Maria Grazia Chiuri erhält Neiman Marcus Award 2024 für herausragende Verdienste in der Modebranche

Die erfolgreiche kreative Leiterin von Dior hat das traditionsreiche französische Unternehmen in eine moderne Ära der Mode von Frauen für Frauen geführt

DALLAS, 21. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Wie Neiman Marcus mitteilte, wird Maria Grazia Chiuri, kreative Leiterin der Haute Couture-, Konfektions- und Accessoire-Kollektionen bei Dior, mit dem Neiman Marcus Award 2024 for Distinguished Service in the Field of Fashion ausgezeichnet. Mit diesem Preis wurde bereits Monsieur Dior im Jahr 1947 gewürdigt. Die erste Frau, die für die kreative Ausrichtung von Dior verantwortlich ist, wird als künstlerische Visionärin gewürdigt, die die Luxusmodebranche entscheidend beeinflusst und transformiert hat.

Maria Grazia Chiuri - Credit: Maripol Christian Dior Accepting the Neiman Marcus Award from Stanley Marcus, 1947 - Courtesy of SMU

„Die Neiman Marcus Awards honorieren globale Modegrößen, die die Branche inspiriert und geprägt haben", kommentiert Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer der Neiman Marcus Group. „Für ihre überragende Arbeit im Hause Dior, die eine weibliche kreative Repräsentation in der Branche maßgeblich vorangebracht hat, haben wir Maria Grazia Chiuri für die gleiche Auszeichnung ausgewählt, die seinerzeit Monsieur Dior erhalten hat. Ihre historische Ernennung bei der Pariser Maison markiert den Beginn einer neuen Ära kulturellen Einflusses der Marke."

Chiuris weltweit gepriesene Karriere erstreckt sich über mehr als 25 Jahre bei einigen der bekanntesten Modehäuser der Welt, darunter Fendi und Valentino. Durch ihre Führungsstärke und kreative Leidenschaft hat sie eine elegante und moderne Vision entwickelt – eine Hommage an das Erbe und die revolutionären Codes des Hauses, die auf Monsieur Dior zurückführen. Ihre feinsinnige Perspektive inspiriert und gewinnt Frauen, die sich in ihrer Mode wiedererkennen.

„Ich fühle mich geehrt und bin hocherfreut, den Neiman Marcus Award zu erhalten. Diese Auszeichnung, die Christian Dior 1947 für den außergewöhnlichen Einfluss seiner ersten Kollektion auf die Modewelt verliehen wurde, erfüllt mich mit Stolz. Seit meinem Wechsel zu Dior arbeite ich jeden Tag daran, dieses Erbe, das Teil der Geschichte der Mode ist, zu würdigen und zugleich meinen eigenen poetischen Ansatz zu verfolgen, um die Zukunft der Marke in unserer komplexen Welt zu gestalten, die uns kontinuierlich vor neue Herausforderungen stellt", erklärt Chiuri. „Diese Auszeichnung spornt mich an, weiterhin mein Bestes für Frauen zu geben und ihnen zu helfen, ein Bewusstsein zu entwickeln, das ihnen hilft, sich selbst niemals aufzugeben und alle Hindernisse zu überwinden. Ihnen, all den Frauen, die mich zu einer besseren Frau gemacht haben, widme ich diesen Award. Ich widme ihn auch Michela Murgia – einer Autorin, Aktivistin, Freundin und unerschöpflichen Quelle der Inspiration."

In weniger als einem Jahrzehnt ist es Chiuri gelungen, Dior als eine der prestigeträchtigsten Luxusmarken weltweit in neue Höhen zu führen. Auf ihrer Plattform hat sie eine Vielzahl kreativer Frauen auf einem beispiellosen Niveau präsentiert und legt Wert auf soziales und kulturelles Engagement, das über ihre Designs hinausreicht. Für ihre Unterstützung des weiblichen Führungsanspruchs und einen dauerhaften Einfluss von Frauen auf die Branche wurde Chiuri weitreichende Anerkennung zuteil. Die Neiman Marcus Group, ein von Frauen mitbegründetes und mehrheitlich von Frauen geführtes Unternehmen, unterstützt Chiuris Einsatz für die Stärkung von Frauen innerhalb des Unternehmens und der Branche insgesamt.

