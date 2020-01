麦当劳推出应用 帮餐厅员工寻找与自己技能和兴趣匹配的职业机会

芝加哥2020年1月22日 /美通社/ -- 麦当劳今天宣布推出一个新的职业探索移动应用Archways to Careers,帮助全美范围内的餐厅员工很大限度地提高教育优势,迈出他们职业生涯的新一步 -- 无论是在麦当劳还是其他地方。与长期合作伙伴Council for Adult and Experiential Learning (CAEL)合作打造,并得到美国成功辅导机构InsideTrack的支持,麦当劳现在将能够为所有餐厅员工提供一个实时职业咨询工具,将他们与InsideTrack的专业和认证顾问联系起来,以支持、指导和帮助他们规划出一条通往他们渴望的未来工作或职业的道路。

这项努力建立在麦当劳成功的Archways to Opportunity™计划的基础上,该计划使餐厅员工能够学习英语语言技能,获得高中文凭,获得教育和职业顾问服务,并在就业仅90天后有资格获得最高3000美元的大学学费补助。