Maria Grazia Chiuri est nommée lauréate 2024 du prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode

La directrice de la création de Dior est célèbre pour avoir fait entrer l'historique maison française dans l'ère moderne de la mode pour les femmes par les femmes

DALLAS, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus annonce que Maria Grazia Chiuri, directrice créative des collections de haute couture, de prêt-à-porter et d'accessoires pour femmes chez Dior, sera la lauréate 2024 du Prix Neiman Marcus pour services éminents dans le domaine de la mode. Il s'agit de la même distinction que celle décernée à Monsieur Dior en 1947. La première femme directrice de la création de Dior reçoit cet honneur en tant que visionnaire créative transformatrice qui a eu un impact significatif sur l'industrie de la mode de luxe.

Maria Grazia Chiuri - Credit: Maripol Christian Dior Accepting the Neiman Marcus Award from Stanley Marcus, 1947 - Courtesy of SMU

« Les prix Neiman Marcus récompensent les grands noms de la mode qui ont inspiré et façonné le secteur », a déclaré Geoffroy van Raemdonck, président-directeur général du groupe Neiman Marcus. « Nous décernons à Maria Grazia Chiuri le même prix que Monsieur Dior pour son travail extraordinaire au sein de la Maison Dior, qui a catapulté la représentation créative féminine dans l'industrie. Sa nomination historique à la Maison parisienne a ouvert une nouvelle ère d'impact culturel pour la marque. »

La carrière de Mme Chiuri, reconnue internationalement, s'étend sur plus de 25 ans au sein de certaines des maisons de mode les plus emblématiques du monde, notamment Fendi et Valentino. Grâce à son leadership et à sa passion créative, elle a apporté une vision élégante et moderne qui rend hommage à l'héritage de la maison et aux codes révolutionnaires créés à l'origine par Monsieur Dior. Son point de vue perspicace inspire et engage les femmes qui se reconnaissent dans sa mode.

« Je suis honorée et ravie de recevoir le prix Neiman Marcus. Recevoir ce prix remis à Christian Dior en 1947, en reconnaissance de l'impact extraordinaire de sa première collection sur le monde de la mode, me remplit de fierté. Depuis mon arrivée chez Dior, je m'efforce chaque jour de respecter cet héritage qui fait partie de l'histoire de la mode, tout en utilisant ma propre approche poétique pour façonner l'avenir de la marque dans notre monde complexe qui apporte sans cesse de nouveaux défis », a déclaré Chiuri. « Ce prix me pousse à continuer à me donner à fond, à faire de mon mieux pour les femmes, à les aider à trouver la conscience dont elles ont besoin pour ne jamais renoncer à elles-mêmes et pour surmonter tous les obstacles. C'est à elles, à toutes les femmes qui ont fait de moi une meilleure femme, que je dédie ce prix. Je le dédie également à Michela Murgia : une auteure, une militante, une amie et une source d'inspiration inépuisable. »

En moins d'une décennie à la tête de Dior, Chiuri a conduit la marque à de nouveaux sommets, devenant l'une des marques de luxe les plus prisées au monde. Grâce à sa plateforme, elle a mis en valeur une multitude de créatrices à un niveau sans précédent et, au-delà de ses créations, elle accorde une grande importance à la communauté et à la culture. Chiuri a été reconnue pour ses efforts visant à renforcer le leadership féminin et son impact permanent sur l'industrie. En tant qu'organisation cofondée et dirigée majoritairement par des femmes, le groupe Neiman Marcus partage ses valeurs en matière d'autonomisation des femmes au sein de l'entreprise et de l'industrie.

Stanley Marcus a fait le même honneur à Monsieur Dior à Dallas, à l'aube de sa carrière. Dans ses mémoires, Monsieur Dior évoque cette expérience formatrice comme le moment où sa jeune marque a pu établir un premier contact avec la clientèle américaine. « En relisant la lettre, j'ai découvert que l'Oscar... serait décerné pour la première fois à un couturier français et que j'allais recevoir cette distinction dès ma première collection », a déclaré Christian Dior dans son livre Dior : L'autobiographie de Christian Dior. « Ce qui était reconnu, c'était le réveil de la mode française. Il était de mon devoir de représenter mon pays à une occasion aussi honorable, confirmant la place prééminente de Paris dans ce domaine. »

Le 3 mars, Chiuri sera récompensée devant ses pairs et d'autres lauréats à venir lors de la cérémonie de remise des prix du détaillant pendant la semaine de la mode à Paris, à l'emblématique hôtel du Ritz Cette célébration débutera par une année entière de programmes à plusieurs niveaux avec chaque récipiendaire qui se concentrera sur la connexion des clients avec des expériences uniques dans le cadre de sa stratégie globale de « retail-tainment ».

