Mappedin impulsa el chatbot para pasajeros geointeligente y basado en IA del Aeropuerto Internacional YYC

- Mappedin impulsa el primer chatbot para pasajeros geointeligente y basado en IA del Aeropuerto Internacional YYC de Calgary

La navegación conversacional en tiempo real y las actualizaciones de viaje con reconocimiento geográfico personalizan la asistencia a los pasajeros y mejoran la eficiencia del personal

WATERLOO, ON, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, líder en cartografía de interiores que está transformando la forma en que se experimentan, gestionan y comprenden los recintos, ha anunciado hoy que su navegador con IA está impulsando la experiencia del chatbot conversacional del Aeropuerto Internacional YYC de Calgary. Con geointeligencia integrada, el chatbot basado en web, impulsado por Mappedin, ofrece a los pasajeros información y orientación en tiempo real, sin necesidad de descargar ninguna aplicación. La interacción conversacional, ya sea en francés canadiense o en inglés, ofrece a los viajeros ayuda personalizada en cualquier momento de su viaje, lo que hace que la experiencia en el YYC sea más fácil e intuitiva, al tiempo que reduce la carga de trabajo del personal derivada de las preguntas rutinarias.

«Este lanzamiento refuerza nuestra larga colaboración en materia de innovación con Mappedin y amplía su tecnología de cartografía para incluir una solución de IA generativa en tiempo real», afirmó Bart Smith, director general de Servicios Corporativos y Socios Comerciales de TI de Calgary Airports. «Nuestro incansable esfuerzo por superar las expectativas de los pasajeros y alcanzar la excelencia operativa se ve impulsado por tecnologías como la de Mappedin, que permiten la integración y la escalabilidad en todo el aeropuerto. Juntos, ofrecemos soluciones que son valiosas para los pasajeros y más eficientes para el personal en todas las pantallas y puntos de contacto digitales».

Los pasajeros del YYC pueden utilizar la interfaz del sitio web para hacer preguntas en francés canadiense o inglés coloquial, como «¿Mi vuelo sale a tiempo?», «¿Cómo llego a la puerta A21?» o «¿Dónde puedo tomar un café cerca?». Al recordar las preguntas recientes y utilizar el contexto espacial, los pasajeros reciben respuestas basadas en la ubicación y actualizaciones de viaje en tiempo real para disfrutar de una experiencia de navegación fluida e intuitiva.

Además de la perfecta integración de los mapas interiores, Mappedin aporta al aeropuerto la fuerza de su ecosistema de colaboración empresarial. En colaboración con Satisfi Labs y su plataforma agencial basada en inteligencia artificial, la solución impulsada por Mappedin combina la automatización de la inteligencia artificial con la geointeligencia, la accesibilidad multilingüe y la respuesta generativa para ofrecer una experiencia unificada y contextualizada al pasajero.

Mappedin proporciona a YYC soluciones de fuente única para satisfacer las necesidades de los pasajeros en todos los entornos e interfaces que puedan utilizar los viajeros o el personal. Desde la planificación en casa hasta las pantallas de las terminales y la asistencia holográfica emergente, cada producto se basa en el mismo núcleo inteligente para ofrecer información coherente y en tiempo real durante todo el viaje.

«Los aeropuertos se enfrentan a un crecimiento sin precedentes del volumen de pasajeros, y es difícil contar con personal suficiente para satisfacer la demanda de asistencia personalizada en tiempo real», indicó Yuval Kossovsky, director general de Transporte de Mappedin. «Se necesita un socio innovador como Calgary Airports para ofrecer soluciones que marquen la pauta en el sector, que eleven constantemente el listón y marquen el ritmo de las experiencias geointeligentes y personalizadas de los pasajeros, que ayudan a los viajeros a planificar su tiempo, comprender lo que les rodea y moverse con confianza por la terminal».

El chat de YYC ya está disponible y es gratuito para todos los visitantes del sitio web https://www.yyc.com. Para obtener más información sobre cómo mejorar la experiencia en el aeropuerto e implementar soluciones de navegación de primera clase con Mappedin for Airports, visite https://www.yyc.com.

Acerca de Mappedin

Mappedin es la plataforma líder en cartografía de interiores que está transformando la forma en que se experimentan, gestionan y comprenden los recintos. Diseñadas para adaptarse a cualquier escala y con la confianza de las marcas más importantes del mundo, nuestras herramientas basadas en inteligencia artificial hacen que la cartografía de interiores sea rápida, flexible y fácil de integrar, lo que mejora la experiencia en interiores de los principales destinos de todo el mundo. Con miles de millones de metros cuadrados cartografiados en 57 países, Mappedin ayuda a que los espacios públicos sean más fáciles de explorar, más sencillos de gestionar y más seguros para todos los visitantes. Para obtener más información, visite mappedin.com.

Contacto para medios: Para Mappedin: Joan Silver, Mappedin Marketing, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848083/Mappedin__Inc__Mappedin_Powers_YYC_Calgary_International_Airport.jpg