LumenHaus mène la charge dans la gestion de l'énergie domestique avec des solutions novatrices de gestion intelligente de l'énergie domestique à Solar Solutions Düsseldorf 2024.

DÜSSELDORF, Allemagne, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- LumenHaus, une plateforme innovante à l'avant-garde de la transition énergétique grâce à des solutions énergétiques décentralisées, communautaires et durables, a présenté ses dernières avancées en matière de gestion intelligente de l'énergie domestique à Solar Solutions Düsseldorf 2024. En tant qu'événement incontournable dans les secteurs du solaire, du stockage de l'énergie et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, le salon a servi de plateforme d'innovation et d'échange professionnel, réaffirmant le rôle de LumenHaus en tant que partenaire de confiance pour les professionnels de l'énergie et en tant que moteur d'un mode de vie durable pour les propriétaires de maisons.

LumenHaus at Solar Solutions Düsseldorf 2024 LumenHaus at Solar Solutions Düsseldorf 2024

La solution unique de LumenHaus intègre des modules photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie, des pompes à chaleur et des chargeurs de VE, tous gérés de manière transparente via myLumenHaus App. Cet écosystème unifié simplifie la gestion de l'énergie et permet de contrôler et d'optimiser en temps réel la production, le stockage et la consommation d'énergie. Grâce à des fonctions pilotées par l'IA, le système s'adapte de façon dynamique au comportement de l'utilisateur et aux conditions environnementales, offrant ainsi des solutions énergétiques plus intelligentes, plus écologiques et plus rentables.

Au cœur de cet écosystème se trouve le système de stockage d'énergie (ESS) SunSaver All-in-One, une solution révolutionnaire qui combine un onduleur hybride, un boîtier de contrôle de la batterie, des modules de batterie et un système de gestion de l'énergie (EMS). Avec une capacité évolutive de 10 à 30 kWh, le SunSaver est équipé de fonctions innovantes telles que le Self-Powered Mode pour l'indépendance du réseau et le SmartEco Mode pour équilibrer les économies de coûts et la durabilité. Prêt pour l'avenir avec des capacités de centrale électrique virtuelle (VPP), le système permet également aux utilisateurs de gagner de l'argent grâce au commerce de l'énergie.

Pour les installateurs professionnels, LumenHaus offre un ensemble complet et facile à installer. Le matériel modulaire, les processus rationalisés et l'assistance régionale réduisent la complexité de l'installation et les tâches administratives, ce qui permet aux partenaires de se concentrer sur la fourniture de services de haute qualité et sur le développement de leurs activités. Grâce à nos programmes dédiés Lumenator et Lumenator Pro, nous proposons des incitations financières sur mesure, des formations régionales et des opportunités de développement continu pour aider les installateurs à réussir sur le long terme. Ensemble, nous construisons un écosystème collaboratif qui stimule l'innovation et la croissance durable pour tous les partenaires.

Tout au long de l'exposition, LumenHaus a présenté ses solutions innovantes et s'est entretenu avec les participants, mettant en avant son approche unique de la simplification des systèmes énergétiques complexes en interfaces conviviales. Cet effort souligne le rôle de l'entreprise dans la promotion de la durabilité et de l'indépendance énergétique, au niveau tant individuel que communautaire.

« Nos solutions sont conçues pour permettre aux professionnels et aux propriétaires de s'émanciper », a déclaré Dai Wang, PDG de LumenHaus. « En proposant un écosystème énergétique homogène, nous simplifions le chemin vers la durabilité et permettons aux communautés d'accéder à l'indépendance énergétique. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de LumenHaus ou entrez en contact avec nous via les réseaux sociaux :

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=wjuVh4CcdlA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572069/20241203180850.jpg