« Tout au long de sa carrière, Maria Grazia Chiuri a été une force puissante dans l'industrie du luxe, faisant preuve d'un dévouement inébranlable à la promotion des femmes dans la mode », a déclaré Lana Todorovich, responsable en chef du merchandising chez Neiman Marcus. « Ses créations prendront vie grâce à notre stratégie "retail-tainment" qui permet à nos clients de vivre des expériences exclusives avec nos marques partenaires de premier plan. »

À PROPOS DE MARIA GRAZIA CHIURI :

Maria Grazia Chiuri a été nommée directrice de la création des collections haute couture, prêt-à-porter et accessoires féminins de Dior en juillet 2016, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste au sein de la Maison. Au fil des saisons et de ses nombreuses collaborations, elle révèle les talents, l'inventivité et l'engagement d'artistes et d'artisans du monde entier, dont le savoir-faire, les techniques et les images nourrissent et enrichissent un patrimoine collectif inestimable.

« Je m'efforce d'être attentive à ce qui se passe dans le monde et de créer une mode qui ressemble aux femmes d'aujourd'hui. Une mode qui les accompagne dans leurs transformations, en évitant les stéréotypes "masculin/féminin", "jeune/moins jeune", "raison/émotion", qui ont aussi des aspects complémentaires », a expliqué Maria Grazia Chiuri lors de son premier défilé pour la Maison Dior. Au-delà du genre et des différences, elle défend l'importance de la pluralité et de l'affirmation de soi au nom du libre arbitre.

Pour elle, la mode n'est pas seulement un moyen de mieux se comprendre, mais aussi un outil d'expression de son identité et de sa singularité authentique à multiples facettes. Son travail s'inspire de personnalités qui incarnent un véritable équilibre entre grâce et force de caractère. Ses muses sont des danseuses, des artistes, des photographes, des activistes et des écrivains, ainsi que des jeunes femmes courageuses d'aujourd'hui, au premier rang desquelles sa fille, Rachele.

Maria Grazia Chiuri est née à Rome en 1964. Inspirée par sa mère, couturière, elle a su très tôt qu'elle voulait travailler dans la mode. Elle a étudié à l'Istituto Europeo di Design à Rome, où elle s'est formée à l'aspect technique de la création de mode tout en explorant l'héritage culturel et artistique de la capitale italienne. L'histoire de l'art et le cinéma ont toujours nourri son travail, notamment lors de son passage chez Fendi, maison pour laquelle elle a dessiné des sacs à main, à partir de 1989. En 1999, elle est nommée responsable des accessoires chez Valentino et, de 2008 à 2016, elle occupe le poste de codirectrice de la création aux côtés de Pierpaolo Piccioli.

Depuis son arrivée chez Dior en 2016, Maria Grazia Chiuri a encouragé une célébration de l'autonomisation universelle et de la sororité. À travers les messages de ses collections et de ses défilés, conçus comme autant de manifestes, tels que « We Should All Be Feminists », « Sisterhood Is Powerful » ou encore « Women's Love Is Unpaid Labour* », elle réaffirme et célèbre les valeurs au cœur des (r)évolutions féministes et des jeunes générations, transcendant plus que jamais les diktats et les stéréotypes à travers des dialogues artistiques audacieux et sans cesse réinventés.

À l'occasion du défilé haute couture Dior automne-hiver 2019-2020, Maria Grazia Chiuri a été nommée Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur par la Secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en France, Marlène Schiappa. Cette prestigieuse reconnaissance distingue la passion créatrice et l'engagement de la Directrice de Création qui, par son implication et sa vision de la mode et de la haute couture, contribue au rayonnement de la France et de la Maison Dior dans le monde.