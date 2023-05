Luxoft de DXC s'associe à Red Hat pour permettre aux constructeurs automobiles d'accélérer le développement de véhicules définis par logiciel

ZUG, Suisse, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Luxoft, une société de DXC Technology (NYSE: DXC), a annoncé une collaboration avec Red Hat pour accélérer le développement de véhicules définis par logiciel (SDV) avec des technologies open source.

Grâce à ce partenariat, les entreprises s'appuieront sur la puissance de l'open source et sur les dernières avancées en matière de logiciels automobiles, afin d'accélérer la création de nouveaux écosystèmes, modèles commerciaux et flux de revenus post-production pour l'industrie automobile.

DXC’s Luxoft Partners with Red Hat (Credit: ShutterStock) (CNW Group/DXC Technology Company)

Luxoft, l'un des principaux fournisseurs de logiciels automobiles, fournira divers outils et services permettant aux constructeurs automobiles de créer des entreprises axées sur les plates-formes qui fournissent de manière transparente des services personnalisés aux clients par l'intermédiaire de leurs véhicules. Le système d'exploitation embarqué de Red Hat et les technologies embarquées connexes constituent une base ouverte et sécurisée basée sur Linux pour les véhicules définis par logiciel, ce qui favorise l'innovation.

Luxoft vise à optimiser ses offres sur les plateformes Red Hat, notamment Red Hat OpenShift, la première plateforme d'application cloud hybride du secteur alimentée par Kubernetes, et le système d'exploitation embarqué de Red Hat, en améliorant le contrôle, la fonctionnalité et la gestion de diverses applications, notamment les mises à jour Over The Air (OTA), le suivi des véhicules, l'IA et bien plus encore. Les constructeurs automobiles peuvent bénéficier d'une cohérence accrue dans les déploiements edge.

« Red Hat est heureux de collaborer avec Luxoft pour aider à accélérer la transition vers les véhicules définis par logiciel en utilisant la technologie open source. Grâce à ces efforts, nous pouvons aider l'industrie automobile à adopter plus largement les logiciels open source qui fourniront un modèle plus moderne, évolutif et fiable pour les flottes de véhicules et l'écosystème SDV correspondant de demain », a déclaré Francis Chow, vice-président et directeur général du système d'exploitation embarqué Red Hat et Edge, chez Red Hat.

Luz G. Mauch, vice-président exécutif de Luxoft Automotive, a déclaré : « DXC Luxoft travaille avec 8 des 10 plus grandes entreprises automobiles, leur permettant de s'orienter avec succès vers un avenir défini par le logiciel. Les services et solutions basés sur l'open source peuvent aider les constructeurs automobiles à innover plus rapidement et à accroître leur capacité à collaborer avec d'autres acteurs de l'écosystème automobile. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Red Hat, l'un des leaders mondiaux de l'open source. »

À propos de Luxoft

Luxoft est la branche conception, données et développement de DXC Technology, fournissant des solutions technologiques de bout en bout sur mesure pour les systèmes, produits et services critiques. Nous aidons à créer des organisations alimentées par les données, en résolvant des défis opérationnels, technologiques et stratégiques complexes.

Notre passion est de bâtir des entreprises résilientes, tout en générant de nouveaux canaux commerciaux et de nouvelles sources de revenus, des expériences utilisateur exceptionnelles et des opérations modernisées à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur luxoft.com.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, le logo Red Hat et OpenShift sont des marques commerciales ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux® est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Contacts pour les médias : Jonathan Davies, DXC Technology, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2081463/DXC_Technology_Company_DXC_s_Luxoft_Partners_with_Red_Hat_to_Ena.jpg

SOURCE DXC Technology Company