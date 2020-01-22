麥當勞推出應用 幫餐廳員工尋找與自己技能和興趣匹配的職業機會

佛羅里達州邁阿密的一名麥當勞老闆/營運者Isa Rodriguez表示：「我和我的丈夫開設麥當勞特許經營店32年，已經幫助近50名員工參加了Archways to Opportunity，包括English Under the Arches、高中畢業計劃和大學學費補助。我經常聽到員工表示希望尋找機會學習新技能，獲得教育，但是不知道如何開始。現在，只要點擊這個應用，餐廳員工就可以獲得合適的工具和顧問，引導他們向理想更進一步，麥當勞將提供學費補助和各項支持，幫助他們實現夢想。」

Archways to Careers應用現已可以下載，通過該應用餐廳員工將能夠瞭解他們正在發展的寶貴技能，認識到他們的優勢，找到各種職業的本地教育和發展機會。該應用提供了興趣評估和職業探索經驗，幫助用戶識別潛在的職業，並有機會與顧問合作，繪製個性化的教育路徑説明他們取得進步。該應用中的內容還特別鞏固了先前發佈的Workforce Preparedness Study中的見解，確定了員工渴望進入的幾大領域，其中包括：藝術/娛樂、技術、創業、醫療保健和餐廳/食品服務行業；Archways to Careers應用包含這些領域的各種職位。此外，用戶將能夠在麥當勞餐廳和公司總部尋找與他們的興趣和技能相匹配的機會。

CAEL總裁Marie Cini表示：「隨著需要在更長的職業生涯內接受更多教育的在職學習者數量不斷增加，像麥當勞及其特許經營者這樣富有遠見的雇主總是從內部培養他們未來的管理者。這就是為什麼CAEL擁護成人工作學習者，並與麥當勞等以人為本的公司合作的原因，這些公司明白無論人們的學術水準如何為他們創造教育機會的價值。」

麥當勞全球學習總監Rob Lauber表示：「麥當勞系統員工隊伍擁有不可估量的人才，憑藉其現有的教育優勢加上這種豐富的新流動體驗，餐廳員工更有能力發現和推進自己的職業生涯，無論他們最終走到哪裡，都為長期的事業成功做好了準備。我們非常自豪將繼續為那些在麥當勞工作的人投資並創造更多機會。」

自2015年推出以來，Archways To Opportunity已經提供了9000萬美元的學費補助，支持了5萬名餐廳員工。麥當勞美國餐廳和特許經營店的員工都可以參加Archways to Careers計劃。有關麥當勞支持教育的更多資訊，請瀏覽http://www.mcdonald's.com/people。該應用可供iOS和Android設備下載。

麥當勞美國簡介

麥當勞每天以高品質食材、選擇多樣化的餐單服務2500多萬顧客。全美14,000家麥當勞中95%由男女企業家獨立擁有和運營。欲瞭解更多資訊，請瀏覽www.mcdonalds.com，或透過Twitter @McDonalds和Facebook（www.facebook.com/mcdonalds ） 關注我們。

Council for Adult and Experiential Learning (CAEL)簡介

CAEL成立於1974年，是Strada Education Network的一家附屬公司機構和全國非營利組織501（c）（3）成員組織，致力於與教育工作者、雇主、勞動力和經濟開發商建立合作。CAEL重新想像教育和就業的結合方式，創造了學習和工作相結合的終身道路。CAEL的目標是支持成年人參與21世紀經濟繁榮的人才輸送和強勁的經濟發展。

InsideTrack簡介

InsideTrack致力於追求學生成功，與高校合作，提高招生、堅持、完成和職業準備。InsideTrack的學生支持方法揭示了關於學生目標和挑戰的第一手回饋。通過戰略指導、員工培訓和學生輔導，幫助機構將這種回饋轉化為可行的見解，從而推動更好的學生成果。作為非盈利性的Strada Education Network的成員，InsideTrack為合作夥伴提供全面的學生成功解決方案以及關於學生成功的最新研究和見解。自2001年以來，InsideTrack支持了200多萬名學生，目前為4000多個項目提供服務。網址www.insidetrack.com，歡迎在Twitter關注InsideTrack。

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