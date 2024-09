Magic Compass Group lanceert nieuw merk en eigen handelsactiviteiten

HONG KONG, 16 september 2024 /PRNewswire/ -- Onlangs kondigde de Magic Compass Group (hierna Magic Compass) aan dat het de uitgebreide kweekfase van zijn handelsactiviteiten voor eigen rekening heeft voltooid en officieel een nieuw platform heeft gelanceerd,The Trader Funds (TTF), dat wordt ondersteund door eigen kapitaal. Magic Compass markeert met de lancering van het merk TTF voor eigen handelsdoeleinden het begin van een grondige ontwikkeling in de handelsmarkten voor eigen rekening, inclusief Europa, Azië-Pacific en Noord-Amerika. Hierbij worden handelaren wereldwijd voorzien van diensten zoals de verspreiding van handelskennis, opleiding in handelsstrategieën, het opbouwen van een community en een handelsplatform.

Belangrijkste kenmerken van TTF

Naar verluidt vertrouwt het nieuwe TTF-platform op eigen fondsen om gebruikers handelsstrategieonderwijs en een aangepast handelstestmechanisme aan te bieden. TTF wil met de oprichting van vijf TTF-rekeningtypes, COMET, LUMINARY, AURORA, SOLAR en SUPERNOVA, gebruikers helpen hun handelstraject te starten. Dit kader voorziet in de gedifferentieerde productbehoeften van handelaren op alle niveaus, zodat gebruikers verschillende regels en voordelen kunnen ontsluiten op basis van hun individuele behoeften.

Daarnaast is TTF een educatief platform voor handelsstrategieën, dat gebruikers fundamentele kennisinstructie, een geavanceerde kadertraining en verschillende trading empowerment tools in de belangrijkste handelscategorieën aanbiedt. Dit helpt beginnende, gemiddelde en gevorderde handelaren om theoretische expertise te combineren met praktisch handelen en biedt een meeslepende handelservaring die overgaat van virtueel handelen naar handelen met vaste orders op basis van onderliggende eigen fondsen.

Onafhankelijke activiteiten en licenties

Volgens de vermogensstructuur van het bedrijf en relevante licentie-informatie is TTF een volledige dochteronderneming van Magic Compass, die onafhankelijk opereert. Magic Compass heeft momenteel een groot aantal licenties, waaronder licenties in Hong Kong, Cyprus, de Seychellen, Litouwen en Mauritius.

Betrokkenheid bij de handelsgemeenschap

Alex Zhou, hoofd marketing bij Magic Compass Group, verklaarde in een gesprek: "TTF is aanwezig op het 2024 World of Trading evenement in Frankfurt, Duitsland, in november van dit jaar. We zijn verheugd om handelsenthousiastelingen in Europa te ontmoeten en om samen met professionals van over de hele wereld de handel te verkennen."

Contact voor de media

Organisatie: The Trader Funds | Advanced MCN Limited

Contact: Dorcas

Website: https://www.thetraderfunds.com | https://mcgrp.com/en

E-mail: [email protected]

Contactnummer: +85265717058

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504757/TTF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2504756/TTF_Logo.jpg