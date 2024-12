Luka Dončić zakłada fundację Luka Dončić Foundation ukierunkowaną na poprawę sytuacji sportu młodzieżowego

Fundacja planuje publikację obszernego raportu na temat koszykówki młodzieżowej „Inside Youth Basketball" i wprowadzenie podejścia „Total Hoops Approach", aby ożywić koszykówkę i sport młodzieżowy na całym świecie.

Rada Liderów Sportu Młodzieżowego (Youth Sports Leadership Council) pod kierownictwem Dončića będzie miała na celu transformację otoczenia sportu młodzieżowego.

DALLAS, 19 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Rozgrywający Dallas Mavericks, kapitan słoweńskiej kadry narodowej i filantrop, Luka Dončić, oficjalnie rozpocznie działalność fundacji Luka Dončić Foundation w Światowym Dniu Koszykówki, w sobotę 21 grudnia. Działalność Fundacji skoncentrowana będzie na zapewnieniu, że sport młodzieżowy stanie się radosną siłą wzbogacającą życie dzieci na całym świecie.

Jako ktoś, kto osobiście doświadczył głębokiego wpływu, jaki sport młodzieżowy może wywrzeć na dzieciństwo, Dončić z zaangażowaniem podchodzi do działań na rzecz zapewnienia, że przyszłe pokolenia otrzymają takie same możliwości przekonania się o radości i transformacyjnej sile sportu.

Przed inauguracją Fundacja zleciła sporządzenie kompleksowego raportu na temat koszykówki młodzieżowej w Stanach Zjednoczonych i w Europie (konkretnie w regionie Bałkanów) - w miejscach, z których wywodzą się jedni z najlepszych zawodników na świecie. Podczas, gdy badanie to wskazało na wyjątkowe mocne strony systemów koszykarskich w każdym z tych regionów, dowiedziono też, że z tego sportu można wydobyć też radość, kreatywność i ciekawość. Młodzi sportowcy porzucają sport w zatrważającym tempie, ponieważ 70 procent z nich rezygnuje z udziału w zajęciach sportowych przed ukończeniem 13. roku życia, według danych Amerykańskiej Akademii Pediatrii (American Academy of Pediatrics). W odpowiedzi na tę kryzysową sytuację, Luka Dončić Foundation planuje wprowadzić podejście „Total Hoops Approach", będące mapą drogową odważnych rozwiązań na rzecz transformacji koszykówki młodzieżowej, aby stała się bardziej dostępna, przyjemna i skoncentrowana na pozytywnym rozwoju dziecka.

„Koszykówka od samego początku stałą się radością mojego życia. Moje odczucia nie zmieniły się od czasów mojej młodości. Gdy jestem na boisku, świetnie się bawiąc, czuję, że piłka odwzajemnia mój uśmiech - powiedział Dončić. - Chcę dać młodym ludziom na całym świecie taką samą okazję do doświadczenia tej radości. Sport powinien być przestrzenią, gdzie dzieci mogą bezpiecznie uczyć się, wzrastać, śmiać się, popełniać błędy i w ostatecznym rozrachunku świetnie się bawić - dlatego zakładam tę Fundację i buduję zespół niesamowitych ludzi, którzy pokierują naszymi działaniami".

Pełne wyniki przeprowadzonego badania i szczegółowe informacje na temat podejścia „Total Hoops Approach" zostaną oficjalnie opublikowane 21 grudnia na stronie lukadoncicfoundation.org. Na podstawie informacji zgromadzonych podczas wywiadów z innowatorami koszykówki i szczegółowych rozmów z zawodnikami, trenerami i rodzicami, jak również danych pozyskanych z odpowiedzi na pytania ankietowe oraz osobistych wizyt na obozach koszykarskich i w ośrodkach szkoleniowych, w raporcie zarysowano kondycję koszykówki młodzieżowej w USA i w Europie, w tym jej mocne strony, które warto propagować w innych miejscach i wyzwania, które należy rozwiązać. Raport jest jednym ze źródeł danych wejściowych, które stanowią fundament wizji Fundacji, polegającej na promowaniu kultury sportu młodzieżowego na całym świecie.

