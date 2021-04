LyondellBasell lancia la famiglia di prodotti Circulen per promuovere Soluzioni Circolari

Circulen Recover: polimeri realizzati con rifiuti di plastica grazie al processo di riciclo meccanico;

Circulen Revive: polimeri realizzati con il processo di riciclo molecolare (Advancing recycling process) che converte i rifiuti di plastica in materia prima per produrre nuovi polimeri, per una vasta gamma di usi;

CirculenRenew: polimeri realizzati da materie prime rinnovabili, come oli alimentari esausti, per una vasta gamma di usi.

Per raggiungere i propri obiettivi, LyondellBasell sta lavorando su molti fronti al fine di contribuire all'economia circolare dando vita a soluzioni sostenibili.

"Con il nuovo portafoglio di prodotti Circulen, stiamo compiendo passi in avanti concreti per far progredire oggi l'economia circolare, per innovare il futuro ed essere partner di tutta la catena del valore" ha dichiarato Ken Lane, LyondellBasell Executive Vice President Global Olefins and Polyolefins. "La nostra ambizione è audace, ma necessaria, in quanto siamo impegnati a contribuire ad affrontare le sfide mondiali dei rifiuti di plastica nell'ambiente e del cambiamento climatico soddisfacendo, al tempo stesso, le necessità del cliente e dei grandi marchi."

Il lancio del nuovo portafoglio Circulen arriva dopo una serie di annunci legati agli obiettivi di LyondellBasell per l'economia circolare:

Espansione del portafoglio della joint venture Quality Circular Polymers per il riciclo meccanico che include plastiche riciclate sia post-consumo sia post-industriale;

Ampliamento dell'innovazione futura nel riciclo molecolare (Advanced Recycling) con la tecnologia di LyondellBasell MoReTec e l'avvio dell'impianto pilota;

Utilizzo di materie prime rinnovabili impiegando oli esausti e oli alimentari esausti per produrre prodotti di plastica che aiutino a ridurre la CO2 nel ciclo di vita del prodotto; e

Conseguimento della certificazione International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS – per i propri siti di produzione di polimeri e cracker europei

Il portafoglio Circulen di LyondellBasell è attualmente disponibile in Europa e sarà introdotto a breve in Nord America e Cina. I prodotti Circulen sono attualmente utilizzati per la nuova linea di valigie Samsonite Magnum Eco, e per attrezzi per giardinaggio (es. annaffiatoi). Per maggiori informazioni su Circulen, clicca qui.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti presenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell'acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell'efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri sulle strade, la garanzia di un funzionamento sicuro ed efficace degli elettrodomestici e dei dispostivi elettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore al mondo di compound di polipropilene, nonché il più importante licenziatario di tecnologie per poliolefine. Nel 2021 LyondellBasell è stata nominata per il quarto anno consecutivo una delle società più ammirate nel mondo, the World's Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: www.lyondellbasell.com

