln", sagte Dončić. "Ich möchte, dass junge Menschen auf der ganzen Welt die gleichen Chancen haben, diese Freude zu erleben. Sport sollte ein Ort sein, an dem Kinder sicher lernen, wachsen, lachen, Fehler machen und letztendlich einfach nur Spaß haben können - deshalb rufe ich diese Stiftung ins Leben und bringe ein unglaubliches Team zusammen, das unsere Arbeit leitet."

Die vollständigen Ergebnisse der Studie und Einzelheiten zum "Total Hoops Approach" werden im Bericht "Inside Youth Basketball" zu finden sein, der am 21. Dezember offiziell unter lukadoncicfoundation.org veröffentlicht wird. Auf der Grundlage von Interviews mit Basketball-Innovatoren, ausführlichen Gesprächen mit Spielern, Trainern und Eltern, Umfragen und Besuchen in Basketball-Camps und Trainingszentren stellt der Bericht den Stand des Jugendbasketballs in den USA und Europa dar und zeigt Stärken auf, die es zu kopieren gilt, sowie Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Dieser Bericht ist nur eine der Grundlagen für die Vision der Stiftung, eine positive Jugendsportkultur auf der ganzen Welt zu fördern.

Dončić wird seine Stiftung beim Spiel der Mavericks gegen die Clippers im Rahmen des Weltbasketballtags am 21. Dezember im American Airlines Center in Dallas vorstellen. Als Gäste von Dončić werden 750 Kinder aus dem Großraum Dallas an dem Spiel teilnehmen, die Gruppen wie die Boys and Girls Clubs of Greater Dallas and Greater Tarrant County, Big Brothers Big Sisters Lone Star, Girl Scouts Northeast Texas, Tackle Tomorrow, die Positive Coaching Alliance und den Dallas Independent School District vertreten. Alle anwesenden Fans werden der Stiftung vorgestellt und eingeladen, sich an ihrer Arbeit zu beteiligen.

Die Arbeit der Stiftung wird von einem Youth Sports Leadership Council beraten, einem Gremium von Sportkoryphäen und Befürwortern, darunter aktuelle und ehemalige Profisportler, geschätzte Trainer und andere, die sich für positive Veränderungen im Jugendsport weltweit einsetzen. Gemeinsam werden diese Personen mit der Stiftung zusammenarbeiten, um einen ganzheitlichen Ansatz für das Sporttraining von Jugendlichen zu fördern, für den "Total Hoops Approach" in der Basketballgemeinschaft und darüber hinaus zu werben und bei der Ermittlung von Pilotprogrammen zur Umsetzung und Erprobung dieser Ideen führend zu sein.

Zur ersten Gruppe der Mitglieder des Youth Sports Leadership Council gehören:

Stephen Curry , Guard, Golden State Warriors, und CEO, Thirty Ink

, Guard, Golden State Warriors, und CEO, Thirty Ink Bill Duffy , Senior Partner, Leiter der Basketballabteilung, WME

, Senior Partner, Leiter der Basketballabteilung, WME Pau Gasol , Präsident der Gasol Foundation und Gasol16 Ventures, Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees und Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23

, Präsident der Gasol Foundation und Gasol16 Ventures, Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees und Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23 Sabrina Ionescu , Wärterin, New York Liberty, und Gründerin der SI20 Foundation

, Wärterin, New York Liberty, und Gründerin der SI20 Foundation Igor Kokoškov , Assistenztrainer, Atlanta Hawks, und ehemaliger Cheftrainer der slowenischen Herren-Nationalmannschaft

, Assistenztrainer, Atlanta Hawks, und ehemaliger Cheftrainer der slowenischen Herren-Nationalmannschaft Steve Nash , Gründer der Steve Nash Foundation und Naismith Basketball Hall of Fame Class of '18

, Gründer der Steve Nash Foundation und Naismith Basketball Hall of Fame Class of '18 Dirk Nowitzki , Unternehmer, Philanthrop und Naismith Basketball Hall of Fame der Klasse '23

, Unternehmer, Philanthrop und Naismith Basketball Hall of Fame der Klasse '23 Tracy McGrady , Unternehmer, Philanthrop, NFL-Minority Owner und Naismith Basketball Hall of Fame Class of '17

