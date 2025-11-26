McDonald's y Nigel Sylvester ofrecen looks atrevidos para hacer realidad grandes sueños

Nigel Sylvester, atleta profesional de BMX, filántropo y director creativo, conoce este recorrido de primera mano. Antes de ser el ícono cultural global que es hoy, Nigel se convirtió en un experto en servicio al cliente en el mostrador y en trabajo en equipo en la cocina, tareas que le permitieron adquirir habilidades perdurables que se transformaron en su "receta secreta" para el éxito.

El 5 de diciembre, Nigel cerrará el ciclo de esas lecciones con el lanzamiento de Employee of the Month , una colaboración de mercadotecnia de edición limitada inspirada en su recorrido desde miembro del equipo de McDonald's hasta atleta de clase mundial e innovador creativo. Las tareas del "Empleado del mes" a menudo implican registrar su llegada, revisar cajas y hacer lo que se espera del empleado. Nigel Sylvester está reinventando el término para convertirlo en un símbolo para soñadores, creativos y emprendedores que enfrentan todos los obstáculos y labran sus propios caminos hacia el éxito. Su próxima colaboración con McDonald's ofrece prendas que fusionan el estilo clásico de la moda urbana con el legado emblemático de la marca para los aficionados que convierten la rutina diaria en excelencia.

"Antes de convertirme en atleta profesional de BMX, era uno de los cada 8 estadounidenses que trabajaba en un restaurante McDonald's, algo que me enorgullece hasta el día de hoy. Esa experiencia me inculcó responsabilidad, atención al detalle y el poder de la comunidad, lecciones que apliqué directamente en mi carrera en BMX ", afirmó Nigel Sylvester. "Esta colección es un homenaje a mis comienzos, al trabajo arduo, a la dedicación y a la audacia que se necesita para convertir los sueños en realidad".

Para recorrer este camino durante la temporada navideña, los aficionados pueden:

Acerca de McDonald's

McDonald's USA, LLC, ofrece a sus millones de clientes gran variedad de opciones de menú elaboradas con ingredientes de alta calidad a diario. El noventa y cinco por ciento de los aproximadamente 13,500 restaurantes McDonald's en EE. UU. son de propiedad y control de empresarios independientes. Para obtener más información, visite www.mcdonalds.com , y síganos en las redes sociales: X , Instagram, TikTok y Facebook .

Acerca de Nigel Sylvester

Nigel Sylvester es un atleta profesional estadounidense de BMX, director creativo, empresario y filántropo de Queens, Nueva York. La carrera de Nigel ha trascendido al ciclismo tradicional BMX gracias a su estilo de conducción progresivo, creación de contenido innovador, expresión y estilo creativos únicos. Estas características distintivas son las que posicionaron a Sylvester a la vanguardia del deporte.

