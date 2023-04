MAK-SYSTEM ANNONCE UNE RELATION STRATEGIQUE AVEC AWS POUR LE LANCEMENT DE MAK.care

LONDRES, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- MAK-System , un leader mondial des systèmes de gestion du sang, est fier d'annoncer une collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS) et le lancement d'une plateforme cloud mondiale innovante et perturbatrice pour le sang et les produits biologiques.

Le lancement de MAK.care marque une nouvelle ère dans l'industrie de la gestion du sang et permettra une connectivité plus efficace et évolutive pour toutes les parties prenantes, y compris les centres de transfusion, les donneurs, les prestataires de soins de santé, l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Les acteurs concernés pourront ainsi mieux servir les patients et sauver des vies.

« Nous sommes ravis de collaborer avec AWS pour mettre notre plateforme MAK.care à la pointe de la technologie sur le marché mondial », a déclaré Frank Jaubert, PDG de MAK-System. « Cette plateforme nous permet de porter nos capacités de gestion du sang à un niveau supérieur et d'avoir un impact plus important sur la vie des patients et des prestataires de soins de santé dans le monde entier. »

La plateforme, entièrement exploitée par MAK-System en tant que service géré, tire parti de la puissance et de l'évolutivité d'AWS pour fournir le plus haut niveau de service et de sécurité aux utilisateurs.

« MAK.care augmentera considérablement la vitesse d'innovation et de livraison pour les clients tirant parti de technologies telles que la mise à l'échelle automatique, le test et la construction d'environnements automatisés et l'utilisation de systèmes sans serveur et de conteneurs, ouvrant une nouvelle ère d'efficacité et d'accès à des technologies de pointe pour le sang et les produits biologiques », a déclaré Difa Niculescu, directeur de la technologie de MAK-System.

« Nous voyons de nombreuses opportunités dans l'introduction de MAK.care », a ajouté le Dr Giulio Bognolo, chef des produits et directeur médical de MAK-System. « Tout d'abord, en prenant en charge l'environnement de la plateforme informatique, nous permettons à nos clients de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : s'occuper des patients et des donneurs. Notre initiative conjointe avec AWS offrira l'assurance d'une plateforme technologique disponible, sécurisée et fiable pour soutenir l'activité du client. Mais surtout, le passage à AWS ouvre de nombreuses possibilités d'innover dans la manière dont nous nous connectons avec les patients, les donateurs et les organisations de soins de santé, d'améliorer la sécurité et la confidentialité, de promouvoir et de faciliter l'engagement - et, par conséquent, les dons et les soins. Nous prévoyons une interopérabilité plus facile entre les systèmes, un accès amélioré aux outils modernes d'IA basés sur le cloud, permettant la prochaine génération d'analyses et de prédictions basées sur l'IA, ainsi que de nouvelles pratiques et perspectives en matière de thérapie sanguine et génique, y compris, bien sûr, la médecine transfusionnelle personnalisée et basée sur les données. Il s'agit d'une étape passionnante pour soutenir les pratiques modernes et innovantes dans le domaine du sang et des produits biologiques. »

New Zealand Blood Services est un client de MAK Systems qui se réjouit de pouvoir bénéficier de ces avantages supplémentaires. « Nous sommes très heureux d'étendre notre relation avec MAK-SYSTEM en devenant le premier service national du sang au monde à bénéficier de la nouvelle plateforme MAK.care. Cette dernière offre un modèle entièrement nouveau basé sur les toutes dernières technologies de l'informatique en cloud, facilitant un transfert significatif de la gestion des risques de nous à notre partenaire de confiance. Ce modèle offre au New Zealand Blood Service un écosystème numérique plus sûr et un accès plus fréquent aux dernières mises à jour technologiques et fonctionnelles. En outre, la relation s'articule autour d'un ensemble clair de niveaux de service qui garantissent la qualité que nous attendons et nous assurent une prévisibilité financière totale pour les dix prochaines années », a déclaré Joshua Bankers, directeur des systèmes d'information de l'organisation New Zealand Blood Services.

AWS s'est également réjoui de cette nouvelle solution et de cette coopération. « Nous sommes heureux de travailler avec MAK-System sur cette initiative stratégique », a déclaré Jens Dommel, responsable AWS de la santé pour la région EMEA. « La technologie cloud AWS fournira les services et l'assistance nécessaires pour permettre à MAK.care d'évoluer et de répondre aux exigences du marché mondial de la gestion du sang. »

La plateforme MAK.care sera mise à la disposition de tous les clients dans le monde entier à partir d'aujourd'hui et MAK-System indique que les premiers contrats ont été signés. D'autres annonces sont attendues dans les semaines à venir.

À propos de MAK-System

MAK-System est un leader mondial des systèmes de gestion du sang, fournissant des solutions innovantes pour optimiser la collecte, le stockage et la distribution du sang, du plasma, des tissus et des produits biologiques pour les thérapies cellulaires et géniques. Près d'un don de sang sur trois dans le monde est géré par nos systèmes. Avec une présence dans 35 pays et près de 40 ans d'expérience, MAK-System s'engage à fournir une qualité et un service à la clientèle exemplaires, afin d'améliorer la vie des patients et des prestataires de soins de santé dans le monde entier.

SOURCE MAK-System