Dončić zainauguruje działalność Fundacji w dniu, w którym Mavericks rozegrają mecz z drużyną Clippers podczas Światowego Dnia Koszykówki (21 grudnia) w American Airlines Center w Dallas. Dončić zaprosił na mecz 750 dzieci z regionu Dallas, które reprezentują takie grupy jak kluby dziewcząt i chłopców Boys and Girls Clubs of Greater Dallas and Greater Tarrant County, organizacja Big Brothers Big Sisters Lone Star, organizacja skautowska Girl Scouts Northeast Texas, oraz takie podmioty jak Tackle Tomorrow, Positive Coaching Alliance, oraz Samodzielny Okręg Szkolny Dallas (Dallas Independent School District). Wszyscy obecni na meczu kibice zostaną wprowadzeni w działalność Fundacji i zaproszeni do udziału w realizacji jej misji.

Działalność Fundacji będzie prowadzona na podstawie zaleceń Rady Liderów Sportu Młodzieżowego, zrzeszającej luminarzy i orędowników sportu, w tym aktualnych i byłych zawodowych sportowców, uznanych trenerów i innych ludzi, którzy chcą wprowadzić pozytywne zmiany w sporcie młodzieżowym na całym świecie. Razem osoby te będą współpracować z Fundacją aby promować holistyczne podejście do wyszkolenia sportowego młodzieży, działać na rzecz podejścia „Total Hoops Approach" wśród koszykarskiej społeczności i w innych kręgach oraz kierować wyborem programów pilotażowych w celu wdrażania i testowania tych pomysłów.

W skład pierwszej Rady Liderów Sportu Młodzieżowego wejdą:

Stephen Curry , rozgrywający Golden State Warriors i prezes Thirty Ink,

, rozgrywający Golden State Warriors i prezes Thirty Ink, Bill Duffy , starszy partner, dyrektor ds. koszykówki, WME,

, starszy partner, dyrektor ds. koszykówki, WME, Pau Gasol , prezes Gasol Foundation i Gasol16 Ventures, członek Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, uhonorowany miejscem w Koszykarskiej Galerii Sław im. Naismitha w 2023 r. (Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23),

, prezes Gasol Foundation i Gasol16 Ventures, członek Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, uhonorowany miejscem w Koszykarskiej Galerii Sław im. Naismitha w 2023 r. (Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23), Sabrina Ionescu , rozgrywająca New York Liberty i założycielka SI20 Foundation,

, rozgrywająca New York Liberty i założycielka SI20 Foundation, Igor Kokoškov , asystent trenera Atlanta Hawks i były główny trener słoweńskiej kadry narodowej koszykówki mężczyzn,

, asystent trenera Atlanta Hawks i były główny trener słoweńskiej kadry narodowej koszykówki mężczyzn, Steve Nash , założyciel The Steve Nash Foundation, uhonorowany miejscem w Koszykarskiej Galerii Sław w 2018 r. (Naismith Basketball Hall of Fame Class of '18),

, założyciel The Steve Nash Foundation, uhonorowany miejscem w Koszykarskiej Galerii Sław w 2018 r. (Naismith Basketball Hall of Fame Class of '18), Dirk Nowitzki , przedsiębiorca, filantrop i zdobywca miejsca w Koszykarskiej Galerii Sław w 2023 r. (Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23),

, przedsiębiorca, filantrop i zdobywca miejsca w Koszykarskiej Galerii Sław w 2023 r. (Naismith Basketball Hall of Fame Class of '23), Tracy McGrady , przedsiębiorca, filantrop, mniejszościowy udziałowiec drużyny z ligi NFL i zdobywca miejsca w Koszykarskiej Galerii Sław w 2017 r. (Naismith Basketball Hall of Fame Class of '17).

„Jestem zaszczycony miejscem w Radzie Liderów Sportu Młodzieżowego i możliwością poszukiwania sposobów na pozytywną zmianę w tym obszarze - powiedział Curry. - Luka przez cały czas stara się wywierać pozytywny wpływ na szczeblu lokalnym i na skalę globalną, pomagając potrzebującym dzieciom i ich rodzinom, od Dallas po Słowenię. Podobnie do mojej fundacji Eat. Learn. Play. Foundation, podzielamy te same wartości, prowadząc działania na rzecz poprawy zdrowia i dobrostanu dzieci poprzez sport i zabawę. Razem pomożemy w stworzeniu miejsc, gdzie dzieci staną się aktywne, wyjdą z domu, wykorzystają potencjał swojej wyobraźni i zaangażują się w sport młodzieżowy".