Stanely Marcus hat Monsieur Dior am Vorabend seiner Karriere in Dallas die gleiche Auszeichnung verliehen. Als ein prägendes Erlebnis beschreibt Monsieur Dior in seinen Memoiren den Moment, in dem seine junge Marke erstmals amerikanische Kunden erreicht. „Ich musste den Brief ein weiteres Mal lesen, um zu begreifen, dass der Oscar... erstmals an einen französischen Modeschöpfer gehen und ich diese Auszeichnung bereits mit meiner ersten Kollektion erhalten würde", so Christian Dior in seinem Buch Dior: The Autobiography of Christian Dior. „Gewürdigt wurde mit der Auszeichnung das Erwachen der französischen Mode. Es war meine Pflicht, mein Land bei diesem bedeutenden Anlass zu vertreten und die herausgehobene Stellung von Paris in dieser Domäne zu bestätigen."

Am 3. März wird Chiuri im Rahmen der Verleihung des Einzelhandelspreises während der Pariser Modewoche im legendären Ritz Hotel vor ihren Kollegen und weiteren Preisträgern ausgezeichnet. Mit der Verleihung startet ein vielfältiges Jahresprogramm unter Beteiligung aller Geehrten, das Kunden einzigartige Erlebnisse als Teil einer umfassenden „Retail-Entertainment"-Strategie bieten wird.

„Während ihrer gesamten Karriere war Maria Grazia Chiuri eine treibende Kraft in der Luxusindustrie und hat sich unermüdlich für die Förderung von Frauen in der Mode engagiert", berichtet Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer bei Neiman Marcus. „Ihre Kreationen werden durch unsere ‚Retail-Entertainment'-Strategie zum Leben erweckt, die unsere Kunden mit exklusiven Erlebnissen unserer führenden Markenpartner verbindet."

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemappe oder auf der Website der Neiman Marcus Awards auf NeimanMarcusGroup.com.

#neimanmarcus | #neimanmarcusawards | @neimanmarcus | @dior

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus ist eine in Dallas ansässige Luxuskaufhauskette, die ihren Kunden seit 1907 Zugang zu exklusiven und aufstrebenden Marken, zuvorkommendem Service und einzigartigen Erlebnissen bietet. Jeden Tag hält Neiman Marcus Kontakt zu seinen Kunden auf der ganzen Welt und erfreut sie mit einzigartigen Erlebnissen in 36 Filialen in den USA, einer der US-weit größten E-Commerce-Plattformen für Luxusgüter und einer branchenführenden Technologie für Fernabsatz und Personalisierung. Von exquisiten Speisen und luxuriösen Kosmetikdienstleistungen bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen und exklusiven Produkten – es ist für alle etwas dabei. Um die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen bei Neiman Marcus zu verfolgen, besuchen Sie neimanmarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram, Facebook, und YouTube.

INFORMATIONEN ZU DEN NEIMAN MARCUS AWARDS:

Die Neiman Marcus Awards werden vergeben, um herausragende Persönlichkeiten der weltweiten Modebranche zu würdigen und zu fördern. Die Plattform umfasst den prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, der vor 86 Jahren ins Leben gerufen wurde – ein Vermächtnis von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus –, sowie zwei erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an über 150 Größen der Luxusmodebranche verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Elsa Schiaparelli, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat.

Im Jahr 2023 holte Neiman Marcus die Auszeichnungen zurück und würdigte Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson von LOEWE und Amina Muaddi. Das ganze Jahr über kooperierte Neiman Marcus mit den Designern, um im Rahmen seiner „Retail-Entertainment"-Strategie ein sehr erfolgreiches, exklusives Kundenprogramm zu entwickeln.

Um weitere Informationen über das Programm und die Erfolge des Awards 2023 zu erhalten, klicken Sie bitte hier.

