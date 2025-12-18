Mappedin met en place le premier chatbot géo-intelligent et piloté par l'IA pour les passagers de l'aéroport international de Calgary (YYC)

La navigation conversationnelle en temps réel et les mises à jour de voyage géolocalisées personnalisent l'assistance aux passagers et améliorent l'efficacité du personnel.

WATERLOO, Ontario, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, le leader de la cartographie intérieure qui transforme la façon dont les lieux sont vécus, gérés et compris, a annoncé aujourd'hui que son AI Navigator active l'expérience du chatbot conversationnel pour l'aéroport international de Calgary (YYC). Grâce à la géo-intelligence intégrée, le chatbot basé sur le web, alimenté par Mappedin, fournit aux passagers des informations et des conseils en temps réel, sans qu'il soit nécessaire de télécharger l'application. L'interaction conversationnelle en français ou en anglais permet aux voyageurs de bénéficier d'une aide personnalisée à tout moment de leur voyage, rendant l'expérience de l'aéroport international de Calgary plus facile et plus intuitive tout en réduisant la charge de travail du personnel pour les questions de routine.

« Ce lancement approfondit notre partenariat d'innovation de longue date avec Mappedin et élargit sa technologie de cartographie pour inclure une solution d'IA générative en temps réel », a déclaré Bart Smith, directeur général responsable des services d'entreprises et des partenaires informatiques à Calgary Airports. « Notre volonté constante de dépasser les attentes des passagers et d'atteindre l'excellence opérationnelle est soutenue par des technologies comme celles de Mappedin qui permettent l'intégration et l'échelle à l'échelle de l'aéroport. Ensemble, nous fournissons des solutions qui sont précieuses pour les passagers et plus efficaces pour le personnel sur tous les écrans et points de contact numériques. »

Les passagers de l'aéroport international de Calgary peuvent utiliser l'interface du site Web pour poser des questions en français ou en anglais canadien courant, telles que « Mon vol part-il à l'heure ? », « Comment puis-je me rendre à la porte A21 ? » ou « Où puis-je trouver un café à proximité ? » En se souvenant des questions récentes et en utilisant le contexte spatial, les passagers reçoivent des réponses en fonction de leur emplacement et des mises à jour de voyage en temps réel pour une expérience de navigation transparente et intuitive.

En plus de l'intégration transparente de la cartographie intérieure, Mappedin apporte à l'aéroport la force de son écosystème de partenariat d'entreprise. En association avec Satisfi Labs et sa plateforme agentique basée sur l'IA, la solution activée par Mappedin combine l'automatisation de l'IA avec la géo-intelligence, l'accessibilité multilingue et la réponse générative pour proposer une expérience unifiée et contextuelle aux passagers.

Mappedin fournit à YYC des solutions de source unique pour répondre aux besoins des passagers dans tous les environnements et toutes les interfaces qu'un voyageur ou un membre du personnel est susceptible d'utiliser. De la planification à domicile à l'affichage dans les terminaux, en passant par l'assistance holographique émergente, chaque produit s'appuie sur le même noyau intelligent pour fournir des informations cohérentes en temps réel tout au long du voyage.

« Les aéroports sont confrontés à une croissance sans précédent du nombre de passagers, et il est difficile de recruter du personnel pour répondre à la demande d'assistance personnalisée en temps réel », a déclaré Yuval Kossovsky, directeur général des transports chez Mappedin. « Il faut un partenaire innovant comme Calgary Airports pour fournir des solutions industrielles qui placent la barre toujours plus haut et donnent le ton pour des expériences géo-intelligentes et personnalisées qui aident les voyageurs à planifier leur temps, à comprendre ce qui les entoure et à se déplacer en toute confiance dans le terminal. »

Le chat de l'aéroport international de Calgary est disponible dès maintenant et est gratuit pour tous les visiteurs du site web à l'adresse suivante : https://www.yyc.com . Pour plus d'informations sur l'amélioration de l'expérience aéroportuaire et le déploiement de solutions de navigation de premier ordre avec Mappedin for Airports, veuillez consulter mappedin.com/industries/airports .

À propos de Mappedin

Mappedin est la première plateforme de cartographie intérieure qui transforme la façon dont les lieux sont vécus, gérés et compris. Conçus pour être de taille adaptable et bénéficiant de la confiance des plus grandes marques du monde, nos outils basés sur l'IA rendent la cartographie intérieure rapide, flexible et facile à intégrer, alimentant des expériences intérieures dans les plus grandes destinations du monde entier. Avec des milliards de mètres carrés cartographiés dans 57 pays, Mappedin contribue à rendre les espaces publics plus faciles à explorer, plus simples à gérer et plus sûrs pour tous les visiteurs. Pour plus d'informations, consultez le site mappedin.com .

