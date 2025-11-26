McDonald's y Nigel Sylvester ofrecen looks atrevidos para hacer realidad grandes sueños

News provided by

McDonald's USA

Nov 26, 2025, 15:22 ET

Nigel Sylvester, ex miembro del equipo de McDonald's, presenta una nueva colaboración de mercadotecnia con McDonald's: "Employee of the Month" (Empleado del mes) 

CHICAGO, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- 

Para numerosos de los 1 de cada 8 estadounidenses que han trabajado bajo los Arcos Dorados, llevar el uniforme de McDonald's es el primer paso para convertir sus ambiciones en logros. 

Nigel Sylvester, atleta profesional de BMX, filántropo y director creativo, conoce este recorrido de primera mano. Antes de ser el ícono cultural global que es hoy, Nigel se convirtió en un experto en servicio al cliente en el mostrador y en trabajo en equipo en la cocina, tareas que le permitieron adquirir habilidades perdurables que se transformaron en su "receta secreta" para el éxito. 

El 5 de diciembre, Nigel cerrará el ciclo de esas lecciones con el lanzamiento de Employee of the Month, una colaboración de mercadotecnia de edición limitada inspirada en su recorrido desde miembro del equipo de McDonald's hasta atleta de clase mundial e innovador creativo. Las tareas del "Empleado del mes" a menudo implican registrar su llegada, revisar cajas y hacer lo que se espera del empleado. Nigel Sylvester está reinventando el término para convertirlo en un símbolo para soñadores, creativos y emprendedores que enfrentan todos los obstáculos y labran sus propios caminos hacia el éxito. Su próxima colaboración con McDonald's ofrece prendas que fusionan el estilo clásico de la moda urbana con el legado emblemático de la marca para los aficionados que convierten la rutina diaria en excelencia. 

"Antes de convertirme en atleta profesional de BMX, era uno de los cada 8 estadounidenses que trabajaba en un restaurante McDonald's, algo que me enorgullece hasta el día de hoy. Esa experiencia me inculcó responsabilidad, atención al detalle y el poder de la comunidad, lecciones que apliqué directamente en mi carrera en BMX ", afirmó Nigel Sylvester. "Esta colección es un homenaje a mis comienzos, al trabajo arduo, a la dedicación y a la audacia que se necesita para convertir los sueños en realidad".      

Para recorrer este camino durante la temporada navideña, los aficionados pueden:  

Acerca de McDonald's
McDonald's USA, LLC, ofrece a sus millones de clientes gran variedad de opciones de menú elaboradas con ingredientes de alta calidad a diario. El noventa y cinco por ciento de los aproximadamente 13,500 restaurantes McDonald's en EE. UU. son de propiedad y control de empresarios independientes. Para obtener más información, visite www.mcdonalds.com, y síganos en las redes sociales: X, Instagram, TikTok y Facebook

Acerca de Nigel Sylvester
Nigel Sylvester es un atleta profesional estadounidense de BMX, director creativo, empresario y filántropo de Queens, Nueva York. La carrera de Nigel ha trascendido al ciclismo tradicional BMX gracias a su estilo de conducción progresivo, creación de contenido innovador, expresión y estilo creativos únicos. Estas características distintivas son las que posicionaron a Sylvester a la vanguardia del deporte. 

Contacto: [email protected] 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830613/McDonalds_and_Nigel_Sylvester_Serve_up_Bold_Looks_for_Big_Dreams.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2830614/Golden_Arches_Transparent_Logo_Logo.jpg

FUENTE McDonald's USA

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

麦当劳携手Nigel Sylvester打造大胆造型，成就伟大梦想

麦当劳携手Nigel Sylvester打造大胆造型，成就伟大梦想

对于曾在金拱门下工作的八分之一美国人而言，穿上麦当劳制服正是将雄心化为成就的起点。 职业BMX运动员、慈善家兼创意总监Nigel...
McDonald's 攜手 Nigel Sylvester 打造大膽潮流風格，致敬偉大夢想

McDonald's 攜手 Nigel Sylvester 打造大膽潮流風格，致敬偉大夢想

據統計，每 8 位美國人中就有 1 位曾在 Golden Arches 工作。對於這些人而言，穿上那身制服，往往是將雄心壯志化為實際成就的第一步。 職業極限單車（BMX）選手、慈善家兼創意總監 Nigel Sylvester...
More Releases From This Source

Explore

General Sports

General Sports

Retail

Retail

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Restaurants

Restaurants

News Releases in Similar Topics