INFORMATIONEN ZU MARIA GRAZIA CHIURI: Maria Grazia Chiuri wurde im Juli 2016 zur kreativen Leiterin der Haute Couture-, Konfektions- und Accessoire-Damenkollektionen ernannt und ist bei Dior die erste Frau in dieser Position. Saison für Saison und durch ihre zahlreichen Kooperationen zelebrierte sie Talent, Innovationskraft und Engagement von Künstlern und Kreativen aus der ganzen Welt, deren Savoir-faire, Techniken und Bilder ein unschätzbares gemeinsames Erbe bereichern.

„Ich bemühe mich, aufmerksam zu sein für die Entwicklungen in aller Welt, und Mode zu entwerfen, die den Frauen von heute gerecht wird. Eine Mode, die ihren Wandel begleitet und dabei stereotype Kategorien wie ‚männlich/weiblich', ‚jung/weniger jung' und ‚Vernunft/Emotion' vermeidet, die auch komplementäre Aspekte mitbringen", erklärte Maria Grazia Chiuri bei ihrer ersten Laufstegshow für Dior. Jenseits von Geschlecht und Unterschieden setzt sie sich für Pluralität und Selbstbestätigung im Namen des freien Willens ein.

Nach ihrem Verständnis ist Mode nicht nur ein Mittel, um sich selbst besser zu verstehen, sondern auch ein Werkzeug, um die eigene Identität und eine authentische, facettenreiche Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ihre Arbeit ist inspiriert von Persönlichkeiten, die eine wahre Balance zwischen Anmut und Charakterstärke verkörpern. Zu ihren Musen gehören Tänzerinnen, Künstlerinnen, Fotografinnen, Aktivistinnen und Schriftstellerinnen, aber auch die mutigen jungen Frauen von heute, allen voran ihre Tochter Rachele.

Maria Grazia Chiuri kam 1964 in Rom auf die Welt. Inspiriert von ihrer Mutter, einer Schneiderin, entwickelte sie schon früh den Wunsch, in der Modebranche zu arbeiten. Sie studierte am Istituto Europeo di Design in Rom, wo sie die technischen Grundlagen des Modedesigns erlernte und in das kulturelle und künstlerische Erbe der italienischen Hauptstadt eintauchte. Von Anfang an war ihre Arbeit von der Kunstgeschichte und Kinofilmen beeinflusst, vor allem während ihrer Zeit bei Fendi, für das sie ab dem Jahr 1989 Handtaschen entwarf. Im Jahr 1999 wurde sie zur Leiterin des Geschäftsbereichs Accessoires bei Valentino ernannt und war von 2008 bis 2016 zusammen mit Pierpaolo Piccioli als kreative Leiterin tätig.

Seit ihrem Wechsel zu Dior im Jahr 2016 setzt sich Maria Grazia Chiuri für eine universelle Stärkung von Frauen und Schwesterlichkeit ein. Über ihre Kollektionen und Laufstegshows, die Botschaften übermitteln wie „We Should All Be Feminists" („Wir alle sollten Feministen sein"), „Sisterhood Is Powerful" („Schwesterlichkeit ist machtvoll") und „Women's Love Is Unpaid Labour" („Die Liebe von Frauen ist unbezahlte Arbeit")*, stärkt und zelebriert sie die Werte, die für feministische (R)Evolutionen und die jüngeren Generationen von essenzieller Bedeutung sind, indem sie mehr denn je Diktate und Stereotypen durch mutige künstlerische Dialoge transzendiert, die kontinuierlich neu erfunden werden.

Während der Dior Haute Couture-Show der Herbst-Winter-Saison 2019/2020 wurde Maria Grazia Chiuri von der französischen Staatssekretärin für Gleichberechtigung, Marlène Schiappa, als Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur (Ritter des Nationalen Ordens der Ehrenlegion) ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Würdigung honoriert die kreative Leidenschaft und den Einsatz der kreativen Leiterin, die durch ihr Engagement und ihre Vision von Mode und Haute Couture zum Einfluss Frankreichs und des Hauses Dior weltweit beiträgt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2321959/Maria_Grazia_Chiuri_Credit__Maripol.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2321960/dior.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/426902/neiman_marcus_Logo.jpg