Marca icônica da M&M'S® anuncia o Compromisso Global de Criar um Mundo onde todos Sintam que Pertencem

NEWARK, Nova Jersey, 21 de janeiro de 2022 /PRNewswire/- - A M&M'S®, parte do portfólio da Mars, Incorporated, anunciou um compromisso global de criar um mundo onde todos sintam que pertencem e a sociedade é inclusiva. O anúncio da icônica marca de doces que conta com mais de 80 anos reunindo pessoas com seus doces e sabores coloridos de pequeno tamanho, faz parte da estratégia da marca M&M'S desenvolvida com um propósito, que procura usar o poder da diversão para incluir todos, com o objetivo de aumentar a sensação de pertencimento de 10 milhões de pessoas em todo o mundo até 2025.

M&M'S evoluiu as personalidades e histórias de seus personagens amados para ficarem mais representativos da sociedade atual e criaram uma visão nova e moderna de seus looks para destacar a importância da autoexpressão e do poder da comunidade. M&M'S utilizará uma variedade de formas e tamanhos diferentes de esferas icônicas e coloridas da marca em todos os pontos de contato para provar que, todos juntos, somos mais divertidos.

Faz muito tempo que a M&M'S está comprometida em criar diversão colorida para todos, e esse objetivo serve como um compromisso mais concreto com o que sempre acreditamos como marca: que todos têm o direito de desfrutar de momentos de felicidade, e a diversão é a forma mais poderosa de ajudar as pessoas a sentirem que pertencem", disse Cathryn Sleight, Diretora de Crescimento da Mars Wrigley. "Como uma das marcas de doces mais icônicas do mundo, quem se comprometeria melhor com um mundo com mais momentos de diversão, aumentando a sensação de pertencimento em todo o mundo do que a M&M'S?"

Estudos1 mostram que nosso desejo de pertencer é tão forte quanto nosso desejo de ser amado, e esse desejo é comum para todas as pessoas, independentemente da cultura, raça, etnia, geografia ou localização. A M&M'S usou esse insight para criar o M&M'S FUNd para acompanhar o impacto da marca em nossa missão, que oferecerá recursos, mentoria, oportunidades e suporte financeiro no espaço de artes e entretenimento para ajudar a garantir que as pessoas tenham acesso a experiências em que todos ganhem a sensação de pertencimento.

Este ano, os fãs da icônica marca M&M'S também verão mudanças na aparência e sensação da marca como parte de sua evolução, cada um com o objetivo de refletir o seu novo compromisso:

Uma versão nova e moderna da aparência de nossos personagens amados e personalidades mais acentuadas para destacar a importância da autoexpressão e do poder da comunidade por meio da narrativa

Um foco aprimorado na paleta de cores icônicas da marca e no uso de diferentes formas e tamanhos das cápsulas de M&M'S em todos os pontos de contato para provar que, todos juntos, somos mais divertidos

Ênfase adicional na ampersand – o elemento diferenciado no logotipo da M&M'S que serve para conectar os dois Ms – para demonstrar como a marca tem como objetivo unir as pessoas

Em um tom de voz atualizado, mais inclusivo, acolhedor e unificado, mas ainda enraizado em nossa inteligência e humor característicos

"Estamos entusiasmados em revelar nossa nova aparência e emoções da marca M&M'S, que os fãs verão ganhar vida em todos os pontos de contato da M&M'S em todo o mundo", disse Jane Hwang, vice-presidente de marketing global da Mars Wrigley. "Desde inovações de novos produtos até campanhas de marca, nossos personagens mais desenvolvidos e nossas amostras nas nossas lojas de varejo, incorporaremos visuais coloridos, mensagens inclusivas e nosso propósito em tudo o que fazemos de provar que todos juntos somos mais divertidos. Na verdade, esse propósito já está em plena exibição na nova loja da M&M'S em Berlim, onde são falados vários idiomas para acolher a todos, além de em nossa base de colaboradores mais diversificada se encontrar representantes de diferentes culturas, origens e gerações."

O novo compromisso global da M&M'S é apenas uma das muitas ações que estão sendo tomadas em toda a Mars, Incorporated para criar um mundo onde a sociedade seja inclusiva. Entre essas ações, o compromisso com equipes de liderança equilibradas no quesito de gênero, a execução de uma auditoria independente da diversidade anual de sua publicidade (administrada pelo Geena Davis Institute on Gender in the Media) e seu papel como Vice-Presidente da Unstereotype Alliance, parte da ONU Mulheres, entre outras.

Para mais informações sobre o novo propósito da marca M&M'S e para vê-lo ganhar vida, os fãs podem visitar os M&M'S no Facebook, Instagram, Twitter e acompanhar usando #ForAllFunkind ou acesse MMS.com.

SOBRE A MARS, INCORPORATED

Por mais de um século, a Mars, Incorporated, tem sido guiada pela crença de que o mundo futuro que queremos, será orientado pela maneira como começamos a fazer negócios no presente. Esta ideia está no âmago da filosofia compartilhada nessa empresa global familiar. Hoje, a Mars está transformando, inovando e evoluindo de maneiras que afirmam nosso compromisso em exercer um impacto positivo no mundo ao nosso redor.

Em todo o nosso portfólio diversificado e em expansão de confeitaria, alimentos e de produtos e serviços para o cuidado de animais de estimação, empregamos 133 mil colaboradores dedicados indo todos na mesma direção: para frente. Com US$ 40 bilhões em vendas anuais, produzimos algumas das marcas mais amadas do mundo, incluindo DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® e 5™, e cuidamos da metade dos animais de estimação do mundo por meio de nossas empresas de nutrição, saúde e serviços, incluindo AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, e VCA™.

Sabemos que só poderemos realmente ter sucesso se nossos parceiros e as comunidades em que operamos prosperarem ao nosso lado. Os cinco princípios da Mars — Qualidade, Responsabilidade, Reciprocidade, Eficiência e Liberdade — inspiram nossos colaboradores a agirem todos os dias para ajudar a criar um mundo futuro em que o planeta, os povos e seus animais de estimação possam prosperar. A bússola da Mars, inspirada na economia da mutualidade, é usada para medir o progresso da empresa a serviço de seu propósito. O mundo que queremos amanhã começa com a forma como fazemos negócios hoje.

Para mais informações sobre a Mars, acesse mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

