LyondellBasell lance Circulen, une nouvelle gamme de produits pour faire progresser les solutions circulaires

La famille de produits Circulen de LyondellBasell contribue à la réduction des déchets plastiques grâce à l'utilisation de matières recyclées, et, à une empreinte carbone plus faible grâce à l'utilisation de matières renouvelables, en comparaison à l'utilisation de matières premières d'origine fossile. Le portefeuille de produits Circulen comprend :

Les polymères CirculenRecover sont fabriqués à partir de déchets plastiques par un processus de recyclage mécanique ;

Les polymères CirculenRevive sont fabriqués à l'aide d'un processus de recyclage (moléculaire) avancé afin de convertir les déchets plastiques en matière première pour produire de nouveaux polymères, compatibles avec de nombreuses applications ;

Les polymères CirculenRenew sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables, telles que les huiles de cuisson usagées, qui ont un large éventail d'utilisations.

Pour atteindre les ambitions de l'entreprise, LyondellBasell déploie une approche s'appuyant sur plusieurs piliers visant à faire progresser l'économie circulaire, en donnant vie à des solutions durables.

"Avec le nouveau portefeuille de produits Circulen, nous prenons aujourd'hui des mesures concrètes pour développer l'économie circulaire, innover pour l'avenir et nous associer à l'ensemble de la chaîne de valeur ", a déclaré Ken Lane, vice-président exécutif de LyondellBasell, Global Olefines and Polyolefins. "Notre ambition est audacieuse, mais nécessaire, et nous nous engageons à faire notre part pour aider à relever les défis mondiaux, à savoir les déchets plastiques dans l'environnement et le changement climatique, tout en répondant aux besoins des clients et des propriétaires de marques."

Le lancement de la nouvelle gamme de produits Circulen fait suite à plusieurs annonces récentes axées sur les ambitions de LyondellBasell en matière d'économie circulaire :

Élargir le portefeuille de produits de la joint-venture de recyclage mécanique Quality Circular Polymers en intégrant les plastiques recyclés post-consommation et post-industriel ;

Etendre l'innovation future dans le recyclage (moléculaire) avancé avec la technologie MoReTec de LyondellBasell et le démarrage d'une installation pilote ;

Utiliser les matières premières renouvelables composées de déchets et d'huiles de cuisson pour produire des produits en plastique qui contribuent à réduire les émissions de CO 2 tout au long du cycle de vie du produit ;

Obtenir la certification International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS pour nos sites européens de vapocraquage et de polymères.

La gamme Circulen de LyondellBasell est actuellement disponible en Europe et sera bientôt proposée en Amérique du Nord et en Chine. Les produits Circulen sont actuellement utilisés dans la nouvelle ligne de valises Samsonite Magnum Eco et dans les équipements de jardinage (par exemple, les arrosoirs). Pour plus d'informations sur Circulen, cliquez ici.

A propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de la plasturgie, des produits chimiques et du raffinage. LyondellBasell élabore des produits qui permettent de relever les défis d'aujourd'hui, comme l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et flexibles, la fourniture d'une eau plus pure grâce à des tuyaux polyvalents et solides ou encore le renforcement de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique de nombreux véhicules circulant sur les réseaux routiers du monde entier. LyondellBasell commercialise ses produits dans près de 100 pays et détient une position majeure comme bailleur de licences pour la production de polyoléfines et notamment de polypropylène. Vous trouverez davantage d'informations sur www.lyondellbasell.com.