"Ich fühle mich geehrt, Teil von Lukas Youth Sports Leadership Council zu sein, da wir uns um positive Veränderungen im Jugendsport bemühen", sagte Curry. "Luka setzt sich nicht nur lokal, sondern auch weltweit für bedürftige Kinder und Familien von Dallas bis Slowenien ein. Ähnlich wie bei meinem Eat. Lernen. Spielen. Stiftung teilen wir Werte, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern durch Sport und Spiel zu verbessern. Gemeinsam werden wir dazu beitragen, Orte zu schaffen, an denen Kinder aktiv sein, sich im Freien aufhalten, ihre Fantasie nutzen und Jugendsport treiben können".

"Luka's Liebe zum Basketball ist unübertroffen. Ich hatte das Glück, ihn in diesem Spiel wachsen zu sehen, und in all den Jahren hat er sich immer eine Vision und den Wunsch bewahrt, dem Sport zu helfen, zu wachsen und die Menschen durch ihn zu verändern", sagte Duffy. "Dieser Bericht spiegelt seine Vision und seinen Traum wider, und die Basketballwelt wird dadurch besser."

"Als Profisportler haben wir eine einzigartige Plattform, um einen bedeutenden Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, und ich schätze Lukas Engagement, seine Position zu nutzen, um junge Athleten zu inspirieren, den Sport als ein mächtiges Instrument für persönliches Wachstum und die Stärkung künftiger Generationen zu nutzen", sagte Gasol. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen weiterzugeben, Ideen auszutauschen und an der Seite einer so außergewöhnlichen Gruppe von Führungskräften einen Beitrag zu dieser wichtigen Aufgabe zu leisten.

"Ich freue mich, dem Youth Sports Leadership Council an der Seite einiger unglaublicher Athleten und Sportverfechter beizutreten", sagte Ionescu. "Luka und ich haben eine gemeinsame Liebe zum Basketball und zur Förderung des Sports. Ich freue mich, einige der Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich mit meiner SI20-Stiftung gemacht habe, an seine Stiftung weiterzugeben, damit wir gemeinsam daran arbeiten können, das Spiel für künftige Generationen besser zu hinterlassen, als wir es vorgefunden haben."

"Luka Dončić' begann seine Reise als Basketball-'Mozart' - ein super talentierter Junge aus Slowenien - aber heute ist er einer der besten Basketballspieler der Welt", sagte Kokoškov. "Seine Idee, seine Plattform als NBA-Superstar zu nutzen, um seine Erfahrungen und sein Wissen mit den zukünftigen Generationen von Trainern und Spielern zu teilen, ist unglaublich. Ich persönlich fühle mich geehrt, an diesem Projekt teilzunehmen. Ich bin sicher, dass der Youth Sports Leadership Council einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Basketballsports im Allgemeinen und auf die Jugendspieler in der ganzen Welt haben wird."

"Ich bin begeistert von dem, was Luka tut, und freue mich, dass ich helfen kann", sagte Nash. "Die Bereitstellung von Ressourcen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Kinder das Potenzial des Sports optimal nutzen können. Basketball ist ein wunderschönes Spiel, und wenn es mit echter Absicht und Absicht unterrichtet wird, können seine Lehren kraftvoll und verbindend sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und mit einer so großartigen Gruppe von Anwälten für Kinder zu arbeiten.

"Ich fühlte mich geehrt, dass Luka mich gebeten hat, Teil des Youth Sports Leadership Council zu sein", sagte Nowitzki. "Dies ist eine Initiative, die nicht nur für ihn wichtig ist, sondern auch für uns alle, die wir das Basketballspiel lieben. Es ist wichtig, dass unser Sport weiter wächst und für alle Kinder zugänglich ist. Basketball ist das ultimative Mannschaftsspiel, und ich freue mich, Teil dieses Teams zu sein, wenn wir den Sport für künftige Generationen weiter voranbringen."