„Zamiłowanie Luki do koszykówki jest nie do pobicia. Miałem szczęście obserwować jego rozwój w tym sporcie i przez wszystkie te lata zawsze pozostawał wierny wizji i pragnieniu wsparcia rozwoju sportu i zmiany życia ludzi poprzez sport - stwierdził Duffy. - Ten raport odzwierciedla jego wizję i marzenia, a świat koszykówki staje się dzięki temu lepszy".

„Jako zawodowi sportowcy, zyskujemy unikatową platformę do wywarcia znaczącego wpływu na społeczeństwo i głęboko cenię sobie zaangażowanie Luki, który wykorzystuje swoją pozycję do inspirowania młodych sportowców do przyjęcia sportu jako potężnego narzędzia rozwoju osobistego i umocnienia pozycji przyszłych pokoleń - powiedział Gasol. - Nie mogę doczekać się możliwości dzielenia się moimi doświadczeniami, wymiany pomysłów i przyczynienia się do realizacji tej ważnej misji wśród tak wyjątkowej grupy liderów".

„Jestem zachwycona, że dołączę do Rady Liderów Sportu Młodzieżowego wraz z niesamowitymi sportowcami i orędownikami sportu - stwierdziła Ionescu. - Luka i ja podzielamy miłość do koszykówki i potrzebę wsparcia dla rozwoju sportu. Jestem szczęśliwa, że wniosę do Fundacji trochę wiedzy i doświadczenia, które zdobyłam w ramach pracy w mojej Fundacji SI20. Pozwoli to nam na współpracę, dzięki której pozostawimy przyszłym pokoleniom koszykówkę w lepszym stanie, niż ten, który zastaliśmy".

„Luka Dončić rozpoczął swoją karierę jako Mozart koszykówki - niewiarygodnie utalentowany dzieciak ze Słowenii, a dzisiaj jest jednym z najlepszych koszykarzy na świecie - powiedział Kokoškov. - Jego pomysł na wykorzystanie swojej platformy jako super gwiazda NBA, aby podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z przyszłymi pokoleniami trenerów i graczy jest niesamowity. Osobiście jestem zaszczycony tym, że jestem częścią tego projektu. Jestem pewien, że Rada Liderów Sportu Młodzieżowego wywrze ogromny wpływ na rozwój koszykówki ogólnie i na rozwój młodych zawodników koszykówki na całym świecie".

„Jestem podekscytowany działaniami Luki i szczęśliwy, że mogę pomóc - powiedział Nash. - Przeznaczenie zasobów jest kluczowe dla zapewnienia, że dzieci będą maksymalizować potencjał sportu. Koszykówka to piękna gra i jeśli jest nauczana ze szczerymi intencjami i z myślą o realizacji rzeczywistych celów, wyniesione lekcje mogą wywrzeć potężny wpływ i łączyć ludzi. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia pracy z tak wspaniałą grupą osób działających na rzecz dzieci".

„Byłem zaszczycony zaproszeniem do udziału w radzie Liderów Sportu Młodzieżowego - powiedział Nowitzki. - Ta inicjatywa jest ważna nie tylko dla niego, lecz również dla wszystkich, którzy kochają koszykówkę. Nieustanny rozwój tego sportu i jego dostępność dla wszystkich dzieci są kluczowymi kwestiami. Koszykówka to najlepsza gra zespołowa i cieszę się z możliwości dołączenia do tego zespołu i dalszego rozwoju tego sportu dla przyszłych pokoleń".

„Jestem zaszczycony członkostwem w Radzie ustanowionej przez Lukę Dončića i możliwością ulepszania sportu młodzieżowego dla przyszłych pokoleń - stwierdził McGrady. - Sport odegrał istotną rolę w moim życiu, ucząc mnie dyscypliny, pracy zespołowej i wytrwałości, czyli wartości, które sięgają daleko poza obszar samej gry. Dzięki współpracy z Luką i Radą, mam nadzieję na tworzenie możliwości, które umocnią młodych sportowców poprzez zapewnienie im zasobów, wsparcia mentorskiego i pomocy, której potrzebują aby odnieść sukces na boisku i poza nim. Razem możemy inspirować i motywować kolejne pokolenie do wykorzystania ich pełnego potencjału".

