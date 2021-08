Mariani Packing choisit Loftware Smartflow pour gérer l'emballage de ses produits et favoriser une amélioration continue

La solution de gestion des illustrations numériques améliore la collaboration et accélère la mise sur le marché pour l'entreprise de fruits secs de qualité supérieure

PORTSMOUTH, New Hampshire, 24 août 2021 /PRNewswire/ -- Mariani Packing Company, Inc. (Mariani), le plus grand producteur familial au monde de fruits secs de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui avoir choisi Loftware , Inc. pour automatiser ses processus de gestion des illustrations d'emballage à l'aide de la solution Smartflow de Loftware . Grâce à ce nouveau partenariat, Mariani espère améliorer ses processus existants, renforcer la collaboration avec les parties prenantes impliquées et réduire les délais de mise sur le marché de ses produits, tant pour les consommateurs finaux que pour son importante clientèle de marques privées.

Avant de s'engager avec Loftware, Mariani gérait la gestion des illustrations et les processus d'approbation des flux de travail par le biais d'efforts manuels fastidieux, tels que les pièces jointes aux e-mails et les dossiers de jaquette. La solution Smartflow fournira à Mariani une solution de flux de travail efficace et rationalisée, basée sur le cloud, pour gérer l'ensemble de leur processus de conception et d'approbation des emballages pour plus de 200 références de produits à base de fruits secs qu'ils produisent et livrent à plus de 40 000 points de vente aux États-Unis et dans plus de 65 pays dans le monde.

« Nous étions en train de rafraîchir notre marque et, en même temps, nous savions qu'il était logique de trouver une plateforme en ligne capable de répondre à tous les besoins de notre entreprise en pleine croissance en matiière de gestion des illustrations », a déclaré Kristine Bonovich, directrice commerciale principale de Mariani Packing. « Smartflow peut être entièrement personnalisé pour répondre à toutes nos exigences commerciales, tout en offrant une solution de flux de travail qui peut aider dans d'autres domaines de notre activité, en soutenant notre initiative de processus d'amélioration continue (CIP) à l'échelle de l'entreprise. Smartflow offre des possibilités infinies », a-t-elle ajouté.

Plateforme de gestion des illustrations configurable et automatisée, Smartflow de Loftware est une solution de « Software as a Service » (SaaS) qui élimine les processus manuels et tous les fichiers papier en rendant tout le contenu accessible sur le cloud. Elle rationalise le processus du concept d'emballage à la mise en rayon grâce à des flux de travail personnalisés permettant de gagner en efficacité et d'éliminer pratiquement les erreurs manuelles. Avec une visibilité améliorée sur toutes les étapes d'un projet, Smartflow améliore la collaboration entre les parties prenantes grâce à la vérification en ligne et garantit la responsabilisation grâce à des rappels de tâches urgentes. Smartflow offre également un contrôle de version, réduisant l'implication informatique, pour aider à assurer le contrôle et la conformité.

Mariani a lancé l'utilisation de Loftware Smartflow en juillet et prévoit de déployer la solution dans d'autres secteurs de l'entreprise au cours des mois suivants. Avec la nouvelle solution Smartflow, plusieurs parties prenantes peuvent examiner les illustrations en parallèle et permettre davantage une collaboration numérique avec les fournisseurs et partenaires externes de la société.

« Loftware Smartflow nous aidera à économiser du temps et de l'argent », a déclaré Kristine Bonovich, directrice commerciale principale de Mariani Packing.

À propos de Loftware

Loftware et NiceLabel ont fusionné sous l'égide de Loftware pour offrir à leurs clients et partenaires un choix élargi de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations, offrant des capacités d'étiquetage améliorées et les avantages d'un investissement plus important dans des solutions basées sur le cloud pour les entreprises de toutes tailles. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine, au Japon et à Singapour, l'union réunit plus de 60 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage et aide les entreprises à améliorer la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage, tout en réduisant les coûts. En tant que premier fournisseur mondial de solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales pour un large éventail d'industries, notamment les sciences de la vie, la fabrication, l'alimentation et les boissons, la vente au détail, l'automobile, les produits de consommation et les vêtements. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites www.loftware.com et www.nicelabel.com .

À propos de Mariani

Mariani Packing Company, Inc. est le plus grand producteur indépendant et familial au monde de produits de fruits secs de qualité supérieure. Depuis 1906, la famille Mariani fournit des fruits secs de qualité aux consommateurs et aux clients du monde entier. Chaque année, Mariani produit plus de 150 millions de livres de fruits secs et les ingrédients de fruits secs de la société sont utilisés dans certaines des marques alimentaires les plus importantes et les plus reconnues au monde. La famille de produits Mariani est présente dans plus de 40 000 points de vente aux États-Unis et plus 65 pays dans le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.mariani.com , @TheMarianiFamily sur les réseaux sociaux, ou appelez le 707-452-2800.

Contact presse :

Alex Sweeney, Directeur de compte, Whiteoaks International, [email protected] , 07918 552082

Maureen Perroni, Directrice du contenu et des communications de Loftware, [email protected] , +1-603-502-3901

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1600149/Loftware_Logo.jpg

SOURCE Loftware, Inc.