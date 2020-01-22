麦当劳推出应用 帮餐厅员工寻找与自己技能和兴趣匹配的职业机会

佛罗里达州迈阿密的一名麦当劳老板/运营者Isa Rodriguez表示："我和我的丈夫开设麦当劳特许经营店32年，已经帮助近50名员工参加了Archways to Opportunity，包括English Under the Arches、高中毕业计划和大学学费补助。我经常听到员工表示希望寻找机会学习新技能，获得教育，但是不知道如何开始。现在，只要点击这个应用，餐厅员工就可以获得合适的工具和顾问，引导他们向理想更进一步，麦当劳将提供学费补助和各项支持，帮助他们实现梦想。"

Archways to Careers应用现已可以下载，通过该应用餐厅员工将能够了解他们正在发展的宝贵技能，认识到他们的优势，找到各种职业的本地教育和发展机会。该应用提供了兴趣评估和职业探索经验，帮助用户识别潜在的职业，并有机会与顾问合作，绘制个性化的教育路径帮助他们取得进步。该应用中的内容还特别巩固了先前发布的Workforce Preparedness Study中的见解，确定了员工渴望进入的几大领域，其中包括：艺术/娱乐、技术、创业、医疗保健和餐厅/食品服务行业；Archways to Careers应用包含这些领域的各种职位。此外，用户将能够在麦当劳餐厅和公司总部寻找与他们的兴趣和技能相匹配的机会。

CAEL总裁Marie Cini表示："随着需要在更长的职业生涯内接受更多教育的在职学习者数量不断增加，像麦当劳及其特许经营者这样富有远见的雇主总是从内部培养他们未来的管理者。这就是为什么CAEL拥护成人工作学习者，并与麦当劳等以人为本的公司合作的原因，这些公司明白无论人们的学术水平如何为他们创造教育机会的价值。"

麦当劳全球首席学习官Rob Lauber表示："麦当劳系统员工队伍拥有不可估量的人才，凭借其现有的教育优势加上这种丰富的新移动体验，餐厅员工更有能力发现和推进自己的职业生涯，无论他们最终走到哪里，都为长期的事业成功做好了准备。我们非常自豪将继续为那些在麦当劳工作的人投资并创造更多机会。"

自2015年推出以来，Archways To Opportunity已经提供了9000万美元的学费补助，支持了5万名餐厅员工。麦当劳美国餐厅和特许经营店的员工都可以参加Archways to Careers计划。有关麦当劳支持教育的更多信息，请访问http://www.mcdonald's.com/people。该应用可供iOS和Android设备下载。

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麦当劳美国简介

麦当劳每天以高质量食材、选择多样化的餐单服务2500多万顾客。全美14,000家麦当劳中95%由男女企业家独立拥有和运营。欲了解更多信息，请访问www.mcdonalds.com，或通过Twitter @McDonalds和Facebook（www.facebook.com/mcdonalds ） 关注我们。

Council for Adult and Experiential Learning (CAEL)简介

CAEL成立于1974年，是Strada Education Network的一家附属公司机构和全国非营利组织501（c）（3）成员组织，致力于与教育工作者、雇主、劳动力和经济开发商建立合作。CAEL重新想象教育和就业的结合方式，创造了学习和工作相结合的终身道路。CAEL的目标是支持成年人参与21世纪经济繁荣的人才输送和强劲的经济发展。

InsideTrack简介

InsideTrack致力于追求学生成功，与高校合作，提高招生、坚持、完成和职业准备。InsideTrack的学生支持方法揭示了关于学生目标和挑战的第一手反馈。通过战略指导、员工培训和学生辅导，帮助机构将这种反馈转化为可行的见解，从而推动更好的学生成果。作为非盈利性的Strada Education Network的成员，InsideTrack为合作伙伴提供全面的学生成功解决方案以及关于学生成功的最新研究和见解。自2001年以来，InsideTrack支持了200多万名学生，目前为4000多个项目提供服务。网址www.insidetrack.com，欢迎在Twitter关注InsideTrack。

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