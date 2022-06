LyondellBasell annuncia accordi per l'acquisto di energia rinnovabile

"Per noi è importante creare un futuro migliore per la prossima generazione, e questo è uno dei motivi per cui ci concentriamo sul conseguimento del nostro obiettivo climatico di azzerare le emissioni nette dalle nostre attività globali", ha dichiarato Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell. "L'energia rinnovabile è una componente importante del nostro percorso verso tale obiettivo, e gli accordi per l'acquisto di energia elettrica sono il nostro approccio preferito per decarbonizzare la nostra fornitura di energia elettrica. Questi progetti strategici ci consentono di fare grandi progressi nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, sono scalabili e supportano gli investimenti in nuove risorse per le energie rinnovabili".

Progetto eolico Limestone di ENGIE

LyondellBasell ha firmato un PPA con ENGIE North America (ENGIE) per 100 MW di energia elettrica rinnovabile proveniente dal nuovo progetto eolico Limestone di ENGIE nelle contee di Navarro e Limestone in Texas. Il progetto dovrebbe iniziare le attività alla fine del 2022.

Si stima che l'accordo della durata di 12 anni produrrà ogni anno circa 377.000 MWh di energia pulita, equivalenti a circa 135.000 tonnellate di anidride carbonica o al consumo annuo di elettricità di oltre 35.000 abitazioni medie americane.

"Questo accordo è simbolo di una collaborazione che può garantire progressi nella sfida globale collettiva del cambiamento climatico", ha dichiarato David Carroll, Chief Renewables Officer di ENGIE. "Siamo particolarmente onorati di lavorare con LyondellBasell al suo primo accordo PPA che garantirà un valore economico e ambientale costante a lungo termine per entrambe le parti".

Progetto fotovoltaico Buckeye Files

LyondellBasell ha inoltre firmato un PPA con Buckeye Partners per 116 MW di energia rinnovabile proveniente dai campi fotovoltaici situati a Hill County, fuori Dallas, in Texas. Si prevede che l'impianto fotovoltaico avvierà le attività nel secondo trimestre del 2023.

Si stima che l'accordo decennale genererà ogni anno circa 251.000 MWh di energia pulita, equivalenti a circa 90.000 tonnellate di anidride carbonica o al consumo annuo di elettricità di oltre 23.300 abitazioni americane medie.

"Buckeye è lieta di collaborare con LyondellBasell a questo nuovo accordo per l'acquisto di energia elettrica e di supportare i loro obiettivi di sostenibilità", ha dichiarato Todd Russo, CEO di Buckeye. "Questa partnership è un esempio del nostro impegno volto a soddisfare le esigenze energetiche sempre più diversificate dei nostri clienti, tra cui l'energia solare".

Gli obiettivi di LyondellBasell relativamente al clima supportano le ambizioni dell'accordo di Parigi e la transizione a un'economia a basse emissioni di anidride carbonica. Fornendo almeno la metà della propria energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, LyondellBasell stima che le emissioni ad effetto serra Scope 2 dell'azienda saranno ridotte di circa 1,5 milioni di tonnellate. L'obiettivo di LyondellBasell in fatto di energie rinnovabili sostiene il suo impegno a raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette di gas ad effetto serra Scope 1 e 2 entro il 2050.

Informazioni su LyondellBasell

In qualità di leader nel settore chimico globale, LyondellBasell si impegna ogni giorno a essere l'azienda più sicura, gestita al meglio e più apprezzata del nostro settore. I prodotti, i materiali e le tecnologie dell'azienda stanno promuovendo soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l'accesso all'acqua pulita, la sanità e l'efficienza dei carburanti su oltre 100 mercati internazionali. Per LyondellBasell diversità, equità e inclusione sono obiettivi prioritari e sta facendo progressi positivi con particolare attenzione alla tutela del nostro pianeta, delle comunità in cui opera e della sua forza lavoro futura. L'azienda è estremamente orgogliosa della propria tecnologia di livello mondiale e dell'attenzione riservata al cliente. LyondellBasell ha intensificato la propria circolarità e le proprie ambizioni e azioni in materia di clima per affrontare le sfide globali dei rifiuti di plastica e della decarbonizzazione. Nel 2022, LyondellBasell è stata inserita per il quinto anno consecutivo tra le società più ammirate nel mondo, "World's Most Admired Companies", dalla rivista FORTUNE. Per ulteriori informazioni, visitare il sito webwww.lyondellbasell.com o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa relativamente a questioni che non sono fatti storici, si considerano dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi della dirigenza di LyondellBasell ritenute ragionevoli al momento della loro elaborazione e soggette a rischi e incertezze significativi. Quando utilizzate in questa presentazione, le parole "stima", "ritiene", "continua", "potrebbe", "intende" , "può", "pianifica", "prevede", "dovrebbe", "farà", "si aspetta" ed espressioni simili sono intese a indicare dichiarazioni previsionali, anche se non tutte contengono tali parole identificative. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente in base a fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la disponibilità, i costi e la volatilità dei prezzi delle utenze, la nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità, compresa la nostra capacità di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere l'obiettivo zero emissioni nette entro i tempi stabiliti nei nostri obiettivi, la nostra capacità di ottenere energia da fonti rinnovabili e il successo della costruzione e della messa in funzione dei progetti descritti nel presente comunicato. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati differiscano sostanzialmente da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali sono disponibili nella sezione "fattori di rischio" del nostro Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, disponibile su www.LyondellBasell.com sulla pagina Relazioni con gli investitori e sul sito web della Securities and Exchange Commission, all'indirizzo www.sec.gov. Non vi è alcuna garanzia che le azioni, gli eventi o i risultati delle dichiarazioni previsionali si verificheranno o, qualora si verifichino, non è dato sapere quale impatto avranno sui nostri risultati operativi o sulle nostre condizioni finanziarie. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data in cui sono state rilasciate e si basano sulle stime e sulle opinioni della dirigenza di LyondellBasell al momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate. LyondellBasell non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in caso di modifica delle circostanze o delle stime o delle opinioni della dirigenza, tranne nei casi previsti dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847480/LyondellBasell_Industries_Engie_wind_project_turbines.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847481/Engie_Limestone_wind_project_LyondellBasell_Industries.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847482/LyondellBasell_Industries_Buckeye_Files_solar_project.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847483/LyondellBasell_Industries_Buckeye_Files_solar_project_panels.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell Industries