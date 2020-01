McDonald's lanza una aplicación para ayudar a los empleados de sus restaurantes a explorar carreras que se ajusten a sus habilidades e intereses

"Mi esposo y yo hemos sido franquiciados de McDonald's por 32 años y hemos ayudado a unos 50 empleados a participar en Archways to Opportunity, incluyendo English Under the Arches, el programa de finalización de la escuela secundaria y asistencia para la matrícula universitaria. Escucho todo el tiempo que están buscando una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y recibir una educación, pero no siempre saben por dónde empezar", dijo Isa Rodríguez, propietaria / operadora de McDonald's en Miami, Florida. "Ahora, haciendo un clic en la aplicación, los empleados de los restaurantes tienen acceso a herramientas y asesores adecuados para ayudarles a orientarse hacia donde quieren estar, y McDonald's les proporcionará ayuda con la matrícula y el apoyo cualificado para que lo alcancen".

A través de la aplicación Archways to Careers, disponible para descargar ahora, los empleados de los restaurantes podrán comprender las valiosas habilidades que están desarrollando, reconocer sus fortalezas y encontrar oportunidades de educación y crecimiento a nivel local en una variedad de carreras. La aplicación ofrece una evaluación de intereses y una experiencia de exploración de carreras que ayudan a los usuarios a identificar posibles carreras y la oportunidad de trabajar con un asesor para trazar un camino educativo personalizado que les ayude a progresar. En particular, el contenido de la aplicación se basa en los conocimientos del anteriormente publicado estudio Workforce Preparedness Study, que identificó las principales industrias en las que los empleados aspiran trabajar, que incluyen: arte / entretenimiento, tecnología, emprendimiento, atención sanitaria y servicios de restauración / comida; y la aplicación Archways to Careers arroja luz sobre los roles en algunos de estos campos. Además, los usuarios podrán explorar las oportunidades en los restaurantes de McDonald's y en las oficinas centrales de la empresa que se ajusten a sus intereses y habilidades.

"A medida que crece el número de estudiantes trabajadores que necesitan seguir una mayor educación durante un período más largo, los empleadores visionarios como McDonald's y sus franquicias siempre están haciendo crecer a sus futuros gerentes desde adentro", dijo Marie Cini, presidenta de CAEL. "Es por eso que CAEL aboga por el estudiante adulto trabajador y se asocia con empresas como McDonald's que entienden el valor de crear oportunidades de educación para las personas dondequiera que se encuentren en su trayectoria académica".

"La fuerza de trabajo del sistema McDonald's posee un talento incalculable que ofrecer, y con sus beneficios educativos existentes junto con esta nueva y rica experiencia móvil, los empleados de sus restaurantes están mejor equipados para descubrir y avanzar en sus carreras, posicionándose para el éxito profesional a largo plazo sin importar donde terminen", dijo Rob Lauber, director general global de aprendizaje. "Estamos orgullosos de seguir invirtiendo y creando más oportunidades para los que trabajan en McDonald's".

Desde su inicio en el 2015, Archways to Opportunity ha donado $90 millones en asistencia para la matrícula y apoyado a 50,000 empleados de sus restaurantes. Archways to Careers está disponible para los empleados de los restaurantes y franquicias de McDonald's en Estados Unidos. Para obtener más información sobre el apoyo de McDonald's a la educación, por favor visite el sitio http://www.mcdonald's.com/people. La aplicación está disponible para descargar tanto en dispositivos iOS como Android.

Acerca de McDonald's USA

McDonald's sirve una variedad de opciones de menú hechas con ingredientes de calidad a más de 25 millones de clientes todos los días. El 95 por ciento de los 14,000 restaurantes de McDonald's en Estados Unidos son de propiedad y operación independientemente a mano de hombres y mujeres de negocios. Para obtener más información, visite el sitio www.mcdonalds.com, o síganos en Twitter @McDonalds y Facebook en www.facebook.com/mcdonalds.

Acerca del Council for Adult and Experiential Learning (CAEL)

Establecido en 1974, el Council for Adult and Experiential Learning (CAEL) es una organización afiliada a la Strada Education Network y una organización nacional sin fines de lucro con membresía 501(c)(3), dedicada a asociarse con educadores, empleadores y desarrolladores económicos y de la fuerza laboral. Juntos reinventamos cómo conectar la educación y el empleo, y creamos trayectorias de por vida que integran el aprendizaje y el trabajo. Nuestro objetivo es apoyar la participación comprometida de los adultos en la prospección floreciente de talentos y el desarrollo económico robusto en la economía del siglo XXI. Visite el sitio www.cael.org para conocer más.

Acerca de InsideTrack

InsideTrack se apasiona por el éxito de los estudiantes. Nos asociamos con colegios y universidades para mejorar la matrícula, la persistencia, la finalización y la preparación profesional. Nuestra metodología de apoyo al estudiante descubre de primera mano los objetivos y retos de los estudiantes. A través de la orientación estratégica, la capacitación del personal y el entrenamiento de los estudiantes, ayudamos a las instituciones a convertir esta información en conocimientos prácticos que impulsen mejores resultados para los estudiantes. Como miembro de la red educativa sin fines de lucro Strada Education Network, ofrecemos a los socios acceso a una amplia gama de soluciones para el éxito de los estudiantes, así como a las últimas investigaciones y conocimientos sobre el éxito para los estudiantes. Hemos apoyado a más de dos millones de estudiantes desde 2001 y actualmente prestamos servicios a más de 4,000 programas. Visítenos en el sitio www.insidetrack.com y síganos en Twitter.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1080139/McDonalds_Archways_to_Careers_Welcome_Video.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1080140/McDonalds_Archways_to_Opportunity.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080141/McDonalds_Archways_to_Opportunity_Graphic.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080142/McDonalds_Archways_to_Careers_App.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063881/Archways_to_Opportunity_Logo.jpg

FUENTE McDonald's Corporation

Related Links

http://www.mcdonalds.com



SOURCE McDonald's Corporation