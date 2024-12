Na targach Solar Solutions Düsseldorf 2024 LumenHaus prezentuje się jako lider zarządzania energią w domach za pomocą innowacyjnych kompleksowych rozwiązań energetycznych dla inteligentnego domu

DÜSSELDORF, Niemcy, 4 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- LumenHaus, innowacyjna platforma przewodząca transformacji energetycznej poprzez dostarczanie zdecentralizowanej, zrównoważonej i wytwarzanej lokalnie energii, zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania energią w domach na targach Solar Solutions Düsseldorf 2024. Targi, będące jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektorów fotowoltaiki, magazynowania energii oraz ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), posłużyły jako platforma wymiany innowacji i wiedzy specjalistycznej, wzmacniając pozycję LumenHaus jako zaufanego partnera specjalistów w dziedzinie energii, który motywuje właścicieli domów do zrównoważonego trybu życia.

Kompleksowe rozwiązanie LumenHaus łączy w sobie moduły fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, pompy ciepła i ładowarki do pojazdów elektrycznych, którymi można płynnie zarządzać za pośrednictwem aplikacji myLumenHaus App. Ten ujednolicony ekosystem ułatwia zarządzanie energią, umożliwiając monitorowanie w czasie rzeczywistym i optymalizację wytwarzania, magazynowania i zużycia energii. Wyposażony w funkcje oparte na AI system dynamicznie dostosowuje zachowanie użytkownika i warunki środowiskowe, zapewniając bardziej inteligentne, ekologiczne i efektywne kosztowo rozwiązania energetyczne.

Centralnym elementem ekosystemu jest kompleksowy system magazynowania energii (ESS) SunSaver, przełomowe rozwiązanie, które łączy w sobie falownik hybrydowy, skrzynkę sterowniczą do akumulatorów, moduły akumulatorowe oraz system zarządzania energią (EMS). Dzięki skalowalnej pojemności rzędu od 10 do 30 kWh SunSaver wyposażono w innowacyjne funkcje, takie jak tryb samozasilający, który zapewnia niezależność od sieci, oraz tryb SmartEco, który pozwala na zachowanie równowagi między ograniczaniem kosztów a ekologią. Przystosowany do przyszłych zastosowań system z funkcją wirtualnej elektrowni umożliwia użytkownikom uzyskiwanie dochodów z handlu energią.

Dla profesjonalnych firm zajmujących się montażem LumenHaus oferuje kompletny pakiet przyjazny dla monterów. Modułowy sprzęt, uproszczone procesy i regionalne wsparcie ograniczają złożoność montażu i zadania administracyjne, umożliwiając partnerom skupienie się na zapewnianiu wysokiej jakości usług i rozwijaniu swojego biznesu. Za pośrednictwem specjalnie opracowanych programów Lumenator i Lumenator Pro LumenHaus zapewnia dostosowane do indywidualnych możliwości zachęty cenowe, regionalne szkolenia i ciągłe możliwości rozwoju, które pomogą podmiotom zajmującym się montażem osiągnąć długoterminowy sukces. Wspólnie buduje ekosystem oparty na współpracy, który napędza innowacje i zrównoważony wzrost wszystkich partnerów.

Podczas trwania wystawy firma LumenHaus prezentowała swoje innowacyjne rozwiązania i nawiązywała kontakty z odwiedzającymi, podkreślając swoje unikatowe podejście do upraszczania złożonych systemów i czynienia ich przyjaznymi dla użytkownika. Działania te podkreślają rolę spółki we wspieraniu zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej na poziomie indywidualnym i na poziomie społeczności.

„Nasze rozwiązania zaprojektowano zarówno z myślą o profesjonalistach, jak i właścicielach domów – powiedział dr Dai Wang, dyrektor generalny LumenHaus - Zapewniając łatwy w obsłudze ekosystem energetyczny, upraszczamy ścieżkę do zrównoważonego rozwoju i umożliwiamy społecznościom zdobycie niezależności energetycznej".

