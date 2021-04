Maestro Andrea Bocelli en Hegra en vivo y gratis en YouTube: La Comisión Real de AlUla

El concierto marca el tercer año consecutivo que Bocelli ha actuado en AlUla después de haber encantado al público en los dos festivales anteriores de Invierno en Tantora. El evento promete ser una celebración ineludible del patrimonio, la cultura, la música y el optimismo.

Aunque la lista de canciones sigue siendo un secreto, los organizadores han prometido que los fans, tanto antiguos como nuevos, no se decepcionarán. También hay un invitado sorpresa que sigue siendo un secreto que será divulgado a los espectadores en esa noche y no antes.

Hegra, construido en el siglo I A.C. por el Reino Nabataean, es una antigua ciudad desértica hogar de miles de tumbas excavadas en montañas de piedra arenisca. Al menos 100 tumbas han elaborado fachadas talladas, una firma de los hábiles artesanos Nabataean.

El concierto será transmitido en vivo y gratis en el canal de YouTuve de Andrea Bocelli el 8 de abril a las 12pm en Los Ángeles, 3pm en Nueva York, 8pm en Londres, 9pm en Roma, París y Berlín, 10pm en Moscú y Arabia Saudita. La actuación no está actualmente disponible en repetición o bajo demanda por lo que se anima a los fans a sintonizar, para no perdérsela.

Para obtener más información sobre dónde ver en sus localizaciones, visite experiencealula.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481811/AlUla_Andrea_Bocelli.jpg

SOURCE The Royal Commission For AlUla, Kingdom of Saudi Arabia