Luka Dončić lance la Fondation Luka Dončić, dédiée à l'amélioration du sport chez les jeunes

La fondation publie un rapport complet intitulé "Inside Youth Basketball" et "Total Hoops Approach" afin de revigorer le basket-ball et les sports pour les jeunes dans le monde entier.

Le Conseil de leadership des sports de la jeunesse, dirigé par Dončić, réunira des dirigeants pour changer le paysage des sports de la jeunesse.

DALLAS, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le gardien des Dallas Mavericks, le capitaine de l'équipe nationale masculine slovène et le philanthrope Luka Dončić lanceront officiellement la Luka Dončić Foundation lors de la Journée mondiale du basket-ball, le samedi 21 décembre. La Fondation s'attachera à faire en sorte que les sports pour les jeunes soient une source de joie et d'enrichissement dans la vie des enfants du monde entier.

En tant que personne ayant expérimenté de première main l'impact profond que les sports pour les jeunes peuvent avoir sur l'enfance, Dončić est passionné par le fait de s'assurer que les générations futures ont les mêmes opportunités de connaître la joie et le pouvoir de transformation des sports.

Avant ce lancement, la Fondation a commandé une étude approfondie sur le basket-ball chez les jeunes aux États-Unis et en Europe (plus précisément dans la région des Balkans), deux régions qui ont produit certains des meilleurs joueurs de basket-ball de la planète. Si l'étude a permis d'identifier les points forts des systèmes de basket-ball dans les deux régions, elle a également révélé que la joie, la créativité et l'exploration sont en train d'être éliminées du jeu. Les jeunes athlètes abandonnent le sport à un rythme alarmant, 70 % d'entre eux le faisant avant l'âge de 13 ans, selon l'Académie américaine de pédiatrie. En réponse à cette crise, la Fondation Luka Dončić déploie la "Total Hoops Approach" - une feuille de route de solutions audacieuses pour transformer le basket-ball des jeunes afin qu'il soit accessible, amusant et axé sur le développement positif de l'enfant.

"Le basket-ball est la joie de ma vie depuis le premier jour. Je ressens encore aujourd'hui les mêmes choses que lorsque j'étais jeune. Quand je suis sur le court, que je m'amuse, j'ai l'impression que la balle me sourit en retour", a déclaré Dončić. "Je veux que les jeunes du monde entier aient les mêmes chances de connaître cette joie. Le sport devrait être un lieu où les enfants peuvent apprendre, grandir, rire, faire des erreurs et, en fin de compte, s'amuser en toute sécurité. C'est pourquoi je lance cette fondation et rassemble une équipe incroyable pour guider notre travail".

Les résultats complets de l'étude et les détails de l'approche "Total Hoops" seront disponibles dans le rapport "Inside Youth Basketball", qui sera officiellement publié le 21 décembre à l'adresse suivante : lukadoncicfoundation.org. S'appuyant sur des entretiens avec des innovateurs du basket-ball, des conversations approfondies avec des joueurs, des entraîneurs et des parents, des réponses à des enquêtes et des immersions directes dans des camps de basket-ball et des centres d'entraînement, le rapport dresse un état des lieux du basket-ball pour les jeunes aux États-Unis et en Europe, y compris les points forts qui méritent d'être reproduits et les défis qui méritent d'être relevés. Ce rapport n'est que l'un des éléments fondamentaux qui guident la vision de la Fondation, à savoir promouvoir une culture positive du sport chez les jeunes dans le monde entier.

Dončić lancera sa fondation alors que les Mavericks affronteront les Clippers lors de la Journée mondiale du basket, le 21 décembre à l'American Airlines Center de Dallas. En tant qu'invités de Dončić, 750 enfants de la région de Dallas assisteront au match, représentant des groupes tels que les Boys and Girls Clubs of Greater Dallas and Greater Tarrant County, Big Brothers Big Sisters Lone Star, Girl Scouts Northeast Texas, Tackle Tomorrow, Positive Coaching Alliance et le Dallas Independent School District. Tous les fans présents se verront présenter la Fondation et seront invités à participer à sa mission.

Le travail de la Fondation sera conseillé par un Conseil de direction des sports de la jeunesse, composé de sommités et de défenseurs du sport, y compris d'anciens et d'actuels athlètes professionnels, d'entraîneurs estimés et d'autres personnes qui cherchent à apporter des changements positifs dans les sports de la jeunesse au niveau mondial. Ensemble, ces personnes travailleront avec la Fondation pour promouvoir une approche holistique de l'entraînement sportif des jeunes, défendre l'approche "Total Hoops" au sein de la communauté du basket-ball et au-delà, et mener l'identification de programmes pilotes pour mettre en œuvre et tester ces idées.

