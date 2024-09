Magic Compass Group lanciert neue Marke und Prop-Trading-Unternehmen

HONG KONG, 16. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich gab die Magic Compass Group (nachstehend als Magic Compass bezeichnet) bekannt, dass sie die umfassende Inkubation ihres Prop-Trading-Unternehmens abgeschlossen und offiziell eine neue Plattform –The Trader Funds (TTF) gestartet hat, die mit eigenem Kapital unterstützt wird. Die Einführung der TTF-Prop-Trading-Marke markiert den Beginn einer umfassenden Entwicklung der Prop-Trading-Märkte durch Magic Compass, die Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika einschließt sowie globalen Händlern Dienstleistungen wie die Verbreitung von Handelswissen, die Ausbildung von Handelsstrategien, den Aufbau einer Gemeinschaft und eine Handelsplattform bietet.

TTF

Hauptmerkmale von TTF

Berichten zufolge stützt sich die neue Plattform TTF auf eigene Fonds, um Nutzern Schulungen zu Handelsstrategien und einen maßgeschneiderten Testmechanismus für den Handel anzubieten. Durch die Einrichtung der fünf Kontotypen von TTF – COMET, LUMINARY, AURORA, SOLAR und SUPERNOVA – soll Nutzern der Einstieg in den Handel erleichtert werden. Dieser Rahmen wird den differenzierten Produktanforderungen von Händlern auf allen Ebenen gerecht und ermöglicht es Nutzern, je nach ihren individuellen Bedürfnissen unterschiedliche Regeln und Vorteile zu nutzen.

Zudem bietet TTF als Plattform für die Ausbildung von Handelsstrategien ihren Nutzern grundlegende Wissensvermittlung, ein ausgefeiltes Rahmentraining und verschiedene Tools zur Befähigung zum Handel in den wichtigsten Handelskategorien. Dies hilft Anfängern, Fortgeschrittenen sowie Profis, theoretisches Fachwissen mit praktischem Handel zu verbinden und bietet ein umfassendes Handelserlebnis, das vom virtuellen Handel zum Handel mit festen Aufträgen auf der Grundlage der zugrunde liegenden Eigenmittel übergeht.

Unabhängige Handlungen und Lizenzvergabe

Gemäß der Kapitalstruktur des Unternehmens und den einschlägigen Lizenzinformationen ist TTF eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Magic Compass, die unabhängig operiert. Magic Compass verfügt derzeit über einige Lizenzen, unter anderem in Hongkong, Zypern, den Seychellen, Litauen und Mauritius.

Engagement mit der Handelsgemeinschaft

In einem Gespräch mit Alex Zhou, Marketingleiter der Magic Compass Group, sagte er: „TTF wird im November dieses Jahres auf der World of Trading 2024 in Frankfurt am Main vertreten sein. Wir freuen uns darauf, Tradingbegeisterte in Europa zu treffen und den Handel gemeinsam mit Fachleuten aus aller Welt zu erkunden."

Medienkontakt

Organisation: The Trader Funds | Advanced MCN Limited

Kontaktperson: Dorcas

Website: https://www.thetraderfunds.com | https://mcgrp.com/en

E-Mail: [email protected]

Telefonnr. Kontakt: +85265717058

