MAK-SYSTEM GIBT STRATEGISCHE BEZIEHUNG MIT AWS FÜR DEN START VON MAK.care BEKANNT

LONDON, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- MAK-System, ein weltweit führender Anbieter von Blutmanagementsystemen, ist stolz darauf, eine strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) und die Einführung einer innovativen und bahnbrechenden globalen Cloud-Plattform für Blut und Biologika bekannt zu geben.

„Die Einführung von MAK.care markiert eine neue Ära im Bereich der Blutbehandlung und wird eine effizientere und leichter skalierbare Konnektivität für alle Beteiligten ermöglichen. Dazu gehören unter anderem Blutzentren, Spender, Gesundheitsdienstleister, die pharmazeutische und die biotechnologische Industrie. Dies wird den Beteiligten helfen, Patienten besser zu dienen und Leben zu retten.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AWS, um unsere hochmoderne MAK.care-Plattform auf den globalen Markt zu bringen", sagte Frank Jaubert, CEO von MAK-System. „Diese Plattform ermöglicht es uns, unsere Blutmanagement-Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben und einen größeren Einfluss auf das Leben von Patienten und Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt auszuüben."

Die Plattform, die vollständig von MAK-System als Managed Service betrieben wird, nutzt die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von AWS, um den Benutzern ein Höchstmaß an Service und Sicherheit zu bieten.

„MAK.care wird die Innovations- und Bereitstellungsgeschwindigkeit für Kunden drastisch erhöhen, indem sie Technologien wie Autoskalierung, automatisiertes Testen und Erstellen von Umgebungen sowie die Verwendung von serverlosen Systemen und Containersystemen nutzen, und eine neue Ära der Effizienz und des Zugangs zu Spitzentechnologien für Blut und Biologika einleiten", sagt Difa Niculescu, CTO von MAK-System.

„Wir sehen viele Chancen durch die Einführung von MAK.care", ergänzt Dr. Giulio Bognolo, Chief Product Officer & Chief Medical Officer von MAK-System. „Zum einen ermöglichen wir unseren Kunden durch die Übernahme der IT-Plattformumgebung, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: die Betreuung von Patienten und Spendern. Unsere gemeinsame Initiative mit AWS bietet die Gewissheit einer verfügbaren, sicheren und zuverlässigen Technologieplattform zur Unterstützung des Geschäfts des Kunden. Aber noch wichtiger ist, dass der Wechsel zu AWS eine Reihe von Möglichkeiten eröffnet, um die Art und Weise, wie wir mit Patienten, Spendern und Gesundheitsorganisationen in Kontakt treten, zu erneuern, Sicherheit und Datenschutz zu verbessern, Engagement zu fördern und zu erleichtern – und als Ergebnis Spenden und Pflege zu erhalten. Wir erwarten eine einfachere Interoperabilität zwischen den Systemen und einen verbesserten Zugang zu modernen cloudbasierten KI-Tools, die die nächste Generation von KI-gesteuerten Analysen, Vorhersagen und neuartigen Praktiken und Erkenntnissen in der Blut- und Gentherapie ermöglichen, einschließlich natürlich personalisierter, datengesteuerter Transfusionsmedizin. Es ist ein aufregender Schritt nach vorn zur Unterstützung moderner und innovativer Praktiken in den Bereichen Blut und Biologika."

New Zealand Blood Services ist ein Kunde von MAK Systems, der sich darauf freut, die zusätzlichen Vorteile zu erleben. „Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu MAK-SYSTEM auszubauen und als erster nationaler Blutspendedienst weltweit von der neuen MAK.care-Plattform zu profitieren. MAK.care bietet ein völlig neues Modell, das auf den neuesten Cloud-Technologien basiert und eine signifikante Übertragung des Risikomanagements von uns auf unseren vertrauenswürdigen Partner ermöglicht. Das Modell bietet dem New Zealand Blood Service ein sichereres digitales Ökosystem und häufigeren Zugriff auf die letzten Neuheiten in Technologie und Funktionen. Darüber hinaus orientiert sich die Beziehung an einem klaren Satz von Service Levels, die die von uns erwartete Qualität garantieren und uns für die nächsten 10 Jahre eine volle finanzielle Vorhersehbarkeit bieten", sagte Joshua Bankers, CIO von New Zealand Blood Services.

Auch AWS zeigte sich begeistert von der neuen Lösung und der Zusammenarbeit. „Wir freuen uns, bei dieser strategischen Initiative mit MAK-System zusammenzuarbeiten", sagte Jens Dommel, AWS Head of Healthcare für EMEA. „Die Cloud-Technologie von AWS wird die erforderlichen Dienste und die Unterstützung bieten, um sicherzustellen, dass MAK.care in der Lage ist, die Anforderungen des globalen Marktes für Blutmanagement zu skalieren und zu erfüllen."

Die MAK.care-Plattform soll ab heute allen Kunden weltweit zur Verfügung gestellt werden und MAK-System gibt erste Vertragsunterzeichnungen bekannt. Einige weitere Ankündigungen werden in den kommenden Wochen erwartet.

Informationen zu MAK-System

MAK-System ist ein weltweit führender Anbieter von Blutmanagementsystemen und liefert innovative Lösungen zur Optimierung der Entnahme, Lagerung und Verteilung von Blut, Plasma, Gewebe und Biologika für Zell- und Gentherapien. Fast jede dritte Blutspende weltweit wird über unsere Systeme verwaltet. Mit einer Präsenz in 35 Ländern und fast 40 Jahren Erfahrung, verpflichtet zu vorbildlicher Qualität und Kundenservice, engagiert sich MAK-System dafür, das Leben von Patienten und Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt zu verbessern.

SOURCE MAK-System