Le premier groupe de membres du Conseil de direction des sports de la jeunesse est composé des personnes suivantes

Stephen Curry , gardien, Golden State Warriors, et PDG, Thirty Ink

, gardien, Golden State Warriors, et PDG, Thirty Ink Bill Duffy , partenaire principal, responsable du basket-ball, WME

, partenaire principal, responsable du basket-ball, WME Pau Gasol , président de la Fondation Gasol et de Gasol16 Ventures, membre de la commission des athlètes du Comité international olympique et membre de la classe 23 du Naismith Basketball Hall of Fame.

, président de la Fondation Gasol et de Gasol16 Ventures, membre de la commission des athlètes du Comité international olympique et membre de la classe 23 du Naismith Basketball Hall of Fame. Sabrina Ionescu , gardienne, New York Liberty, et fondatrice de la Fondation SI20

, gardienne, New York Liberty, et fondatrice de la Fondation SI20 Igor Kokoškov , entraîneur adjoint des Atlanta Hawks et ancien entraîneur en chef de l'équipe nationale masculine slovène

, entraîneur adjoint des Atlanta Hawks et ancien entraîneur en chef de l'équipe nationale masculine slovène Steve Nash , fondateur de la Steve Nash Foundation et membre de la promotion 18 du Naismith Basketball Hall of Fame

, fondateur de la Steve Nash Foundation et membre de la promotion 18 du Naismith Basketball Hall of Fame Dirk Nowitzki , entrepreneur, philanthrope et membre du Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23

, entrepreneur, philanthrope et membre du Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23 Tracy McGrady , entrepreneur, philanthrope, propriétaire minoritaire de la NFL et membre du Naismith Basketball Hall of Fame Class of '17

"Je suis honoré de faire partie du Conseil de leadership de Luka pour le sport de la jeunesse, alors que nous nous efforçons d'apporter des changements positifs dans le sport de la jeunesse", a déclaré Curry. "Luka continue d'avoir un impact durable au niveau local, ainsi qu'à l'échelle mondiale, en aidant les enfants et les familles dans le besoin, de Dallas à la Slovénie. Similaire à mon Eat. Apprendre. Jouer. nous partageons des valeurs pour contribuer à améliorer la santé et le bien-être des enfants par le biais du sport et du jeu. Ensemble, nous contribuerons à créer des lieux où les enfants pourront être actifs, prendre l'air, faire preuve d'imagination et participer à des activités sportives pour les jeunes".

"L'amour de Luka pour le basket-ball est inégalé. J'ai eu la chance de le voir évoluer dans ce sport, et tout au long de ces années, il a toujours conservé une vision et un désir d'aider le sport à se développer et à transformer les gens grâce à lui", a déclaré Duffy à l'adresse . "Ce rapport reflète sa vision et son rêve, et le monde du basket-ball s'en porte mieux.

"En tant qu'athlètes professionnels, nous disposons d'une plateforme unique pour avoir un impact significatif sur la société, et j'apprécie profondément l'engagement de Luka à utiliser sa position pour inspirer les jeunes athlètes à considérer le sport comme un outil puissant pour le développement personnel et l'autonomisation des générations futures", a déclaré Gasol. "Je me réjouis de partager mon expérience, d'échanger des idées et de contribuer à cette importante mission aux côtés d'un groupe de dirigeants aussi exceptionnel.

"Je suis très heureux de rejoindre le Youth Sports Leadership Council aux côtés d'athlètes et de défenseurs du sport incroyables", a déclaré Ionescu. "Luka et moi partageons la même passion pour le basket-ball et l'aide au développement de ce sport. Je suis heureux de transmettre certains des enseignements et des expériences que j'ai acquis avec ma Fondation SI20 pour contribuer à sa Fondation afin que nous puissions travailler ensemble pour laisser le jeu meilleur que nous l'avons trouvé pour les générations futures".

Luka Dončić' a commencé son parcours comme un "Mozart" du basket - un enfant slovène super talentueux - mais aujourd'hui il est l'un des meilleurs joueurs de basket au monde", a déclaré Kokoškov. "Son idée d'utiliser sa plateforme de superstar de la NBA pour partager son expérience et ses connaissances avec les futures générations d'entraîneurs et de joueurs est incroyable. Personnellement, je suis honoré de participer à ce projet. Je suis persuadé que le Youth Sports Leadership Council aura un impact important sur le développement du basket-ball en général et des jeunes joueurs dans le monde entier".

"Je suis enthousiasmé par ce que Luka est en train de faire et je suis heureux de l'aider", a déclaré Nash. "L'affectation de ressources est essentielle pour garantir que les enfants maximisent le potentiel du sport. Le basket-ball est un jeu magnifique et lorsqu'il est enseigné avec une réelle intention et un but précis, ses enseignements peuvent être puissants et connectifs. J'ai hâte de commencer et de travailler avec un groupe de défenseurs des enfants aussi formidables".