"Ich fühle mich geehrt, dem Jugendrat von Luka Dončić beizutreten und dazu beizutragen, den Jugendsport für die nächste Generation zu verbessern", sagte McGrady. "Sport hat in meinem Leben eine zentrale Rolle gespielt, denn er hat mich Disziplin, Teamwork und Belastbarkeit gelehrt - Werte, die weit über das Spiel hinausgehen. Ich hoffe, dass ich durch die Zusammenarbeit mit Luka und dem Rat dazu beitragen kann, Möglichkeiten zu schaffen, die junge Sportlerinnen und Sportler stärken und sicherstellen, dass sie die Ressourcen, Mentoren und Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um auf und neben dem Platz erfolgreich zu sein. Gemeinsam können wir die nächste Generation dazu inspirieren und ermutigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Im Jahr 2025 und darüber hinaus wird die Luka Dončić-Stiftung mit Einrichtungen wie dem Internationalen Basketballverband (FIBA), der NBA, dem slowenischen Basketballverband, Jordan Brand, Gatorade und anderen in den Bereichen Sport, Jugendentwicklung, Wellness und Bildung zusammenarbeiten, um Pilotprogramme auf der ganzen Welt zu ermitteln, in denen sie den "Total Hoops Approach" umsetzen und testen werden. Dončić wird persönlich mehr als $2,5 Millionen zu seiner Stiftung beitragen.

"Wir freuen uns über diesen umfassenden Bericht der Luka Dončić-Stiftung, der eine internationale Perspektive auf verschiedene Basketball-Ökosysteme bietet", sagte Andreas Zagklis, FIBA-Generalsekretär. "Luka's außergewöhnliches Engagement für sein Land ist ein großartiges Beispiel für jüngere Spieler. Diese wertvolle Forschung ergänzt die Mission der FIBA, Basketball populärer zu machen, und wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten und diese Informationen zu nutzen, um die nächste Generation zu inspirieren und zu erziehen, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld."

"Die Luka Dončić-Stiftung wird jungen Basketballspielern auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnen und die einzigartigen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, mit der gleichen Hingabe und Leidenschaft angehen, die er auf das Parkett bringt", sagte Joe Dumars, NBA Executive Vice President, Head of Basketball Operations. "Luka's Engagement, das globale Wachstum des Spiels zu fördern, wird nicht nur die nächste Generation von Talenten hervorbringen, sondern auch Gemeinschaften und Kulturen durch die verbindende Kraft des Basketballs zusammenbringen.

"Luka Dončić ist mehr als ein Generationstalent und Kapitän seiner Nationalmannschaft, er ist ein wahrer Botschafter Sloweniens in der Welt", sagteMatej Erjavec, Präsident des slowenischen Basketballverbandes. "Durch seine Stiftung verbreitet er Positivität auf und neben dem Platz, verkörpert die Grundwerte des Basketballs und gibt der Gemeinschaft, die seine einzigartige Reise unterstützt hat, etwas zurück. Wir sind unglaublich stolz darauf, ihn bei diesen Bemühungen zu unterstützen".

"Luka ist der Inbegriff dessen, was das Jumpman-Logo repräsentiert", sagte Susan Mulders, Jordan Brand Vice President of Global Sports Marketing. "Er strahlt nicht nur auf dem Basketballplatz Größe aus, sondern hat auch den starken Wunsch, Veränderungen zu bewirken und allen, die ihre Träume verwirklichen wollen, Hoffnung und Möglichkeiten zu geben. Wir sind sehr stolz auf Luka und freuen uns darauf, gemeinsam den Basketball und die Basketballkultur weltweit weiter zu fördern."

"Ein Gatorade-Athlet zu sein, bedeutet nicht nur, der Beste im Sport zu sein. Wir glauben, dass jeder Sportler die Chance haben sollte, Sport zu treiben, und unsere Partner teilen diese Werte", sagte Jeff Kearney, Gatorade Global Head of Sports Marketing. "Wir sind stolz darauf, Luka und die Gründung seiner Stiftung bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die nächste Generation für den Sport zu begeistern, und können es kaum erwarten, die unbestreitbaren Auswirkungen auf junge Sportler auf der ganzen Welt zu sehen."

Weitere Informationen über die Gründung der Luka Dončić-Stiftung, den Bericht "Inside Youth Basketball" und den "Total Hoops Approach" sowie über die Möglichkeit, sich für die Stiftung zu engagieren, finden Sie unter lukadoncicfoundation.org und auf Instagram @lukadoncicfoundation.

