MAK-System anuncia una relación estratégica con AWS para el lanzamiento de MAK.care

LONDRES, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- MAK-System , un líder mundial en sistemas de gestión de sangre, se enorgullece de anunciar una colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS) y el lanzamiento de una innovadora y disruptiva plataforma global en la nube para sangre y productos biológicos.

El lanzamiento de MAK.care marca una nueva era en la industria de la gestión de la sangre y permitirá una conectividad más eficiente y escalable para todas las partes interesadas, incluidos los centros de sangre, los donantes, los proveedores de atención sanitaria y la industria farmacéutica y biotecnológica. Esto ayudará a las partes interesadas a servir mejor a los pacientes y salvar vidas.

Estamos encantados de colaborar con AWS para llevar nuestra plataforma de vanguardia MAK.care al mercado global", dijo Frank Jaubert, consejero delegado de MAK-System. "Esta plataforma nos permite llevar nuestras capacidades de gestión de la sangre al siguiente nivel y tener un mayor impacto en las vidas de los pacientes y los proveedores de atención sanitaria de todo el mundo."

La plataforma, operada íntegramente por MAK-System como servicio gestionado, aprovecha la potencia y escalabilidad de AWS para ofrecer el máximo nivel de servicio y seguridad a los usuarios.

"MAK.care aumentará drásticamente la velocidad de innovación y entrega para los clientes aprovechando tecnologías como el autoescalado, la prueba y construcción automatizada de entornos y el uso de sistemas sin servidor y contenedores, marcando el comienzo de una nueva era de eficiencia y acceso a tecnologías de vanguardia para la sangre y los productos biológicos," dijo Difa Niculescu, responsable de tecnología de MAK-System.

"Vemos muchas oportunidades en la introducción de MAK.care", añadió el Dr. Giulio Bognolo, Director de Producto y Director Médico de MAK-System. "En primer lugar, al hacernos cargo del entorno de la plataforma de TI, permitimos a nuestros clientes concentrarse en lo que mejor saben hacer: cuidar de pacientes y donantes. Nuestra iniciativa conjunta con AWS proporcionará la tranquilidad de una plataforma tecnológica disponible, segura y fiable para apoyar el negocio del cliente. Pero lo más importante es que el cambio a AWS abre un abanico de oportunidades para innovar en la forma de conectar con pacientes, donantes y organizaciones sanitarias, mejorar la seguridad y la privacidad, promover y facilitar el compromiso y, como resultado, las donaciones y la atención. Prevemos una interoperabilidad más sencilla entre los sistemas, un mejor acceso a las modernas herramientas de IA basadas en la nube, lo que permitirá la próxima generación de análisis impulsados por la IA, predicciones y nuevas prácticas y conocimientos en terapia sanguínea y génica, incluida, por supuesto, la medicina transfusional personalizada e impulsada por datos. Es un emocionante paso adelante hacia el apoyo de prácticas modernas e innovadoras en sangre y productos biológicos."

New Zealand Blood Services es un cliente de MAK Systems que está deseando experimentar las ventajas adicionales. "Estamos muy contentos de ampliar nuestra relación con MAK-SYSTEM y convertirnos en el primer servicio nacional de donación de sangre del mundo en beneficiarse de la nueva plataforma MAK.care. MAK.care ofrece un modelo totalmente nuevo basado en las últimas tecnologías en la nube, que facilita una transferencia significativa de la gestión del riesgo de nosotros a nuestro socio de confianza. El modelo proporciona a New Zealand Blood Service un ecosistema digital más seguro y un acceso más frecuente a las últimas actualizaciones en tecnología y prestaciones. Además, la relación se orienta en torno a un conjunto claro de niveles de servicio que garantizan la calidad que esperamos y nos proporciona una total previsibilidad financiera durante los próximos 10 años", afirmó Joshua Bankers, responsable de información de New Zealand Blood Services.

AWS también expresó su entusiasmo por la nueva solución y la cooperación. "Estamos encantados de trabajar con MAK-System en esta iniciativa estratégica", dijo Jens Dommel, Jefe de Sanidad de AWS para EMEA. "La tecnología en la nube de AWS proporcionará los servicios y el soporte necesarios para garantizar que MAK.care sea capaz de escalar y satisfacer las demandas del mercado global de gestión de sangre."

La plataforma MAK.care se pondrá a disposición de todos los clientes del mundo a partir de hoy y MAK-System indica que ya se han firmado los primeros contratos. Se esperan más anuncios en las próximas semanas.

Acerca de MAK-System

MAK-System es líder mundial en sistemas de gestión de la sangre y ofrece soluciones innovadoras para optimizar la extracción, el almacenamiento y la distribución de sangre, plasma, tejidos y productos biológicos para terapias celulares y genéticas. Casi 1 de cada 3 donaciones de sangre en el mundo se gestionan a través de nuestros sistemas. Con presencia en 35 países y casi 40 años de experiencia, comprometidos con una calidad y un servicio al cliente ejemplares, MAK-System se dedica a mejorar la vida de pacientes y profesionales sanitarios de todo el mundo.

SOURCE MAK-System