"J'ai été honoré que Luka me demande de faire partie du Youth Sports Leadership Council", a déclaré Nowitzki. "C'est une initiative qui n'est pas seulement importante pour lui, mais aussi pour nous tous qui aimons le basket-ball. Il est essentiel que notre sport continue à se développer et qu'il soit accessible à tous les enfants. Le basket-ball est le jeu d'équipe par excellence, et je suis ravi de faire partie de cette équipe qui continue à faire progresser le sport pour les générations futures.

"Je suis honoré de rejoindre le Conseil de la jeunesse de Luka Dončić et de contribuer à rendre les sports de la jeunesse meilleurs pour la prochaine génération", a déclaré McGrady. "Le sport a joué un rôle essentiel dans ma vie en m'apprenant la discipline, le travail d'équipe et la résilience, des valeurs qui vont bien au-delà du jeu. En collaborant avec Luka et le Conseil, j'espère contribuer à créer des opportunités qui donneront plus de pouvoir aux jeunes athlètes, en veillant à ce qu'ils disposent des ressources, du mentorat et du soutien dont ils ont besoin pour réussir à la fois sur le terrain et en dehors. Ensemble, nous pouvons inspirer et encourager la prochaine génération à atteindre son plein potentiel".

En 2025 et au-delà, la Fondation Luka Dončić travaillera aux côtés d'entités telles que la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), la NBA, la Fédération de basket-ball de Slovénie, Jordan Brand, Gatorade et d'autres acteurs du sport, du développement de la jeunesse, du bien-être et de l'éducation pour identifier des programmes pilotes dans le monde entier dans lesquels ils mettront en œuvre et testeront l'" approche Total Hoops ". Dončić versera personnellement plus de 2,5 millions de dollars à sa fondation.

" Nous sommes heureux de voir ce rapport complet de la Fondation Luka Dončić, qui offre une perspective internationale sur les différents écosystèmes du basket-ball ", a déclaré Andreas Zagklis, Secrétaire général de la FIBA. "L'engagement exceptionnel de Luka à représenter son pays est un excellent exemple à suivre pour les jeunes joueurs. Cette recherche précieuse complète la mission de la FIBA de rendre le basket-ball plus populaire, et nous sommes impatients de travailler ensemble et d'utiliser ces informations pour inspirer et éduquer la prochaine génération, à la fois sur et en dehors du terrain".

"La Fondation Luka Dončić créera des opportunités transformatrices pour les jeunes joueurs de basket-ball du monde entier, en abordant les défis uniques auxquels ils sont confrontés avec le même dévouement et la même passion qu'il apporte sur le parquet", a déclaré Joe Dumars, vice-président exécutif de la NBA, chef des opérations de basket-ball. "L'engagement de Luka à favoriser la croissance mondiale du jeu permettra non seulement d'élever la prochaine génération de talents, mais aussi de rassembler les communautés et les cultures grâce au pouvoir unificateur du basket-ball".

" Luka Dončić est plus qu'un talent générationnel et un capitaine de son équipe nationale, il est un véritable ambassadeur de la Slovénie dans le monde entier ", a déclaré Matej Erjavec, président de la Fédération de basket-ball de Slovénie. "Grâce à sa fondation, il répand la positivité sur et en dehors du terrain, incarne les valeurs fondamentales du basket-ball et rend la pareille à la communauté qui a soutenu son parcours unique. Nous sommes incroyablement fiers de le soutenir dans ces efforts".

"Luka est l'incarnation même de ce que représente le logo Jumpman", a déclaré Susan Mulders, vice-présidente de Jordan Brand pour le marketing sportif mondial. "Non seulement il respire la grandeur sur le terrain de basket, mais il a aussi le désir profond d'influer sur le changement et d'inspirer l'espoir et la possibilité à tous ceux qui essaient de réaliser leurs rêves. Nous sommes extrêmement fiers de Luka et nous nous réjouissons de continuer à développer le basket-ball et la culture du basket-ball dans le monde entier, ensemble".

"Être un athlète Gatorade, ce n'est pas seulement être le meilleur dans le sport. Nous pensons que chaque athlète devrait avoir la possibilité de faire du sport, et nos partenaires partagent ces valeurs", a déclaré Jeff Kearney, responsable mondial du marketing sportif chez Gatorade. "Nous sommes fiers de soutenir Luka et le lancement de sa fondation dans leurs efforts pour amener la prochaine génération à jouer et nous sommes impatients de voir l'impact indéniable qu'elle aura sur les jeunes athlètes à travers le monde".

Pour plus d'informations sur le lancement de la Fondation Luka Dončić, le rapport " Inside Youth Basketball " et la " Total Hoops Approach ", ou pour vous impliquer auprès de la Fondation, rendez-vous sur lukadoncicfoundation.org, et restez informé sur Instagram @lukadoncicfoundation.

###

Contact médias : FGS Global, [email protected]