Mariani Packing wählt Smartflow von Loftware zur Verwaltung von Produktverpackungen im Rahmen seiner kontinuierlichen Verbesserungen

Digitale Artwork-Management-Lösung optimiert die Zusammenarbeit und beschleunigt Time-to-Market für den Premium-Trockenfruchtbetrieb

PORTSMOUTH, New Hampshire, 24. Aug. 2021 /PRNewswire/ -- Mariani Packing Company, Inc. der weltweit größte unabhängige und familiengeführte Hersteller von Trockenfruchtprodukten in Premiumqualität, hat heute bekannt gegeben, dass er sich für Loftware Inc. entschieden hat, um seine Prozesse für die Verwaltung von Verpackungsvorlagen mit der Lösung Smartflow von Loftware zu automatisieren. Durch diese neue Partnerschaft hofft Mariani, seine aktuellen Prozesse zu verbessern, die Zusammenarbeit unter den beteiligten Interessengruppen zu optimieren und Time-to-Market für die Freigabe seiner Produkte sowohl für die Endverbraucher als auch für seinen bedeutenden Kundenstamm im Bereich Eigenmarken zu verkürzen.

Vor der Zusammenarbeit mit Loftware wickelte Mariani die Verwaltung der Druckvorlagen und die Freigabe der Arbeitsabläufe über zeitaufwändige manuelle Verfahren ab, wie z. B. E-Mail-Anhänge und Job-Jacket-Ordner. Die Smartflow-Lösung bietet Mariani eine effiziente und optimierte, Cloud-basierte Workflow-Lösung für die Verwaltung des gesamten Verpackungsdesigns und des Genehmigungsprozesses. Das Unternehmen stellt über 200 SKUs von Trockenfruchtprodukten her und liefert diese an über 40.000 Einzelhandelsgeschäfte in den USA und über 65 Länder weltweit.

„Wir waren gerade dabei, unsere Marke zu erneuern und wussten gleichzeitig, dass es sinnvoll war, eine Online-Plattform zu finden, die alle Anforderungen unseres wachsenden Unternehmens an die Verwaltung von Druckvorlagen erfüllen konnte", so Kristine Bonovich, Senior Business Manager bei Mariani Packing. „Smartflow kann vollständig an alle unsere geschäftlichen Anforderungen angepasst werden und bietet gleichzeitig eine Workflow-Lösung, die auch in anderen Bereichen unseres Unternehmens hilfreich ist. Darüber hinaus unterstützt sie unsere unternehmensweite Initiative für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). Smartflow bietet unendlich viele Möglichkeiten", fügte sie hinzu.

Smartflow von Loftware ist eine konfigurierbare und automatisierte Plattform für die Verwaltung von Druckvorlagen und eine SaaS-Lösung (Software as a Service), die manuelle Prozesse und alle Papierdateien überflüssig macht, indem sie alle Inhalte in der Cloud zugänglich macht. Sie rationalisiert den Prozess vom Verpackungskonzept bis zum Verkaufsregal mit maßgeschneiderten Workflows, um die Effizienz zu steigern und manuelle Fehler praktisch auszuschließen. Smartflow verbessert die Sichtbarkeit aller Projektschritte, optimiert die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch Online-Proofing und erhöht die Zuverlässigkeit, indem es bei zeitkritischen Aufgaben Erinnerungen sendet. Eine Versionskontrolle in Smartflow reduziert die Arbeit der IT-Abteilung und stellt die Kontrolle und Einhaltung von Vorschriften sicher.

Mariani hat Loftware Smartflow gerade im Juli in Betrieb genommen und plant, die Lösung in den folgenden Monaten auch in anderen Unternehmensbereichen einzuführen. Mit der neuen Smartflow-Lösung können mehrere Beteiligte parallel Druckvorlagen prüfen. Sie fördert die digitale Zusammenarbeit mit den externen Anbietern und Partnern des Unternehmens.

„Loftware Smartflow wird uns helfen, Zeit und Geld zu sparen", freute sich Kristine Bonovich, Senior Business Manager bei Mariani Packing.

Informationen zu Loftware

Loftware und NiceLabel haben sich unter dem gemeinsamen Markennamen Loftware zusammengeschlossen, und wollen Kunden und Partnern eine erweiterte Auswahl an Lösungen für Enterprise Labeling & Artwork Management bieten. Der Zusammenschluss soll Unternehmen aller Größenordnungen erweiterte Funktionen für ihre Etikettierung zur Verfügung stellen und ihnen die Vorteile des Übergangs zu cloudbasierten Lösungen bringen. Mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China, Japan und Singapur verfügen die Unternehmen über eine globale Präsenz und bündeln gemeinsam mehr als 60 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Etikettierproblemen und bei den Bemühungen, die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz der Etikettierung für Unternehmen zu verbessern und gleichzeitig ihre Kosten zu senken. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die neuesten Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen, darunter Biowissenschaften, Fertigung, Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Automobil, Konsumgüter und Bekleidung. Weitere Informationen finden Sie unter www.loftware.com und www.nicelabel.com.

Informationen zu Mariani

Mariani Packing Company, Inc. ist der weltweit größte unabhängige und familiengeführte Hersteller von Trockenfruchtprodukten in Premiumqualität. Seit 1906 liefert die Familie Mariani Qualitätstrockenfrüchte an Verbraucher und Kunden auf der ganzen Welt. Mariani stellt jedes Jahr über 150 Millionen Pfund Trockenfrüchte her, und die Trockenfruchtzutaten des Unternehmens werden von einigen der größten namhaften Lebensmittelmarken der Welt verwendet. Die Produkte von Mariani sind in über 40.000 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten und in über 65 Ländern weltweit zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mariani.com, den sozialen Medienseiten unter @TheMarianiFamily, oder telefonisch unter 707-452-2800.

