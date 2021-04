LyondellBasell lanceert familie van Circulen-producten voor circulaire toepassingen

Circulen Recover polymeren gemaakt van plastic afval door middel van een mechanisch recyclingproces;

polymeren gemaakt van plastic afval door middel van een mechanisch recyclingproces; Circulen Revive polymeren gemaakt met behulp van een geavanceerd (moleculair) recyclingproces om plastic afval om te zetten in grondstof voor de productie van nieuwe polymeren, die een breed scala van toepassingen hebben; en

polymeren gemaakt met behulp van een geavanceerd (moleculair) recyclingproces om plastic afval om te zetten in grondstof voor de productie van nieuwe polymeren, die een breed scala van toepassingen hebben; en CirculenRenew polymeren gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikte bak- en braadolie, die op velerlei manieren kunnen worden gebruikt.

Om de ambities van het bedrijf te helpen verwezenlijken, implementeert LyondellBasell een meervoudige aanpak om de circulaire economie vooruit te helpen door duurzame oplossingen tot leven te brengen.

"Met het nieuwe Circulen productportfolio nemen we concrete actie om de circulaire economie nu te bevorderen, te innoveren voor de toekomst en samen te werken in de hele waardeketen", zegt Ken Lane, LyondellBasell Executive Vice President Global Olefins and Polyolefins. "Onze ambitie is gedurfd, maar noodzakelijk en we zijn vastbesloten ons steentje bij te dragen om de wereldwijde uitdagingen van plastic afval in het milieu en klimaatverandering te helpen aanpakken en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van klanten en merkeigenaren."

De lancering van de nieuwe Circulen portfolio volgt na verschillende recente aankondigingen gericht op LyondellBasell's ambities in de circulaire economie:

Uitbreiding van de Quality Circular Polymers mechanische recycling joint venture portfolio met zowel post-consumer als postindustrieel gerecycled plastic;

Uitbreiding van toekomstige innovatie in geavanceerde (moleculaire) recycling met LyondellBasell's MoReTec -technologie en de opstart van een proeffabriek;

-technologie en de opstart van een proeffabriek; Gebruik van hernieuwbare grondstoffen bestaand uit afval en kookoliën voor de productie van kunststofproducten die de CO 2 -uitstoot gedurende de levenscyclus van het product helpen verminderen; en

-uitstoot gedurende de levenscyclus van het product helpen verminderen; en Het verkrijgen van de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS-certificering voor onze Europese cracker- en polymeerproductielocaties.

LyondellBasell's Circulen portfolio is momenteel verkrijgbaar in Europa en zal binnenkort worden geïntroduceerd in Noord-Amerika en China. Circulen producten worden momenteel gebruikt in de nieuwe Samsonite Magnum Eco-kofferlijn en in tuingereedschap (bv. gieters). Voor meer informatie over Circulen, klik hier.

##

Over LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste kunststoffen-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door haar werknemers over de hele wereld, produceert LyondellBasell materialen en producten die essentieel zijn voor het bevorderen van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door middel van sterkere en veelzijdiger leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel van de auto's en vrachtwagens op de weg en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit van elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefine-technologieën. In 2021 werd LyondellBasell voor het vierde achtereenvolgende jaar genoemd in de lijst van FORTUNE Magazine's "World's Most Admired Companies". Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.lyondellbasell.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1483404/CIRCULEN_by_LyondellBasell.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

Related Links

http://www.lyondellbasell.com



SOURCE LyondellBasell