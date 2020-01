麥當勞推出應用 幫餐廳員工尋找與自己技能和興趣匹配的職業機會

芝加哥2020年1月22日 /美通社/ -- 麥當勞今天宣佈推出一個新的職業探索流動應用Archways to Careers,幫助全美範圍內的餐廳員工最大限度地提高教育優勢,邁出他們職業生涯的新一步 -- 無論是在麥當勞還是其他地方。與長期合作夥伴Council for Adult and Experiential Learning (CAEL)合作打造,並得到美國成功輔導機構InsideTrack的支持,麥當勞現在將能夠為所有餐廳員工提供一個即時職業諮詢工具,將他們與InsideTrack的專業和認證顧問聯繫起來,以支持、指導和幫助他們規劃出一條通往他們渴望的未來工作或職業的道路。

這項努力建立在麥當勞成功的Archways to Opportunity™計劃的基礎上,該計劃使餐廳員工能夠學習英語語言技能,獲得高中文憑,獲得教育和職業顧問服務,並在就業僅90天后有資格獲得最高3000美元的大學學費補助。