Od 2025 roku, Luka Dončić Foundation będzie współpracować z takimi podmiotami jak Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA), NBA, Słoweński Związek Koszykówki, Jordan Brand, Gatorade i z innymi podmiotami działającymi w dziedzinie sportu, rozwoju młodzieży, dobrostanu i edukacji, aby wybierać programy pilotażowe na całym świecie, w ramach których będą wdrażać i testować podejście „Total Hoops Approach". Dončić osobiście przekaże ponad 2,5 miliona $ na rzecz Fundacji.

„Z zadowoleniem przyjmujemy kompleksowy raport sporządzony przez Luka Dončić Foundation, który oferuje międzynarodowy punkt widzenia na różne ekosystemy koszykarskie - powiedział Andreas Zagklis, sekretarz generalny FIBA. - Wyjątkowe zaangażowanie Luki w reprezentowanie jego kraju jest doskonałym przykładem dla młodszych graczy. Te cenne badania są uzupełnieniem misji FIBA w zakresie popularyzacji koszykówki i z niecierpliwością czekamy na współpracę i wykorzystanie tych informacji jako wsparcia w zakresie inspiracji i edukacji kolejnego pokolenia, zarówno na boisku, jak i poza nim".

„Luka Dončić Foundation stworzy możliwości transformacji dla młodych koszykarzy na całym świecie, stawiając czoła wyzwaniom z takim samym zaangażowaniem i pasją, które Luka wnosi na parkiet - powiedział Joe Dumars, wiceprezes wykonawczy NBA, dyrektor ds. działalności koszykarskiej. - Zaangażowanie Luki w przyspieszenie globalnego rozwoju tej gry nie tylko doda skrzydeł kolejnemu pokoleniu utalentowanych zawodników, lecz również połączy różne społeczności i kręgi kulturowe dzięki jednoczącej sile koszykówki".

„Luka Dončić to nie tylko jeden z najbardziej utalentowanych zawodników swojego pokolenia i kapitanem kadry narodowej, jest też prawdziwym ambasadorem Słowenii na całym świecie - skomentował Matej Erjavec, prezes Słoweńskiego Związku Koszykówki. - Za pośrednictwem swojej Fundacji, rozprzestrzenia pozytywną energię na boisku i poza nim, ucieleśniając podstawowe wartości koszykówki i oddając społeczności to, co było dla niego wsparciem w jego niepowtarzalnej karierze. Z dumą wesprzemy jego działania".

„Luka jest uosobieniem wszystkiego, co przedstawia logo Jumpman - powiedziała Susan Mulders, wiceprezes Jordan Brand ds. marketingu sportowego. - Oprócz geniuszu, który emanuje z niego na boisku do koszykówki, w swoim życiu kieruje się silną potrzebą wprowadzania zmian i inspirowania nadziei oraz możliwości dla wszystkich tych, którzy podejmują próbę spełnienia swoich marzeń. Jesteśmy niezmiernie dumni z Luki i cieszymy się na dalszy wspólny rozwój koszykówki i kultury koszykarskiej na całym świecie".

„Status sportowca Gatorade nie polega wyłącznie na osiąganiu najlepszych wyników w sporcie. Wierzymy, że każdy powinien mieć szansę na uprawienie sportu i nasi partnerzy podzielają te wartości - powiedział Jeff Kearney, dyrektor ds. marketingu sportowego w Gatorade. - Jesteśmy dumni ze wsparcia Luki i jego Fundacji w ich działaniach na rzecz przyciągnięcia kolejnego pokolenia do udziału w grze i nie możemy doczekać się tego niezaprzeczalnego wpływu, który wywrze na młodych sportowców na całym świecie".

Szczegółowe informacje na temat inauguracji działalności Luka Dončić Foundation, raportu „Inside Youth Basketball" i podejścia „Total Hoops Approach", oraz na temat zaangażowania w działalność Fundacji znajdują się na stronie lukadoncicfoundation.org, a aktualności dostępne są na Instagramie @lukadoncicfoundation.

Kontakty z mediami: FGS Global, [email protected]