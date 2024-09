Magic Compass Group lance une nouvelle marque et une nouvelle activité de prop trading

HONG KONG, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Magic Compass Group (ci-après Magic Compass) a récemment annoncé avoir achevé l'incubation complète de son activité de prop trading et lancé officiellement une nouvelle plateforme -The Trader Funds (TTF), qui est soutenue par des capitaux propres. Le lancement de la marque TTF prop trading signale le début d'un développement approfondi des marchés du prop trading par Magic Compass, notamment en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, fournissant aux traders mondiaux des services tels que la diffusion des connaissances en matière de trading, la formation aux stratégies de trading, la création d'une communauté et d'une plateforme de trading.

TTF

Principales caractéristiques du TTF

La nouvelle plateforme TTF s'appuie sur des fonds propres pour offrir aux utilisateurs une formation aux stratégies de négociation et un mécanisme de test de négociation personnalisé. En créant les cinq types de comptes du TTF (COMET, LUMINARY, AURORA, SOLAR et SUPERNOVA), l'objectif est d'aider les utilisateurs à commencer leur parcours commercial. Ce cadre répond aux besoins de produits différenciés des négociants à tous les niveaux, permettant aux utilisateurs de débloquer des règles et des avantages différents en fonction de leurs besoins individuels.

En outre, en tant que plateforme de formation aux stratégies commerciales, TTF fournit aux utilisateurs des connaissances de base, une formation à un cadre sophistiqué et divers outils d'habilitation au trading dans les principales catégories de trading. Cela permet aux traders novices, intermédiaires et confirmés de combiner l'expertise théorique avec la négociation pratique, en offrant une expérience de négociation immersive qui passe de la négociation virtuelle à la négociation d'ordres fermes sur la base de fonds propriétaires sous-jacents.

Opérations indépendantes et licences

D'après la structure du capital de l'entreprise et les informations relatives aux licences, TTF est une filiale à 100 % de Magic Compass, qui opère de manière indépendante. Magic Compass détient actuellement un grand nombre de licences, notamment à Hong Kong, à Chypre, aux Seychelles, en Lituanie et à l'île Maurice.

Engagement avec la communauté commerciale

Lors d'une conversation avec Alex Zhou, responsable du marketing chez Magic Compass Group, il a mentionné : « TTF sera présent à l'événement 2024 World of Trading à Francfort, en Allemagne, en novembre de cette année. Nous sommes ravis de rencontrer des passionnés de commerce en Europe et d'explorer le commerce avec des professionnels du monde entier ».

Contact avec les médias

Organisation : The Trader Funds | Advanced MCN Limited

Personne de contact : Dorcas

Site Internet : https://www.thetraderfunds.com | https://mcgrp.com/en

Email : [email protected]

Tél : +85265717058

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504757/TTF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2504756/TTF_Logo.jpg